Snapshot Αυξημένη κίνηση και σοβαρές καθυστερήσεις καταγράφονται στη λεωφόρο Κηφισού και στα δύο ρεύματα από Αιγάλεω έως Νέο Ηράκλειο.

Σημαντικά προβλήματα κυκλοφορίας υπάρχουν στον κόμβο της Μεταμόρφωσης και στις εισόδους και εξόδους της Αττικής Οδού, με καθυστερήσεις έως 25 λεπτά.

Μποτιλιάρισμα υπάρχει επίσης στη λεωφόρο Κηφισίας (ύψη Αμαρουσίου και Ψυχικού), στη λεωφόρο Μεσογείων (ύψος Χολαργού) και στη λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρι έως Σκαραμαγκά.

Κυκλοφοριακή συμφόρηση παρατηρείται στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας και το λιμάνι του Πειραιά. Snapshot powered by AI

Αυξημένη κίνηση καταγράφεται το πρωί της Τρίτης στους δρόμους της Αττικής, με τους οδηγούς να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες σε αρκετές κεντρικές οδικές αρτηρίες της πρωτεύουσας.

Τα περισσότερα προβλήματα εντοπίζονται στη λεωφόρο Κηφισού και στα δύο ρεύματα, από το ύψος του Αιγάλεω έως το ύψος του Νέου Ηρακλείου.

Αυξημένη είναι η κίνηση και στον κόμβο της Μεταμόρφωσης, στις εισόδους και τις εξόδους της Αττικής οδού, ενώ στον εν λόγω δρόμο, καθυστερήσεις εντοπίζονται:

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:

20΄-25΄ από κόμβο Φυλής έως κόμβο Κηφισίας,

10΄-15΄στην έξοδο για Λαμία.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:

5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία,

5΄-10΄από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας.

Μποτιλιάρισμα παρατηρείται και σε άλλους δρόμους της Αττικής, όπως στη λεωφόρο Κηφισίας, κυρίως στο ύψος του Αμαρουσίου και του Ψυχικού, στη λεωφόρο Μεσογείων, κυρίως στο ύψος του Χολαργού, καθώς και στη λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι έως τον Σκαραμαγκά.

Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται οι οδηγοί και στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας, καθώς και γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

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