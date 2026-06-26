Λάιονελ Ρίτσι: Τα νεότερα για την υγεία του μετά την αδιαθεσία που αισθάνθηκε on stage

Ο Λάιονελ Ρίτσι αναγκάστηκε να διακόψει την περιοδεία του, αφού αισθάνθηκε αδιαθεσία επί σκηνής και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο.

Ο 77χρονος δημιουργός μεγάλων επιτυχιών εμφανιζόταν την Τετάρτη (24/6) στο Grand Casino Arena στο Σεντ Πολ της Μινεσότα, όταν έκλεισε ξαφνικά τη συναυλία νωρίτερα από το προγραμματισμένο, αφού είπε στο κοινό ότι αισθανόταν «ζαλάδα» και χρειάστηκε να συνεχίσει την εμφάνισή του καθιστός.

Ο Λάιονελ Ρίτσι / AP

Αν και ούτε ο τραγουδιστής ούτε η ομάδα του έχουν επιβεβαιώσει τι ακριβώς προκάλεσε την αδιαθεσία του, το United Center στο Σικάγο εξέδωσε ανακοίνωση εκ μέρους του, αποκαλύπτοντας ότι ο Ρίτσι ανέβαλε τις δύο επόμενες συναυλίες του στην περιοδεία «Sing A Song All Night Long» με τους Earth, Wind & Fire.

Στην ανακοίνωση αναφερόταν: «Κατόπιν σύστασης των γιατρών να ξεκουραστεί και να αναρρώσει πλήρως, ο Λάιονελ Ρίτσι ανέβαλε τις δύο επόμενες συναυλίες του, την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Σικάγο του Ιλινόις και το Σάββατο 27 Ιουνίου στο Κολόμπους του Οχάιο. Ο ίδιος και οι Earth, Wind & Fire θα επιστρέψουν στη σκηνή την Τρίτη 30 Ιουνίου στο Πίτσμπουργκ της Πενσιλβάνια.

Lionel Richie interrumpió su presentación tras manifestar síntomas de mareo en el escenario durante el concierto del pasado miércoles en Minnesota.



Luego de un intermedio de 40 minutos, miembros de su equipo anunciaron la cancelación definitiva del espectáculo debido a que no… — Charo Fernández (@Charofernandezr) June 26, 2026



Ο Λάιονελ είναι συντετριμμένος που αναγκάζεται να αναβάλει αυτές τις δύο συναυλίες και ανυπομονεί να επιστρέψει στη σκηνή για τους θαυμαστές του. Ζητούμε συγγνώμη για την όποια ταλαιπωρία προκαλείται στους κατόχους εισιτηρίων για τις δύο αυτές εμφανίσεις. Οι νέες ημερομηνίες θα ανακοινωθούν σύντομα».

Άνθρωποι του περιβάλλοντος του 77χρονου τραγουδιστή ανέφεραν στην Daily Mail ότι φοβούνται πως ο Ρίτσι εστιάζει περισσότερο στο να ψυχαγωγεί το κοινό παρά στο να φροντίζει την υγεία του.

«Η οικογένεια, οι φίλοι, ακόμη και τα μέλη της μπάντας του ανησυχούν σίγουρα για την υγεία του Λάιονελ, αλλά κανείς δεν πρόκειται να του πει να κατεβάσει ρυθμούς», ανέφερε η ίδια πηγή. «Όλοι θέλουν να γίνει καλά και να συνεχίσει να κάνει αυτό που αγαπά».

Ο Λάιονελ Ρίτσι / AP

«Η μουσική δεν είναι απλώς η δουλειά του· είναι αυτό που τον κρατάει όρθιο. Δεν είναι άνθρωπος που κάθεται ακίνητος και η συνταξιοδότηση δεν ήταν ποτέ πραγματικά μέρος της συζήτησης, εκτός αν η υγεία του δεν του αφήσει άλλη επιλογή. Αυτή τη στιγμή, ο Λάιονελ είναι στην πραγματικότητα περισσότερο στενοχωρημένος που οι θαυμαστές του δεν είδαν ολόκληρο το σόου για το οποίο πλήρωσαν, παρά για τον ίδιο και την υγεία του. Εκεί βρίσκεται το μυαλό του. Μισεί να απογοητεύει τον κόσμο και αισθάνεται απαίσια που η συναυλία δεν μπόρεσε να συνεχιστεί όπως είχε προγραμματιστεί», πρόσθεσε στη Daily Mail.

«Από τη δική του πλευρά, όσο περιμένει τα αποτελέσματα, το βλέπει απλώς ως μια προσωρινή αναποδιά. Πιστεύει ακράδαντα ότι θα επιστρέψει σε αυτό που αγαπά και ήδη ελπίζει να καταφέρει να βρεθεί στο Σικάγο αυτό το Σαββατοκύριακο, εφόσον όλα πάνε καλά», κατέληξε.

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