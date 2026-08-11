Οικολογικός εφιάλτης στο Ομάν: Πετρελαιοκηλίδα 400 τετρ. χιλιομέτρων απειλεί θαλάσσιο καταφύγιο

Η διαρροή αργού πετρελαίου από ένα δεξαμενόπλοιο που προσάραξε σε ένα φυσικό καταφύγιο στο Ομάν έχει δημιουργήσει μια κηλίδα που καλύπτει σχεδόν 400 τετραγωνικά χιλιόμετρα, βορειοανατολικά των νησιών Χαλανιγιάτ, σε απόσταση περίπου επτά χιλιομέτρων από τις ακτές. Το συγκεκριμένο νησιωτικό σύμπλεγμα αποτελεί προστατευόμενο φυσικό καταφύγιο, το οποίο θεσπίστηκε με βασιλικό διάταγμα του σουλτάνου Χάιτχαμ μπιν Ταρίκ και φιλοξενεί σπάνια είδη της άγριας πανίδας, όπως φάλαινες της Αραβικής Θάλασσας και κορμοράνους της Σοκότρα.

Το δεξαμενόπλοιο Caroline Bezengi, μήκους 274 μέτρων, μεταφέρει σχεδόν ένα εκατομμύριο βαρέλια ρωσικού πετρελαίου με προορισμό την Ασία. Το πλοίο ανέφερε για πρώτη φορά δυσκολίες στις 8 Ιουνίου στα ανοικτά της Υεμένης, ενώ ναυτιλιακές πηγές εκτιμούν ότι στο εσωτερικό του σημειώθηκε έκρηξη, χωρίς ωστόσο να έχει υπάρξει ανάληψη ευθύνης από κάποια πλευρά. Παρά την έκταση της ρύπανσης, οι αρχές του Ομάν διαβεβαιώνουν ότι δεν υπάρχει άμεση ανησυχία για τις κρίσιμες υποδομές της περιοχής, όπως οι μονάδες αφαλάτωσης νερού και οι τουριστικές εγκαταστάσεις.

Η πραγματική οικολογική επιβάρυνση όμως ενδέχεται να είναι ακόμη μεγαλύτερη, καθώς η περιβαλλοντική οργάνωση Greenpeace εκτίμησε, βάσει δορυφορικών εικόνων, ότι η κηλίδα αγγίζει τα 600 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Ειδικοί επιστήμονες τονίζουν ότι η αντιμετώπιση μιας διαρροής τέτοιας κλίμακας απαιτεί τη χρήση αεροσκαφών για την ρίψη και διασπορά χημικών ουσιών (dispersants) που διασπούν τους ρύπους, καθώς και την πόντιση φραγμάτων για τη συλλογή του πετρελαίου πριν αυτό φτάσει στις ακτές ή βυθιστεί στον πυθμένα. Σε περίπτωση που το πετρέλαιο εγκλωβιστεί σε ρηχά νερά, οι επιπτώσεις στην τοπική θαλάσσια ζωή, όπως τα κοράλλια, τα ψάρια και τα πουλιά, μπορεί να διαρκέσουν για δεκαετίες, θυμίζοντας την καταστροφή του Exxon Valdez.

Παράλληλα, έντονη ανησυχία προκαλεί η απουσία ουσιαστικής επιχείρησης διάσωσης. Ανάλυση δορυφορικών δεδομένων και συστημάτων παρακολούθησης δείχνει ότι, παρότι το περιστατικό εξαλίσσεται για περισσότερους από δύο μήνες, δεν παρατηρείται κινητικότητα άλλων σκαφών στο σημείο για τη σταθεροποίηση του πλοίου ή την απάντληση του εναπομείναντος φορτίου.

Το Caroline Bezengi, κατασκευής 2001, φορτώθηκε τον Απρίλιο στο ρωσικό λιμάνι Νοβοροσίσκ στη Μαύρη Θάλασσα και διέσχισε τη Διώρυγα του Σουέζ στο τέλος Μαΐου. Το σκάφος ανήκει στον λεγόμενο σκιώδη στόλο παλαιότερων δεξαμενόπλοιων που επιστρατεύει η Ρωσία για να παρακάμπτει τις διεθνείς κυρώσεις, τα οποία ταξιδεύουν χωρίς δυτική ασφαλιστική κάλυψη και υπό σημαίες ευκαιρίας.

Αν και ήταν εγγεγραμμένο στο μητρώο του Καμερούν, διαγράφηκε τον Ιούνιο μαζί με άλλα 39 πλοία. Το δεξαμενόπλοιο υπόκειται σε κυρώσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ηνωμένο Βασίλειο, τον Καναδά, την Ελβετία και την Ουκρανία, ενώ οι εγγεγραμμένες εταιρείες ιδιοκτησίας και διαχείρισης, Rentoor Shipmanagement και Villar Shipmanagement, φαίνεται να έχουν την έδρα τους στην Κίνα.