Snapshot Η κυβέρνηση σχεδιάζει δύο φάσεις οικονομικών παρεμβάσεων για το 2027, με την πρώτη να αφορά την εφαρμογή μέτρων που έχουν ήδη ανακοινωθεί και τη δεύτερη την αξιολόγηση επιπλέον παρεμβάσεων την άνοιξη του 2027.

Τα υφιστάμενα μέτρα περιλαμβάνουν φορολογικές ελαφρύνσεις για τρίτεκνους και αγρότες, αύξηση της ετήσιας ενίσχυσης συνταξιούχων, τιμαριθμοποίηση αναπηρικών επιδομάτων, μείωση ασφαλιστικών εισφορών και αύξηση αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων.

Το επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ για τους δημοσίους υπαλλήλους θα καταβληθεί από τον Δεκέμβριο του 2027.

Η κυβέρνηση προανήγγειλε νέα χρηματοδοτικά εργαλεία ύψους 1,5 δισ. ευρώ για τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας.

Η αντιμετώπιση της ακρίβειας παραμένει βασική προτεραιότητα, ενώ η κυβέρνηση θα αξιολογήσει την πορεία των εσόδων και το δημοσιονομικό χώρο πριν αποφασίσει για νέες παρεμβάσεις την άνοιξη του 2027. Snapshot powered by AI

Σε δύο χρόνους φαίνεται πως σχεδιάζει η κυβέρνηση την επόμενη δέσμη οικονομικών παρεμβάσεων, επιδιώκοντας να διατηρήσει ανοιχτό το μέτωπο της στήριξης των νοικοκυριών και μετά την κατάθεση του προϋπολογισμού του 2027. Το πρώτο βήμα είναι η ψήφιση και η εφαρμογή των μέτρων που έχουν ήδη ανακοινωθεί, ενώ το δεύτερο αφορά την αξιολόγηση των δημοσιονομικών δυνατοτήτων για πρόσθετες παρεμβάσεις μέσα στη νέα χρονιά.

Το στίγμα έδωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, κατά τη σημερινή ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο νέων μέτρων στήριξης, άφησε σαφώς ανοιχτό το σχετικό ενδεχόμενο, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Θα ψηφιστούν τα μέτρα που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ και με τη νέα χρονιά θα δούμε τι καλύτερο μπορούμε να κάνουμε».

Η διατύπωση έχει τη δική της πολιτική σημασία. Η κυβέρνηση δεν θέλει να εμφανίσει τον προϋπολογισμό ως το τελευταίο επεισόδιο της οικονομικής της πολιτικής για τα εισοδήματα, αλλά ως την αφετηρία ενός νέου κύκλου παρεμβάσεων. Άλλωστε, η ακρίβεια εξακολουθεί να αποτελεί το μεγαλύτερο πρόβλημα για μεγάλο μέρος της κοινωνίας, παρά τις θετικές προβλέψεις για την ανάπτυξη, την απασχόληση και τα δημόσια οικονομικά.

Το πρώτο πακέτο και ο δεύτερος γύρος

Στο κυβερνητικό επιτελείο γνωρίζουν ότι οι φορολογικές ελαφρύνσεις που έχουν ήδη ανακοινωθεί χρειάζονται χρόνο για να αποτυπωθούν στο διαθέσιμο εισόδημα. Γι' αυτό και η στρατηγική προβλέπει αρχικά την εφαρμογή των μέτρων της ΔΕΘ, τα οποία στην πλειονότητά τους αφορούν το 2027, και στη συνέχεια την εξέταση πρόσθετων κινήσεων.

Στον πυρήνα των παρεμβάσεων που έχουν ήδη δρομολογηθεί βρίσκονται η φορολογική ελάφρυνση για τρίτεκνους και αγρότες, η αύξηση της ετήσιας ενίσχυσης των συνταξιούχων στα 400 ευρώ, η τιμαριθμοποίηση των αναπηρικών επιδομάτων, η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, αλλά και η αύξηση των αποδοχών των δημοσίων υπαλλήλων.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η πρόβλεψη για την καταβολή επιδόματος Χριστουγέννων ύψους 500 ευρώ στους δημοσίους υπαλλήλους από τον Δεκέμβριο του 2027.

