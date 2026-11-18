Snapshot Η Apple απέδωσε τη διακοπή λειτουργίας των υπηρεσιών της σε εσωτερική αναβάθμιση των συστημάτων της και επιβεβαίωσε ότι το πρόβλημα λύθηκε χωρίς κυβερνοεπίθεση.

Η Marriott αντιμετώπισε δυσλειτουργίες στις ψηφιακές υπηρεσίες της, που επηρέασαν τη διαχείριση κρατήσεων και το ηλεκτρονικό check-in, αλλά οι υπηρεσίες αποκαταστάθηκαν.

Η Google δεν επιβεβαίωσε γενικευμένη βλάβη στο Gmail παρά τις αυξημένες αναφορές χρηστών για προβλήματα.

Η Microsoft είχε προηγούμενη δυσλειτουργία σε υπηρεσίες όπως το Outlook και το Teams, η οποία είχε ήδη επιλυθεί από τις 14 Νοεμβρίου.

Οι τεχνικές δυσλειτουργίες σε μεγάλες αμερικανικές εταιρείες και υπηρεσίες δεν συνδέονται μεταξύ τους και δεν υπάρχουν στοιχεία για συντονισμένη κυβερνοεπίθεση. Snapshot powered by AI

Σταδιακά επανέρχονται σε κανονική λειτουργία οι διαδικτυακές υπηρεσίες μεγάλων αμερικανικών εταιρειών, μετά τα τεχνικά προβλήματα που αναστάτωσαν χιλιάδες χρήστες την Τρίτη (17/11). Η Apple και η Marriott ανακοίνωσαν ότι οι δυσλειτουργίες αντιμετωπίστηκαν, ενώ η Google διευκρίνισε ότι δεν διαπίστωσε γενικευμένη βλάβη στο Gmail.

Σύμφωνα με τον Guardian, η Apple επιβεβαίωσε ότι τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν στο App Store, στο iCloud και στο Apple Music προκλήθηκαν από εσωτερική αναβάθμιση των συστημάτων της.

Η δυσλειτουργία επηρέασε την πρόσβαση σε υπηρεσίες και εφαρμογές, με χρήστες να αναφέρουν δυσκολίες στις συνδέσεις και στη χρήση των λογαριασμών τους. Η εταιρεία ανακοίνωσε αρχικά μερική αποκατάσταση και στη συνέχεια επιβεβαίωσε ότι το πρόβλημα είχε επιλυθεί, αποκλείοντας το ενδεχόμενο κυβερνοεπίθεσης.

Προβλήματα αντιμετώπισαν και οι πελάτες της Marriott, καθώς η πρόσβαση στην ιστοσελίδα και στην εφαρμογή Marriott Bonvoy παρουσίασε δυσλειτουργίες, επηρεάζοντας τη διαχείριση κρατήσεων, το ηλεκτρονικό check-in και τη χρήση ψηφιακών κλειδιών δωματίων.

Όπως μετέδωσε το Skift, η ξενοδοχειακή αλυσίδα επιβεβαίωσε ότι οι υπηρεσίες της αποκαταστάθηκαν, ενώ η πρόσβαση στους λογαριασμούς των πελατών είχε αρχίσει να λειτουργεί ξανά από το απόγευμα της Τρίτης, ώρα ΗΠΑ.

Τι συνέβη με Gmail και Microsoft

Την ίδια ώρα, αυξημένες αναφορές για προβλήματα καταγράφηκαν και στο Gmail, με την πλατφόρμα Downdetector να δέχεται περισσότερες από 2.800 αναφορές χρηστών.

Η Google, ωστόσο, δήλωσε ότι δεν εντόπισε στοιχεία γενικευμένης βλάβης, ενώ στον επίσημο πίνακα παρακολούθησης του Google Workspace δεν εμφανιζόταν ενεργό περιστατικό.

Σε ό,τι αφορά τη Microsoft, η μεγάλη δυσλειτουργία που είχε επηρεάσει υπηρεσίες όπως το Outlook και το Teams τις προηγούμενες ημέρες είχε ήδη αποκατασταθεί από τις 14 Νοεμβρίου. Σύμφωνα με το The Verge, το πρόβλημα συνδέθηκε με τη διαχείριση του φορτίου στους διακομιστές της εταιρείας.

Τα αλλεπάλληλα περιστατικά καταγράφονται σε μια εβδομάδα κατά την οποία παρουσιάστηκαν επίσης σοβαρές τεχνικές δυσλειτουργίες στις αεροπορικές μετακινήσεις, στις ηλεκτρονικές συναλλαγές αμερικανικών τραπεζών και σε συστήματα επικοινωνίας της Υπηρεσίας Εθνικής Ασφαλείας των ΗΠΑ (NSA).

Παρά τη χρονική σύμπτωση, δεν έχουν προκύψει στοιχεία που να συνδέουν τις βλάβες μεταξύ τους, ούτε ενδείξεις ότι οφείλονται σε συντονισμένη κυβερνοεπίθεση.

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