Θάνατος Μαζωνάκη: Ποιος είναι ο υπνοθεραπευτής που κλήθηκε στον ανακριτή για τη φωτογραφία

Το παρασκήνιο της κλήσης ως μάρτυρα, οι σπουδές στις ΗΠΑ και η παραδοχή για επαγγελματική συνεργασία με την προφυλακισμένη γιατρό

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Θάνατος Μαζωνάκη: Ποιος είναι ο υπνοθεραπευτής που κλήθηκε στον ανακριτή για τη φωτογραφία
ΕΛΛΑΔΑ
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Σειρά συγκεκριμένων περιστατικών που περιγράφονται στη δικογραφία αποτέλεσε τη βάση για την απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα να οδηγήσουν στη φυλακή τους δύο γιατρούς που κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Στο δικαστικό σκεπτικό καταγράφονται αναλυτικά οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτελούνταν οι ιατρικές πράξεις στο διαμέρισμα της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι. Εκεί, η 56χρονη γιατρός και ο αναισθησιολόγος προχωρούσαν σε επεμβατικές θεραπείες χωρίς ο χώρος να διαθέτει την απαιτούμενη νόμιμη άδεια λειτουργίας ούτε τον προβλεπόμενο εξοπλισμό ασφαλείας. Επιπρόσθετας δεν είχαν προηγηθεί οι εξετάσεις που επιβάλλει το ιατρικό πρωτόκολλο πριν από τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης.

Η απόφαση για την προσωρινή κράτηση της Ιωάννας Γάκα και του Ηλία Θεοδωρόπουλου ελήφθη μετά από μαραθώνιες απολογίες, με το κατηγορητήριο να αφορά ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Οι δικαστικοί λειτουργοί εστίασαν στις διαπιστωμένες ελλείψεις του διαμερίσματος, το οποίο λειτουργούσε χωρίς πιστοποίηση και χωρίς τα μέσα για την αντιμετώπιση επιπλοκών. Η απουσία υποστηρικτικών μηχανημάτων και η παντελής έλλειψη εργαστηριακού προελέγχου βάραιναν καθοριστικά στην κρίση των αρχών.

γιατρός, Γάκα

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η ανάκριση ανοίγει έναν νέο κύκλο καταθέσεων, αντλώντας στοιχεία από τα κατασχεθέντα κινητά τηλέφωνα. Στο επίκεντρο βρίσκεται ένας επαγγελματίας της ύπνωσης και της αναδρομικής θεραπείας, στον οποίο η 56χρονη γιατρός έστειλε φωτογραφία του τραγουδιστή από το ιατρείο, την ώρα που βρισκόταν σε εξέλιξη η συνεδρία.

Στο στιγμιότυπο της δικογραφίας, ο καλλιτέχνης διακρίνεται ξαπλωμένος με κλειστά μάτια, συνδεδεμένος στις συσκευές. Ο δικαστικός λειτουργός κάλεσε τον παραλήπτη να καταθέσει τη Δευτέρα αποκλειστικά ως μάρτυρας, αναζητώντας τον λόγο της αποστολής.

Από την Οκλαχόμα στην Κέρκυρα και την «υπνοσκόπηση»

Γεννημένος Κηφισιά, έφυγε για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Εκεί ξεκίνησε σπουδές Ψυχολογίας στο University of Oklahoma και τις ολοκλήρωσε στο Old Dominion University της Βιρτζίνιας. Η ενασχόλησή του με το πεδίο της υπνοθεραπείας ξεκίνησε το 2000. Αργότερα εγκαταστάθηκε στην Κέρκυρα, όπου εργάστηκε για μία δεκαετία πριν επιστρέψει οριστικά στην Αθήνα.

Δηλώνει μέλος διεθνών επαγγελματικών οργανισμών, όπως η National Guild of Hypnotists, το International Board for Regression Therapy και η European Association for Regression Therapy, με δημοσιεύσεις γύρω από την αναδρομική μέθοδο. Στην ιστοσελίδα του χρησιμοποιεί τον όρο «υπνοσκόπηση» για συνεδρίες αντιμετώπισης φοβιών και ψυχοσωματικών εντάσεων. Δεν πρόκειται για αναγνωρισμένη ιατρική ειδικότητα, κι ούτε ο ίδιος εμφανίζεται ως γιατρός, παρά τις αναφορές περί «γιατρού-υπνωτιστή» που είδαν το φως της δημοσιότητας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι κανένας από τους τρεις αυτούς φορείς δεν διαθέτει επιστημονική βαρύτητα στο πεδίο της ακαδημαϊκής ψυχολογίας ή της ψυχιατρικής. Πρόκειται για ιδιωτικά σχήματα με καθαρά συντεχνιακό χαρακτήρα, των οποίων οι εσωτερικοί τίτλοι δεν ισοδυναμούν με επιστημονική εγκυρότητα.

Η αμερικανική NGH λειτουργεί ως σύλλογος «λαϊκής» ύπνωσης. Δεν αναγνωρίζεται από την Αμερικανική Ψυχολογική Εταιρεία ούτε από τον Αμερικανικό Ιατρικό Σύλλογο ως πάροχος κλινικών διαπιστευτηρίων, τα μέλη της δρουν αποκλειστικά ως καθοδηγητές χωρίς δικαίωμα διάγνωσης ή θεραπείας, ενώ από το 2015 η ίδια η οργάνωση απονέμει τον τίτλο του υπνοθεραπευτή στις ΗΠΑ μόνο σε ήδη αδειοδοτημένους επαγγελματίες υγείας. Όσο για το IBRT και την ευρωπαϊκή EARTh, πρόκειται για κλειστές ομάδες που κινούνται γύρω από την ατεκμηρίωτη θεωρία των προηγούμενων ζωών, στηριζόμενες σε εσωτερικά ερωτηματολόγια μελών και όχι σε κλινικές δοκιμές δημοσιευμένες σε έγκυρα διεθνή επιστημονικά περιοδικά.

Το επίμαχο στιγμιότυπο και η επαγγελματική σχέση

Στο στιγμιότυπο που περιλαμβάνεται στη δικογραφία, ο Γιώργος Μαζωνάκης εμφανίζεται ξαπλωμένος, με κλειστά μάτια, συνδεδεμένος με τα ιατρικά μηχανήματα. Οι αρχές εξετάζουν τον ακριβή χρόνο αποστολής του αρχείου και τα γραπτά μηνύματα που αντηλλάγησαν.

Η μαρτυρία του έρχεται σε μια στιγμή που η δικαστική διερεύνηση σκληραίνει και η 56χρονη Ιωάννα Γάκα και ο αναισθησιολόγος Ηλίας Θεοδωρόπουλος βρίσκονται κρατούμενοι με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο.

Ο ανακριτής επιχειρεί να χαρτογραφήσει επακριβώς τις κινήσεις και τις γνωριμίες πριν από την 9η Σεπτεμβρίου. Η κατάθεση της Δευτέρας θεωρείται κρίσιμη για να διαπιστωθεί ποιο ήταν το πραγματικό αντικείμενο της συνεργασίας του με τη γιατρό και αν εκείνος γνώριζε τον τραγουδιστή πριν από τη μοιραία επίσκεψη στο Κολωνάκι.

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