Νάσος Κομιανός: Ο άνθρωπος με τα 1000 πρόσωπα - Νέες καταγγελίες για τον υπνοθεραπευτή του Μαζωνάκη

Snapshot Ο Νάσος Κομιανός κατέθεσε ως μάρτυρας στην έρευνα για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, χωρίς να αντιμετωπίζει κατηγορία μέχρι στιγμής.

Ο Κομιανός περιέγραψε την επαγγελματική του σχέση με τη γιατρό Ιωάννα Γάκα και τη γνωριμία του με τον Μαζωνάκη μέσω επαγγελματικών κύκλων.

Νέες μαρτυρίες αναφέρουν ότι ο Κομιανός είχε διαφορετικές επαγγελματικές δραστηριότητες στο παρελθόν, χωρίς να έχουν δικαστικά επιβεβαιωθεί.

Η οικογένεια του Μαζωνάκη αμφισβητεί κάποιες καταθέσεις και εξετάζει στοιχεία από μηχάνημα που χρησιμοποιήθηκε στο ιατρείο.

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών πραγματοποίησε ελέγχους στο ιατρείο, δεν βρήκε μηχανήματα πλασμαφαίρεσης αλλά εντόπισε τιμολόγιο για συσκευή Inuspheresis, και διαψεύδει εισαγγελική παρέμβαση στον Σύλλογο. Snapshot powered by AI

Για περισσότερες από δύο ώρες κατέθετε την Δευτέρα (21/09) ενώπιον του ανακριτή ο Νάσος Κομιανός, το όνομα του οποίου έχει βρεθεί στο επίκεντρο της έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Ο υπνοθεραπευτής προσήλθε αυτοβούλως στην πρώην Σχολή Ευελπίδων και εξετάστηκε ως μάρτυρας, καθώς μέχρι στιγμής δεν αντιμετωπίζει κατηγορία στην υπόθεση. Στα δικαστήρια βρέθηκε συνοδευόμενος από τον δικηγόρο Ιωάννη Γλύκα.

Βγαίνοντας από το ανακριτικό γραφείο, ο κ. Κομιανός μίλησε στους δημοσιογράφους, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν μπορούσε να αποκαλύψει στοιχεία από την κατάθεσή του, καθώς η δικαστική έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

«Ήρθα ως μάρτυρας για να συμβάλω στη διερεύνηση κάποιων πτυχών και να βοηθήσω το έργο του ανακριτή. Δεν μπορώ να σας αποκαλύψω τίποτα από όσα έγιναν και ειπώθηκαν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σε ερωτήσεις δημοσιογράφων για τη φωτογραφία του Γιώργου Μαζωνάκη κατά τη διάρκεια διαδικασίας πλασμαφαίρεσης, την οποία φέρεται να του είχε αποστείλει η προφυλακισμένη γιατρός Ιωάννα Γάκα, απάντησε λακωνικά: «Θα το μάθετε».

Ο ίδιος, εμφανώς εκνευρισμένος από την παρουσία των δημοσιογράφων, έκανε λόγο για διασυρμό, ζητώντας να σταματήσει η δημοσιότητα γύρω από το πρόσωπό του.

Στο επίκεντρο η σχέση του με την Ιωάννα Γάκα

Κατά τη διάρκεια της πολύωρης κατάθεσής του, ο Νάσος Κομιανός φέρεται να έδωσε εξηγήσεις για τη σχέση του με την Ιωάννα Γάκα, αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο γνώρισε τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, υποστήριξε ότι με τη γιατρό είχε επαγγελματική συνεργασία επί σειρά ετών, η οποία, όπως φέρεται να είπε, είχε αποτυπωθεί και σε σχετική σύμβαση.

Όσον αφορά τον Γιώργο Μαζωνάκη, φέρεται να υποστήριξε ότι η γνωριμία τους έγινε μέσω ανθρώπων από τον επαγγελματικό του κύκλο. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, στη γνωριμία φέρεται να μεσολάβησαν μία μάνατζερ καλλιτεχνών και ένας επιχειρηματίας που δραστηριοποιείται στον χώρο της νυχτερινής διασκέδασης.

Ο Κομιανός φέρεται ακόμη να περιέγραψε στον ανακριτή τις πρώτες συναντήσεις του με τον τραγουδιστή. Η πρώτη φέρεται να πραγματοποιήθηκε στις 7 Σεπτεμβρίου και να είχε χαρακτήρα αρχικής γνωριμίας, ενώ για τις 9 Σεπτεμβρίου είχε προγραμματιστεί νέα συνάντηση, προκειμένου, όπως φέρεται να είπε, να λάβει το απαραίτητο ιστορικό.