Ωστόσο, το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στο τι μπορεί να προστεθεί σε αυτό το πακέτο. Η αντιμετώπιση της ακρίβειας παραμένει η βασική προτεραιότητα, ενώ στο οικονομικό επιτελείο θα αξιολογήσουν την πορεία των εσόδων, την ανάπτυξη και τον διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο προτού λάβουν τις τελικές αποφάσεις.

Η άνοιξη ως επόμενος σταθμός

Η άνοιξη του 2027 αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς τότε θα υπάρχει σαφέστερη εικόνα για την πορεία της οικονομίας και τα περιθώρια πρόσθετων παροχών. Στο πολιτικό επίπεδο, η συγκεκριμένη χρονική περίοδος προσφέρει στην κυβέρνηση τη δυνατότητα να επανέλθει με νέες πρωτοβουλίες, εφόσον το επιτρέψουν τα δημοσιονομικά δεδομένα.

Στο επίκεντρο της συζήτησης μπορούν να βρεθούν πρόσθετες παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση του κόστους ζωής, η στήριξη των οικογενειακών προϋπολογισμών και η ενίσχυση των εισοδημάτων. Δεν υπάρχει, πάντως, μέχρι στιγμής επίσημη ανακοίνωση για συγκεκριμένο νέο πακέτο ή για τα ποσά που θα μπορούσαν να διατεθούν.

Παράλληλα, ιδιαίτερο βάρος δίνεται στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ο Παύλος Μαρινάκης προανήγγειλε νέα χρηματοδοτικά εργαλεία ύψους 1,5 δισ. ευρώ, τα οποία προορίζονται για τη διευκόλυνση της χρηματοδότησης της αγοράς και της επιχειρηματικότητας.

Το μεγάλο στοίχημα της ακρίβειας

Το κυβερνητικό επιτελείο βρίσκεται μπροστά σε μια δύσκολη εξίσωση. Από τη μία πλευρά, οι οικονομικοί δείκτες παρουσιάζουν βελτιωμένη εικόνα, με την ανάπτυξη για το 2027 να προβλέπεται στο 2,3% και την ανεργία να υποχωρεί περαιτέρω. Από την άλλη, η καθημερινότητα των πολιτών εξακολουθεί να πιέζεται από τις τιμές στα τρόφιμα, την ενέργεια, τα ενοίκια και τις βασικές υπηρεσίες.

Αυτή ακριβώς είναι και η πολιτική πρόκληση για την κυβέρνηση. Να μετατρέψει τη θετική εικόνα των μακροοικονομικών στοιχείων σε χειροπιαστή βελτίωση της καθημερινότητας. Γιατί η ανάπτυξη και τα πλεονάσματα έχουν πολιτική αξία μόνο όταν γίνονται αντιληπτά από τους πολίτες στο πορτοφόλι τους.

Ο προϋπολογισμός του 2027 αποτελεί, συνεπώς, έναν πρώτο σταθμό και όχι κατ' ανάγκην το τέλος των κυβερνητικών οικονομικών παρεμβάσεων. Το μήνυμα Μαρινάκη αφήνει ανοιχτή την πόρτα για έναν νέο γύρο μέτρων, με την κυβέρνηση να κρατά προς το παρόν κλειστά τα χαρτιά της ως προς το περιεχόμενο και το ύψος τους.

Το ερώτημα είναι αν η νέα χρονιά θα φέρει μια δεύτερη δέσμη ουσιαστικών ελαφρύνσεων ή αν τα δημοσιονομικά περιθώρια θα περιορίσουν τις προσδοκίες. Σε κάθε περίπτωση, το οικονομικό μέτωπο αναμένεται να παραμείνει στην πρώτη γραμμή της πολιτικής αντιπαράθεσης.

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