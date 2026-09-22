Τέμπη: Συνάντηση με τον Δημήτρη Κουρέτα πραγματοποίησε η αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Snapshot περιφερειάρης Θεσσαλ Δημήτρης Κουρέτας συναντήθηκε με αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών.

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας παρέδωσε στοιχεία που έχει συγκεντρώσει, τα οποία έχουν συμπεριληφθεί σε δύο πορίσματα ήδη κατατεθειμένα στις δικαστικές αρχές.

Τα πορίσματα αφορούν στις ενέργειες σχετικά με το μπάζωμα στον χώρο του δυστυχήματος και στο οικοδομικό σκέλος της υπόθεσης.

Τα στοιχεία που παραδόθηκαν θα ενσωματωθούν στον επίσημο φάκελο που συντάσσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το δυστύχημα.

Η αποστολή της Επιτροπής Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα περιλαμβάνει συναντήσεις με αρχές, συγγενείς θυμάτων και επιζώντες για θέματα σιδηροδρομικής ασφάλειας. Snapshot powered by AI

Συνάντηση με την αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που βρίσκεται στην Ελλάδα για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών πραγματοποίησε σήμερα ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας, Δημήτρης Κουρέτας.

Στην αντιπροσωπεία που πέρασε το κατώφλι του διοικητηρίου της Περιφέρειας συμμετείχαν ευρωβουλευτές από διαφορετικούς πολιτικούς χώρους, μεταξύ αυτών και οι τέσσερις Έλληνες ευρωβουλευτές Μανώλης Κεφαλογιάννης, Γιάννης Μανιάτης, Νίκος Παππάς και Μανώλης Φράγκος.

Σύμφωνα με το onlarissa.gr, o κ. Κουρέτας ανέφερε ότι η σημερινή συνάντηση ήταν αποτέλεσμα επικοινωνίας που είχε προηγηθεί επί πολλούς μήνες, ενώ σημείωσε ότι στην αντιπροσωπεία συμμετείχαν ευρωβουλευτές διαφορετικών πολιτικών ομάδων.

Στον φάκελο που συντάσσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών περνούν και τα στοιχεία που έχει συγκεντρώσει η Περιφέρεια Θεσσαλίας, όπως δήλωσε ο Περιφερειάρχης.

«Εγώ τους κατέθεσα ό,τι βρήκα», δήλωσε, προσθέτοντας ότι το σχετικό υλικό έχει συμπεριληφθεί σε δύο πορίσματα που έχουν ήδη κατατεθεί στις δικαστικές αρχές.

Όπως εξήγησε ο κ. Κουρέτας, το ένα σκέλος αφορά στις ενέργειες που συνδέονται με τις παρεμβάσεις στον χώρο του δυστυχήματος, ενώ το δεύτερο αφορά στο οικοδομικό σκέλος της υπόθεσης. Για το τελευταίο έκανε αναφορά σε πόρισμα που, όπως είπε, έχει εκδοθεί τις τελευταίες εβδομάδες.

Η συνάντηση, κατά τον ίδιο, περιλάμβανε αναλυτική παρουσίαση των στοιχείων και συζήτηση με τους ευρωβουλευτές για το τι ακριβώς είχε εντοπιστεί και τι είχε στη συνέχεια κατατεθεί στις αρμόδιες αρχές. «Θα αποτελέσουν ένα στοιχείο, έγγραφο, επίσημο, στον φάκελο ο οποίος αυτή τη στιγμή συντάσσεται από το Ευρωκοινοβούλιο για το ατύχημα», ανέφερε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας μετά το τέλος της συνάντησης.

Η επίσκεψη πραγματοποιείται στο πλαίσιο αποστολής της Επιτροπής Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα για τα Τέμπη και τη σιδηροδρομική ασφάλεια, με το επίσημο πρόγραμμα να προβλέπει συναντήσεις με εθνικές και περιφερειακές αρχές, καθώς και με συγγενείς θυμάτων και επιζώντες.

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