Snapshot Βρετανικό δικαστήριο επιβεβαίωσε την ύπαρξη μυστικής κυβερνητικής εντολής προς την Apple για πρόσβαση σε κρυπτογραφημένα δεδομένα χρηστών.

Το Investigatory Powers Tribunal απέρριψε την αιτίαση ότι η δημοσιοποίηση της εντολής θα έθετε σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια.

Η Apple σταμάτησε να προσφέρει τη λειτουργία Advanced Data Protection στους νέους χρήστες iCloud στη Βρετανία ως αντίδραση στην κυβερνητική απαίτηση.

Η δικαστική απόφαση αφορά μόνο τη μυστικότητα της εντολής και όχι τη νομιμότητα της κυβερνητικής απαίτησης για πρόσβαση σε κρυπτογραφημένα δεδομένα.

Η υπόθεση συνεχίζεται με ανοιχτή τη δικαστική αντιπαράθεση μεταξύ της Apple, οργανώσεων ψηφιακών δικαιωμάτων και των βρετανικών αρχών. Snapshot powered by AI

Την ύπαρξη μυστικής κυβερνητικής εντολής προς την Apple, με αντικείμενο την πρόσβαση σε κρυπτογραφημένα δεδομένα χρηστών, επιβεβαίωσε την Πέμπτη (19/11) βρετανικό δικαστήριο, απορρίπτοντας την προσπάθεια της κυβέρνησης να κρατήσει απόρρητη ακόμη και την ύπαρξή της.

Το Investigatory Powers Tribunal έκρινε ότι το βρετανικό υπουργείο Εσωτερικών δεν απέδειξε πως η δημοσιοποίηση της εντολής θα έθετε σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια.

Η απόφαση αποτελεί σημαντική εξέλιξη στη διαμάχη της Apple με τις βρετανικές αρχές, χωρίς ωστόσο να κρίνει τη νομιμότητα της κυβερνητικής απαίτησης. Το ακριβές περιεχόμενο της εντολής παραμένει απόρρητο.

Πώς ξεκίνησε η αντιπαράθεση

Η υπόθεση ήρθε στο φως τον Φεβρουάριο του 2025, όταν δημοσιεύματα αποκάλυψαν ότι η βρετανική κυβέρνηση είχε ζητήσει από την Apple τη δυνατότητα πρόσβασης σε δεδομένα που προστατεύονται με προηγμένη κρυπτογράφηση.

Η εταιρεία αντέδρασε σταματώντας να προσφέρει τη λειτουργία Advanced Data Protection στους νέους χρήστες του iCloud στη Βρετανία. Η συγκεκριμένη λειτουργία επιτρέπει την κρυπτογράφηση πρόσθετων κατηγοριών δεδομένων με τρόπο που δεν επιτρέπει ούτε στην ίδια την Apple να αποκτήσει πρόσβαση στο περιεχόμενό τους.

Σύμφωνα με το Reuters, η αρχική κυβερνητική απαίτηση αποσύρθηκε έπειτα από διαβουλεύσεις με την αμερικανική κυβέρνηση, αλλά ακολούθησε νέα εντολή που αφορούσε αποκλειστικά χρήστες στη Βρετανία.

Τι αποφάσισε το δικαστήριο

Η δικαστική απόφαση της 19ης Νοεμβρίου αφορά τη μυστικότητα της διαδικασίας και όχι το κατά πόσο η κυβέρνηση δικαιούται να απαιτεί από την Apple να παρακάμψει την κρυπτογράφηση.

Η εταιρεία, μαζί με τις οργανώσεις Privacy International και Liberty, αμφισβητεί δικαστικά τις κυβερνητικές απαιτήσεις.

Οι βρετανικές αρχές υποστηρίζουν ότι χρειάζονται νόμιμες δυνατότητες πρόσβασης σε ηλεκτρονικά δεδομένα για την αντιμετώπιση σοβαρών εγκλημάτων και απειλών κατά της εθνικής ασφάλειας.

Από την πλευρά τους, οργανώσεις ψηφιακών δικαιωμάτων προειδοποιούν ότι η δημιουργία μηχανισμών παράκαμψης της κρυπτογράφησης θα μπορούσε να υπονομεύσει την ασφάλεια των χρηστών.

Η ουσιαστική δικαστική αντιπαράθεση παραμένει ανοιχτή, ενώ η απόφαση ανοίγει τον δρόμο ώστε μεγαλύτερο μέρος της διαδικασίας να διεξαχθεί δημόσια.