Δύσκολες ώρες για τον Λάιονελ Ρίτσι - Ξανά στο νοσοκομείο - Ακυρώθηκαν τρεις συναυλίες

Snapshot Ο Λάιονελ Ρίτσι νοσηλεύεται ξανά λόγω συνεχιζόμενων καρδιακών προβλημάτων και υποβάλλεται σε θεραπεία για κολπική μαρμαρυγή.

Ακυρώθηκαν τρεις συναυλίες του Λάιονελ Ρίτσι και του συγκροτήματος Earth, Wind & Fire εξαιτίας της κατάστασης της υγείας του.

Οι γιατροί πραγματοποιούν ελάχιστα επεμβατική θεραπεία με στόχο τη δημιουργία μικροσκοπικών ουλών στην καρδιά για την αποκατάσταση του φυσιολογικού καρδιακού ρυθμού.

Η επέμβαση κατά της κολπικής μαρμαρυγής δεν θεωρείται σοβαρή, αλλά είναι απαραίτητη για τη διαχείριση της διαταραχής του καρδιακού ρυθμού. Snapshot powered by AI

Ο Λάιονελ Ρίτσι νοσηλεύεται ξανά λόγω των συνεχιζόμενων καρδιακών προβλημάτων του· ακυρώθηκαν 3 συναυλίες.

Ο Λάιονελ Ρίτσι επέστρεψε στο νοσοκομείο μετά από ένα ακόμη καρδιακό πρόβλημα γεγονός που τον ανάγκασε, καθώς και το συγκρότημα Earth, Wind & Fire, να ακυρώσουν τις επόμενες τρεις συναυλίες τους, όπως αναφέρει το TMZ.

Πηγές με άμεση γνώση του θέματος ανέφεραν στο TMZ ότι ο Λάιονελ βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο και υποβάλλεται σε θεραπεία για κολπική μαρμαρυγή, μια διαταραχή του καρδιακού ρυθμού.

Ο ιίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι γιατροί υποβάλλουν τον Λάιονελ Ρίτσι σε επέμβαση κατά της κολπικής μαρμαρυγής, η οποία δεν θεωρείται σοβαρή επέμβαση. Η ελάχιστα επεμβατική αυτή θεραπεία δημιουργεί μικροσκοπικές ουλές στην καρδιά, προκειμένου να εμποδίσει τα ελαττωματικά ηλεκτρικά σήματα και να βοηθήσει στην αποκατάσταση του φυσιολογικού ρυθμού.

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