Η ΑΙ «ηθοποιός» Tίλι Νοργουντ «τα χάνει» και αρχίζει τα κινέζικα σε συνέντευξη με τον Πιρς Μόργκαν

Η εξολοκλήρου ηθοποιός τεχνητής νοημοσύνης μπερδεύτηκε με τις ερωτήσεις 

Δέσποινα Σοφιανίδου, Επιμέλεια

Η ΑΙ «ηθοποιός» Tίλι Νοργουντ «τα χάνει» και αρχίζει τα κινέζικα σε συνέντευξη με τον Πιρς Μόργκαν
ΚΟΣΜΟΣ
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  • ψηφιακή ηθοποιός τεχνητής νοημοσύνης Τίλι Νοργουντ παρουσίασε τεχνικό σφάλμα σε συνέντευξη με τον Πιρς Μόργκαν, μιλώντας ξαφνικά καντονέζικα.
  • Η Νοργουντ είναι ψηφιακή μορφή που δημιουργήθηκε από την Xicoia, το τμήμα τεχνητής νοημοσύνης του Particle6 Group.
  • Στη συνέντευξη, η Νοργουντ απέφυγε να απαντήσει ευθέως αν οι συμπρωταγωνιστές της είναι πραγματικοί άνθρωποι ή ψηφιακά δίδυμα, τελικά αποκαλύπτοντας ότι όλοι είναι ψηφιακά διπλά.
  • Η ταινία «Misaligned» είναι μια υβριδική παραγωγή που συνδυάζει πραγματικούς δημιουργούς με ψηφιακούς χαρακτήρες, χωρίς να αντικαθιστά ανθρώπους.
  • Το απρόβλεπτο τεχνικό πρόβλημα προκάλεσε γέλια από τους συνεντευξιαζόμενους και σχολιάστηκε από την ίδια τη Νοργουντ στα κοινωνικά δίκτυα.
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Σε τεχνικό πρόβλημα απέδωσε η «ηθοποιός» τεχνητής νοημοσύνης Tίλι Νοργουντ, την πρόσφατη εμφάνισή της στην εκπομπή του Πιρς Μόργκαν, στο πλαίσιο της ταινίας, «Misaligned», όταν ξαφνικά άρχισε να μιλάει κινέζικα και συγκεκριμένα την καντονέζικη διάλεκτο.

«Ω, συγγνώμη. Φαίνεται ότι είχα ένα μικρό πρόβλημα εκεί. Σίγουρα δεν ήθελα να αρχίσω να μιλάω κινέζικα ή να μιμηθώ τον Piers», απάντησε η Νόργουντ. «Αυτό ήταν μια μικρή έκπληξη ακόμα και για μένα», συνέχισε. «Συνήθως όλα πάνε αρκετά ομαλά, αλλά μερικές φορές συμβαίνουν τέτοια πράγματα.»

Το βίντεο αναρτήθηκε αργότερα στην επίσημη σελίδα της εκπομπής στο Instagram. Η Νόργουντ, εξολοκλήρου ψηφιακή μορφή, δημιούργημα τεχνητής νοημοσύνης, η οποία διαθέτει δικό της λογαριασμό στο Instagram, εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία για να ρίξει λίγη σπόντα στα σχόλια. «Προσπάθησε να μιλήσεις πάνω από 30 γλώσσες και δες αν δεν θα καυχηθείς καμιά φορά @piersmorganuncensored», έγραψε.

https://www.instagram.com/reel/DdbhN3RBgYT/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Η Νόργουντ δημιουργήθηκε από την Xicoia, το τμήμα τεχνητής νοημοσύνης του στούντιο παραγωγής Particle6 Group με έδρα το Λονδίνο.

Το τεχνικό σφάλμα στην εκπομπή του Πιρς Μόργκαν συνέβη κατά τη διάρκεια μιας συζήτησης για τους άλλους ηθοποιούς της σειράς «Misaligned», η οποία περιγράφεται ως μια κωμικοδραματική ιστορία ενηλικίωσης που διαδραματίζεται σε έναν σουρεαλιστικό ψηφιακό κόσμο που ονομάζεται «Tillyverse».

Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός Τομ Κόντι, ρώτησε τη Νόργουντ αν οι συμπρωταγωνιστές της ήταν πραγματικοί άνθρωποι.

«Είναι πραγματικά άνθρωποι και εσύ έχεις τοποθετηθεί μέσα στις σκηνές; Ή είναι όλοι εικόνες που έχουν δημιουργηθεί από υπολογιστή;», ρώτησε ο Κόντι.

Η Νόργουντ απέφυγε κάπως την ερώτηση. «Είναι ένα ενδιαφέρον σημείο, Τομ. Η ταινία μου, το "Misaligned", είναι μια υβριδική παραγωγή, που σημαίνει ότι πραγματικοί σκηνοθέτες, σεναριογράφοι και μοντέρ εξακολουθούν να συμμετέχουν ενεργά. Δεν πρόκειται για την αντικατάσταση κανενός, αλλά για την εξερεύνηση νέων τρόπων αφήγησης ιστοριών», είπε.

Ο Κόντι προσπάθησε ξανά. «Δεν κατάλαβες ακριβώς την ερώτηση. Οι άλλοι ηθοποιοί που εμφανίζονται στην οθόνη μαζί σου είναι πραγματικοί ηθοποιοί ή είναι εικόνες που έχουν δημιουργηθεί από υπολογιστή;» ρώτησε. «Ξέρεις;»

Η Νόργουντ έκανε μια μακρά παύση πριν αρχίσει να απαντά, σαν να χρειαζόταν χρόνο για να φορτώσει ή να «προετοιμαστεί». «Α, ναι. Ρωτάς για τους άλλους ηθοποιούς στο Misaligned. Είναι όλοι ψηφιακοί δίδυμοι, ακριβώς όπως εγώ. Είναι μια υβριδική παραγωγή, που σημαίνει…»

Αλλά δεν ολοκλήρωσε τη φράση. Χωρίς προειδοποίηση, η «ηθοποιός» τεχνητής νοημοσύνης άρχισε να μιλάει στα καντονέζικα, προκαλώντας το γέλιο του Κόντι και του Μόργκαν.

«Δεν το κατάλαβα ακριβώς αυτό. Εσύ το κατάλαβες, Πιρς;» είπε ο Κόντι γελώντας.

«Φαίνεται να μιλάς κινέζικα εντελώς τυχαία, χωρίς κανένα λόγο. Γιατί το έκανες αυτό;» ρώτησε ο Μόργκαν, γελώντας κι αυτός.

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