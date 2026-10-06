Τρομακτική σκηνή: Η στιγμή που καταρρέει κερκίδα γεμάτη με μαθητές σε γήπεδο

Snapshot Κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικού αγώνα στο Bergen Catholic High School στο Νιου Τζέρσεϊ, κατέρρευσε τμήμα κερκίδας με αποτέλεσμα τέσσερις μαθητές να τραυματιστούν ελαφρά.

Το περιστατικό συνέβη μετά τη νίκη της ομάδας Bergen Catholic, όταν πλήθος μαθητών όρμησε προς το γήπεδο, προκαλώντας την υποχώρηση του κιγκλιδώματος.

Ο πρόεδρος του σχολείου δήλωσε ότι οι κερκίδες επιθεωρούνται ετησίως και θα γίνει δεύτερη διεξοδική επιθεώρηση μετά το ατύχημα.

Δεν απαιτήθηκε ιατρική περίθαλψη για τους τραυματίες και το σχολείο δεσμεύτηκε να διασφαλίσει την ασφάλεια σε μελλοντικές εκδηλώσεις. Snapshot powered by AI

Πανικός επικράτησε κατά τη διάρκεια ενός ποδοσφαιρικού αγώνα στο γήπεδο ενός λυκείου στο Νιου Τζέρσεϊ, όταν υποχώρησε το κιγκλίδωμα από τις κερκίδες, μέρος των οποίων στη συνέχεια κατέρρευσε και μαθητές βρέθηκαν στο έδαφος, με 4 να τραυματίζονται ελαφρά.

Η τρομακτική σκηνή συνέβη λίγα λεπτά αφότου το Bergen Catholic πέτυχε μια ανατροπή και νίκησε το μέχρι τότε αήττητο Don Bosco Prep το Σάββατο, και αρκετοί από τους νικητές παίκτες έτρεξαν προς τους συμμαθητές τους για να γιορτάσουν.

Το βίντεο έδειξε ότι παράλληλα και το πλήθος κινήθηκε προς το γήπεδο, κάτι που φαίνεται να οδήγησε στο σπάσιμο του κιγκλιδώματος και στην πτώση των μαθητών ο ένας πάνω στον άλλο.

WATCH: Bergen Catholic (NJ) student section railing collapses while celebrating a win over Don Bosco Prep (NJ)😳 No serious injuries were reported. (via @Sook_Sports) https://t.co/mplZvi6oZY — Rivals High School (@RivalsHS) October 5, 2026

Σε δήλωση του προέδρου του Λυκείου Bergen Catholic, Μπράιαν Μαχόνεϊ, αναφέρθηκε ότι οι κερκίδες «επιθεωρούνται ετησίως» και ότι, μετά το περιστατικό, θα πραγματοποιηθεί μια «δεύτερη διεξοδική επιθεώρηση».

«Το Bergen Catholic δεσμεύεται να παρέχει ένα ασφαλές περιβάλλον για τους μαθητές, τις οικογένειες, το προσωπικό και τους υποστηρικτές μας σε όλες τις εκδηλώσεις που διοργανώνει το σχολείο», ανέφερε η δήλωση του Μαχόνεϊ.

«Στο τέλος του αγώνα ποδοσφαίρου μεταξύ του Bergen Catholic και του Don Bosco Prep, ένα τμήμα του μεταλλικού φράχτη μεταξύ του στίβου και των κερκίδων υπέστη ζημιά, με αποτέλεσμα το εξωτερικό κιγκλίδωμα να χαλαρώσει και ο φράχτης να καταρρεύσει. Ευτυχώς, μόνο τέσσερις μαθητές υπέστησαν ελαφρά τραύματα και δεν χρειάστηκαν ιατρική περίθαλψη.»

«Οι κερκίδες ελέγχονται ετησίως και θα πραγματοποιήσουμε μια δεύτερη διεξοδική επιθεώρηση των κερκίδων και των γύρω κατασκευών, προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν με ασφάλεια σε μελλοντικές εκδηλώσεις. Η ασφάλεια και η ευημερία των μαθητών μας και της κοινότητάς μας παραμένουν η ύψιστη προτεραιότητά μας.»