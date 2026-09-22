Ιωάννα Γάκα: Ζήτησε βιολογικό καθαρισμό στο κελί - Πώς αντιδρά όταν ακούει τραγούδια του Μαζωνάκη

Snapshot Η γιατρός ενοχλείται από τα τραγούδια του Γιώργου Μαζωνάκη που ακούγονται στους κοινούς χώρους και καλύπτει τα αυτιά της με πετσέτες.

Ασκείται συστηματικά γιόγκα κατά τη διάρκεια της κράτησής της.

Η έξοδός της από το κελί γίνεται δύο φορές την ημέρα, σε διαφορετικές ώρες από τις άλλες κρατούμενες, για λόγους ασφαλείας. Snapshot powered by AI

Στις γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού βρίσκεται από το πρωί της Πέμπτης 17 Σεπτεμβρίου η 56χρονη γιατρός Ιωάννα Γάκα, η οποία έχει προφυλακιστεί για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Η ίδια κρατείται μόνη της σε κελί στον πρώτο όροφο των φυλακών, σε χώρο που διαθέτει ιδιωτικό ντους, ενώ ακριβώς έξω από το κελί υπάρχει καρτοτηλέφωνο. Κατά τις πρώτες ώρες της κράτησής της, πάντως, δεν φέρεται να χρησιμοποίησε ούτε το τηλέφωνο ούτε το ντους.

Αυτό που φαίνεται να την απασχόλησε από την πρώτη στιγμή ήταν η κατάσταση του χώρου όπου κρατείται. Σύμφωνα με πληροφορίες της εκπομπής «πρώτος καφές» του Star, ζήτησε να πραγματοποιηθούν εργασίες στο κελί, μεταξύ άλλων βάψιμο και επισκευή της ντουζιέρας. Μάλιστα, την επόμενη ημέρα φέρεται να ζήτησε να γίνει ακόμη και βιολογικός καθαρισμός του κελιού.

Μεταξύ των προσωπικών αντικειμένων που της επιτράπηκε να έχει περιλαμβάνονται ένα υποαλλεργικό μαξιλάρι και ειδικό στρώμα ή ανώστρωμα, ενώ δεν της επετράπη να κρατήσει μαζί της βαλίτσα.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στην καθημερινότητά της μέσα στις φυλακές. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, από τους κοινόχρηστους χώρους ακούγονται τραγούδια του Γιώργου Μαζωνάκη, γεγονός που φαίνεται να την ενοχλεί. Για να αποφύγει τη μουσική, φέρεται να καλύπτει τα αυτιά της με πετσέτες, ενώ παράλληλα ασχολείται συστηματικά με τη γιόγκα.

Η παρουσία και η συμπεριφορά της έχουν σχολιαστεί και από άλλες κρατούμενες, οι οποίες, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, φέρεται να της έχουν αποδώσει τα προσωνύμια «η κυρία από τις Βερσαλλίες» και «η κόμισσα του Ψυχικού».

Για λόγους ασφαλείας, η έξοδός της από το κελί πραγματοποιείται δύο φορές την ημέρα, για περίπου 40 λεπτά κάθε φορά, σε διαφορετικές ώρες από εκείνες που προαυλίζονται οι υπόλοιπες κρατούμενες.

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