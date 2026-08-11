Το μήλο κάτω απ’ τη μηλιά: Ο εγγονός του Τζακ Νίκολσον πρωταγωνιστεί σε νέα σειρά μυστηρίου

Ο 27άχρονος ηθοποιός, Ντιουκ Νίκολσον, εγγονός του Τζακ Νίκολσον, αναλαμβάνει για πρώτη φορά πρωταγωνιστικό ρόλο στην ταινία The Deputy, η οποία θα κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους, ψηφιακά και on demand, την 25η Σεπτεμβρίου.

Σε σκηνοθεσία του Ματ Σούκαρ και σενάριο του Κάρλο Μπέρναρντ, η κωμική περιπέτεια εγκλήματος διαθέτει ένα εντυπωσιακό καστ, με τους Γουίλιαμ Χ. Μέισι, Τίφανι Χάντις, Στίβεν Ντορφ, Μπίλι Λουρντ και Τζούλια Φοξ.

Στο νέο τρέιλερ, ο Νίκολσον υποδύεται τον αρχάριο αναπληρωτή σερίφη, Τόμπι Σόγιερ, ο οποίος προσπαθεί να αποδείξει την αξία του, όταν όμως χάνει τα ίχνη ενός πτώματος, βρίσκεται μπλεγμένος σε μία επικίνδυνη υπόθεση.

Όταν ο αρχηγός Κρόιγκερ, τον οποίο υποδύεται ο Μέισι, αναθέτει στον Τόμπι να φυλάξει ένα πτώμα που στη συνέχεια εξαφανίζεται, ο νεαρός αναπληρωτής ξεκινά μία αγωνιώδη αναζήτηση, η οποία αποκαλύπτει δεκαετίες διαφθοράς και σκοτεινών μυστικών σε μία μικρή πόλη.

Υπό πίεση να κάνει τα «στραβά μάτια», ο Τόμπι βρίσκει έναν μοναδικό σύμμαχο στο πρόσωπο της αναπληρώτριας, Αμάντα Τζάκσον, την οποία υποδύεται η Χάντις και προσπαθεί να «ξεσκεπάσει» ένα σκοτεινό δίκτυο διαφθοράς για να «καθαρίσει» το όνομά του.

Ο Νίκολσον έκανε το κινηματογραφικό του ντεμπούτο στην ταινία Us του Τζόρνταν Πιλ και πρόσφατα εμφανίστηκε στην ταινία In the Hand of Dante, που κυκλοφόρησε τον Ιούνιο.