Ιδιαίτερη σημασία στην έρευνα φαίνεται να έχει και η επικοινωνία του με την Ιωάννα Γάκα πριν και μετά τα συγκεκριμένα περιστατικά. Σύμφωνα με πληροφορίες, μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη ο Κομιανός φέρεται να έστειλε μήνυμα στη γιατρό, στο οποίο αναφερόταν η φράση «Σε πήρα στον λαιμό μου».

Το περιεχόμενο των επικοινωνιών τους αναμένεται να εξεταστεί περαιτέρω στο πλαίσιο της άρσης του απορρήτου, εφόσον τα σχετικά στοιχεία περιλαμβάνονται στη δικαστική έρευνα.

Οι νέες μαρτυρίες για το παρελθόν του

Την ίδια στιγμή, νέες μαρτυρίες που έχουν δημοσιοποιηθεί επαναφέρουν στο προσκήνιο το επαγγελματικό παρελθόν του 62χρονου.

Στην Κέρκυρα, σύμφωνα με μαρτυρίες που έχουν γίνει γνωστές, ο Κομιανός φέρεται να ήταν γνωστός στο παρελθόν ως «Νάσος ο μπογιατζής», λόγω της επαγγελματικής του δραστηριότητας ως ελαιοχρωματιστής.

Γυναίκα ανέφερε στην «Espresso» ότι τον γνώρισε περίπου πριν από τρεις δεκαετίες και περιέγραψε έναν άνθρωπο που, σύμφωνα με την αφήγησή της, παρουσίαζε κατά καιρούς διαφορετικές επαγγελματικές δραστηριότητες.

Όπως ανέφερε, εκείνη την περίοδο ο Κομιανός φέρεται να μιλούσε για βιολογικές καλλιέργειες, μανιτάρια και παραγωγή κρασιού, ενώ υποστήριζε ότι είχε πραγματοποιήσει σπουδές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Κατά την ίδια μαρτυρία, είχε παρουσιάσει και σχέδιο για τη δημιουργία κτήματος βιολογικών καλλιεργειών στην Εύβοια και αναζητούσε χρηματοδότηση.

Η ίδια γυναίκα υποστηρίζει ακόμη ότι ο Κομιανός τής είχε αναφέρει πως δραστηριοποιούνταν στην παραγωγή κρασιού, ενώ κάνει λόγο και για επιχειρηματική δραστηριότητα στην Κηφισιά.

Στον ανακριτή στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων ο υπνοθεραπευτής που εμπλέκεται στην υπόθεση του θανάτου του τραγουδιστή Γιώργου Μαζωνάκη Eurokinissi

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει και η αναφορά της σε περιστατικό που αφορά την κόρη της. Σύμφωνα με την καταγγελία, ο Κομιανός φέρεται να παρουσιάστηκε ως κτηνίατρος και να έδινε συμβουλές σχετικά με τα σκυλιά, τα οποία αγαπούσε ιδιαίτερα η νεαρή γυναίκα.

Όλα τα παραπάνω αποτελούν μαρτυρίες της συγκεκριμένης καταγγέλλουσας και δεν συνιστούν, από μόνα τους, δικαστικά διαπιστωμένα γεγονότα.

Στο μικροσκόπιο οι καταθέσεις και τα στοιχεία από το ιατρείο

Την ίδια ώρα, η πλευρά της οικογένειας του Γιώργου Μαζωνάκη θέτει σειρά ερωτημάτων σχετικά με όσα συνέβησαν στο ιατρείο τις κρίσιμες ώρες.

Ο δικηγόρος της οικογένειας, Χαράλαμπος Λυκούδης, έχει υποστηρίξει δημόσια ότι οι πρώτες καταθέσεις που δόθηκαν κατά την προανάκριση περιλαμβάνουν, κατά την εκτίμησή του, ανακριβή στοιχεία σχετικά με την ώρα προσέλευσης του τραγουδιστή και τα γεγονότα που ακολούθησαν.

Όπως ανέφερε, πλέον υπάρχουν στοιχεία που μπορούν να φωτίσουν την ακριβή ώρα άφιξης του Γιώργου Μαζωνάκη, αλλά και τη σύνδεσή του με το μηχάνημα που χρησιμοποιήθηκε.

