Λάιονελ Ρίτσι: Διέκοψε συναυλία λόγω αδιαθεσίας στη σκηνή - Ανησυχία για τον 77χρονο τραγουδιστή

Ο καλλιτέχνης αναγκάστηκε να σταματήσει την πρώτη συναυλία της νέας του περιοδείας

Επιμέλεια - Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Λάιονελ Ρίτσι: Διέκοψε συναυλία λόγω αδιαθεσίας στη σκηνή - Ανησυχία για τον 77χρονο τραγουδιστή
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  • Ο Λάιονελ Ρίτσι διέκοψε τη συναυλία στη Μινεσότα λόγω αδιαθεσίας και ζάλης πάνω στη σκηνή.
  • Η διακοπή συνέβη μετά την ερμηνεία του «Three Times A Lady», και ο τραγουδιστής δεν επέστρεψε στη σκηνή.
  • Το κοινό περίμενε πάνω από 40 λεπτά πριν ενημερωθεί ότι η συναυλία δεν θα συνεχιστεί λόγω της κατάστασης της υγείας του Ρίτσι.
  • Ο Ρίτσι ανέφερε στους θεατές ότι ένιωθε ζάλη και χρειάστηκε να καθίσει επανειλημμένα κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του.
  • Η περιοδεία με τους Earth, Wind & Fire συνεχίζεται κανονικά προς το παρόν, χωρίς επίσημη ανακοίνωση για τις επόμενες εμφανίσεις.
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Ανησυχία προκάλεσε στους θαυμαστές του ο Λάιονελ Ρίτσι, καθώς αναγκάστηκε να διακόψει την πρώτη συναυλία της νέας του περιοδείας έπειτα από αδιαθεσία που ένιωσε πάνω στη σκηνή.

Ο 77χρονος τραγουδιστής εμφανιζόταν το βράδυ της Τετάρτης στο Grand Casino Arena στο Σεντ Πολ της Μινεσότα, στο πλαίσιο της κοινής περιοδείας «Sing A Song All Night Long» με τους Earth, Wind & Fire, όταν ανακοίνωσε ένα απρόσμενο διάλειμμα κατά τη διάρκεια του προγράμματος.

Σύμφωνα με το Bring Me The News της Μινεσότα, η διακοπή έγινε αμέσως μετά την ερμηνεία του τραγουδιού «Three Times A Lady» στο πιάνο.

Περισσότερα από 40 λεπτά αναμονής για το κοινό

Λίγα λεπτά μετά την αποχώρηση του Ρίτσι, τη σκηνή εγκατέλειψαν και τα μέλη της μπάντας του, ενώ οι θεατές περίμεναν για αρκετή ώρα την επιστροφή του.

Ωστόσο, περισσότερο από 40 λεπτά αργότερα, μέλος του συγκροτήματος επέστρεψε στη σκηνή για να ενημερώσει το κοινό ότι ο τραγουδιστής δεν ήταν σε θέση να συνεχίσει τη συναυλία. «Δυστυχώς, ο Λάιονελ δεν αισθάνεται καλά. Δεν θα μπορέσει να συνεχίσει την εμφάνιση. Περισσότερες πληροφορίες θα ανακοινωθούν αργότερα», δήλωσε ο σαξοφωνίστας Ντίνο Σόλντο, σύμφωνα με τη Minnesota Star Tribune.

Μέχρι στιγμής, οι εκπρόσωποι του καλλιτέχνη δεν έχουν εκδώσει επίσημη ανακοίνωση σχετικά με την κατάσταση της υγείας του ή τους λόγους που οδήγησαν στη διακοπή της συναυλίας.

«Ένιωθα ζάλη», είπε στους θεατές

Θεατές που παρακολούθησαν τη συναυλία ανέφεραν στα μέσα ενημέρωσης ότι ο Ρίτσι έδειχνε από νωρίς πως δεν αισθανόταν καλά.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τον δείχνουν να σταματά επανειλημμένα κατά τη διάρκεια της ερμηνείας του τραγουδιού «Dancing On The Ceiling», το οποίο ήταν το προτελευταίο τραγούδι της βραδιάς.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο τραγουδιστής ενημέρωσε το κοινό ότι αισθανόταν ζάλη, ενώ σε αρκετές στιγμές αναγκάστηκε να καθίσει πάνω στη σκηνή προκειμένου να ανακτήσει τις δυνάμεις του.

Ένας θεατής δήλωσε ότι ο Ρίτσι είπε στο κοινό:«Είμαι αρκετά χρόνια σε αυτή τη δουλειά για να ξέρω πως όταν ζαλίζεσαι, κάθεσαι. Και όταν δεν αισθάνεσαι καλά, κάθεσαι».

Ο δημοσιογράφος Τζον Μπριμ της Star Tribune μετέφερε μάλιστα μια πιο χαρακτηριστική ατάκα του τραγουδιστή:«Όταν νιώθεις ζάλη, κάτσε κάτω».

Τα βίντεο που ανησύχησαν τους θαυμαστές του

Σε βίντεο που δημοσιεύθηκαν στην πλατφόρμα X, ο Λάιονελ Ρίτσι φαίνεται να περπατά με αστάθεια πάνω στη σκηνή κατά τη διάρκεια του «Dancing On The Ceiling».

Σε ένα από τα στιγμιότυπα διακρίνεται να σταματά ξαφνικά και να κάθεται στην άκρη μιας υπερυψωμένης εξέδρας, ενώ συνεχίζει να τραγουδά χωρίς να διακόπτει την ερμηνεία του.

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα σηκώνεται ξανά και προσπαθεί να συνεχίσει το πρόγραμμα, όμως σύντομα αναγκάζεται να καθίσει για δεύτερη φορά στην απέναντι πλευρά της σκηνής.

Παρά την εμφανή αδιαθεσία του, συνέχισε να τραγουδά ζωντανά μέχρι το τέλος του τραγουδιού. Το τελευταίο κομμάτι που ερμήνευσε εκείνο το βράδυ ήταν το «Three Times A Lady», το οποίο τραγούδησε καθισμένος στο πιάνο.

Συνεχίζεται κανονικά η περιοδεία προς το παρόν

Η κοινή περιοδεία του Λάιονελ Ρίτσι με τους Earth, Wind & Fire περιλαμβάνει συνολικά 26 σταθμούς στις Ηνωμένες Πολιτείες και είναι προγραμματισμένο να ολοκληρωθεί στις 14 Αυγούστου.

Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί αν η κατάσταση της υγείας του τραγουδιστή θα επηρεάσει τις επόμενες προγραμματισμένες εμφανίσεις του, με τους θαυμαστές του να αναμένουν επίσημη ενημέρωση από την ομάδα του.

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