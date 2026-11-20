Snapshot Σήμερα, Παρασκευή 20 Νοεμβρίου, κατατίθεται στην Ολομέλεια της Βουλής ο κρατικός προϋπολογισμός για το 2027 από τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη.

Ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, θα παραλάβει τον προϋπολογισμό και το ψηφιακό αρχείο.

Η συζήτηση του προϋπολογισμού στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων θα ξεκινήσει στο τέλος της επόμενης εβδομάδας.

Η πενθήμερη συζήτηση και η ψήφιση του προϋπολογισμού στην Ολομέλεια προγραμματίζονται από τις 11 έως τις 15 Δεκεμβρίου. Snapshot powered by AI

Σήμερα, Παρασκευή 20 Νοεμβρίου κατατίθεται στην Ολομέλεια της Βουλής ο κρατικός προϋπολογισμός για το 2027 από τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη. Τον προϋπολογισμό και το ψηφιακό αρχείο θα παραλάβει ο πρόεδρος του Σώματος, Νικήτας Κακλαμάνης.

Η συζήτηση του προϋπολογισμού στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων αναμένεται να αρχίσει στο τέλος της επόμενης εβδομάδας.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό των εργασιών της Βουλής από τη Διάσκεψη των Προέδρων, η πενθήμερη συζήτηση και ψήφιση του προϋπολογισμού στην Ολομέλεια θα διεξαχθεί από τις 11 έως τις 15 Δεκεμβρίου.

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