Ο ίδιος έχει κάνει λόγο ακόμη και για το ενδεχόμενο να διερευνηθούν ποινικές ευθύνες εφόσον αποδειχθεί ότι καταθέσεις περιείχαν εν γνώσει τους ψευδή στοιχεία. Παράλληλα, η οικογένεια έχει συγκροτήσει ομάδα επιστημόνων, προκειμένου να εξετάσει τα δεδομένα από το σχετικό μηχάνημα, το οποίο, σύμφωνα με τον δικηγόρο, έχει κατασχεθεί.

Στον ανακριτή στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων ο υπνοθεραπευτής που εμπλέκεται στην υπόθεση του θανάτου του τραγουδιστή Γιώργου Μαζωνάκη Eurokinissi

Στο επίκεντρο και οι καταγγελίες για τις λεγόμενες «θεραπείες»

Παράλληλα με την κύρια δικαστική έρευνα, συνεχίζονται οι αποκαλύψεις και οι καταγγελίες γύρω από τις πρακτικές που φέρεται να εφαρμόζονταν στο ιατρείο των δύο προφυλακισμένων γιατρών.

Μεταξύ άλλων, έχουν δημοσιοποιηθεί αναφορές για θεραπείες που παρουσιάζονταν ως βασισμένες σε βλαστοκύτταρα. Στο επίκεντρο βρίσκεται η χρήση κυττάρων CD34+, τα οποία αποτελούν αιμοποιητικά αρχέγονα και προγονικά κύτταρα και χρησιμοποιούνται στην ιατρική σε συγκεκριμένες, καθιερωμένες θεραπευτικές εφαρμογές.

Η ύπαρξη CD34+ κυττάρων, ωστόσο, δεν σημαίνει ότι αυτά αποτελούν γενική θεραπεία «αναγέννησης» του οργανισμού. Οι εγκεκριμένες θεραπευτικές χρήσεις των αιμοποιητικών βλαστοκυττάρων είναι συγκεκριμένες και πραγματοποιούνται σε εξειδικευμένα και αδειοδοτημένα κέντρα.

Στον ανακριτή στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων ο υπνοθεραπευτής που εμπλέκεται στην υπόθεση του θανάτου του τραγουδιστή Γιώργου Μαζωνάκη Eurokinissi

Οι διεθνείς υγειονομικοί οργανισμοί έχουν επανειλημμένα προειδοποιήσει για μη εγκεκριμένες θεραπείες με βλαστοκύτταρα, ιδιαίτερα όταν αυτές παρουσιάζονται ως λύση για μεγάλο αριθμό διαφορετικών παθήσεων χωρίς επαρκή επιστημονική τεκμηρίωση.

Στην υπόθεση που εξετάζεται, ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτά το ερώτημα ποια ακριβώς θεραπευτικά πρωτόκολλα εφαρμόζονταν, ποια μηχανήματα χρησιμοποιούνταν και με ποια άδεια.

Νέα καταγγελία για τον Ηλία Θεοδωρόπουλο

Στο μεταξύ, νέα γυναίκα περιέγραψε στην «Espresso» περιστατικό που, όπως υποστηρίζει, συνέβη το 2018, κατά τη διάρκεια επίσκεψής της στον γιατρό Ηλία Θεοδωρόπουλο.

Σύμφωνα με τη μαρτυρία της, η πρώτη επίσκεψη αφορούσε ένα γυναικολογικό ζήτημα και ολοκληρώθηκε χωρίς κάποιο περιστατικό που να της προκαλέσει ανησυχία. Η ίδια αναφέρει ότι της δόθηκαν βιταμίνες και διατροφικές οδηγίες.

Κατά τη δεύτερη επίσκεψη, όμως, η γυναίκα υποστηρίζει ότι η συμπεριφορά του γιατρού άλλαξε και ότι της παρουσιάστηκε η κατάσταση της υγείας της ως σοβαρότερη. Στη συνέχεια, σύμφωνα πάντα με την καταγγελία της, ο γιατρός φέρεται να τής πρότεινε να καταναλώσουν μαζί αλκοόλ και αργότερα να εμφανίστηκε με βαλίτσα που, όπως υποστηρίζει η ίδια, περιείχε διάφορα αντικείμενα.

Η γυναίκα καταγγέλλει ότι της έκανε πρόταση σεξουαλικού χαρακτήρα, την οποία αρνήθηκε, και υποστηρίζει ότι κατάφερε να αποχωρήσει από το ιατρείο.

Η συγκεκριμένη μαρτυρία αποτελεί καταγγελία της ίδιας και, όπως ισχύει για κάθε τέτοια αναφορά, η αξιοπιστία και τα πραγματικά περιστατικά της διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.