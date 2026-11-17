Snapshot Η Apple επιβεβαίωσε σοβαρές δυσλειτουργίες στο App Store, το Apple Music, και τη σύνδεση στο iCloud, με πιθανές καθυστερήσεις ή μη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών.

Καταγράφηκαν τέσσερα ενεργά περιστατικά, συμπεριλαμβανομένης διακοπής στις αγορές μέσω AppleCare, με προβλήματα που άρχισαν από τις 6:15 έως 6:45 μ.μ. ώρα Ελλάδας.

Οι διακοπές στη σύνδεση iCloud και τις αγορές AppleCare επηρέασαν όλους τους χρήστες, ενώ ο αριθμός των επηρεαζόμενων για App Store και Apple Music δεν προσδιορίστηκε.

Το Apple Pay και άλλες υπηρεσίες δεν εμφάνισαν επίσημες αναφορές δυσλειτουργίας, αλλά δεν αποκλείεται να υπήρχαν προβλήματα για ορισμένους χρήστες.

Η Apple συνιστά στους χρήστες να ελέγχουν τη σελίδα κατάστασης συστήματος και τη σύνδεση στο διαδίκτυο, ενώ όσοι αντιμετωπίζουν προβλήματα καλούνται να δοκιμάσουν ξανά αργότερα. Snapshot powered by AI

Η Apple επιβεβαίωσε το βράδυ της Τρίτης σοβαρές δυσλειτουργίες στο App Store, το Apple Music και τη σύνδεση στο iCloud, προειδοποιώντας ότι οι συγκεκριμένες υπηρεσίες ενδέχεται να είναι αργές ή εντελώς μη διαθέσιμες.

Οι χρήστες αντιμετώπισαν ξαφνικά προβλήματα σε ολόκληρο το ψηφιακό οικοσύστημα της εταιρείας. Σύμφωνα με την επίσημη σελίδα κατάστασης της Apple, καταγράφηκαν τέσσερα ενεργά περιστατικά.

Σε αυτά περιλαμβανόταν και μια ξεχωριστή διακοπή που επηρέαζε τις αγορές μέσω του AppleCare στις συσκευές. Την ίδια ώρα, το Apple Pay δεν εμφάνιζε καμία σχετική ειδοποίηση δυσλειτουργίας στο σύστημα.

Οι χρήστες αντιμετώπισαν ξαφνικά προβλήματα σε ολόκληρο το ψηφιακό οικοσύστημα της εταιρείας. Σύμφωνα με την επίσημη σελίδα κατάστασης της Apple, καταγράφηκαν τέσσερα ενεργά περιστατικά μέχρι τις 8:23 μ.μ. ώρα Ελλάδας. Σε αυτά περιλαμβανόταν και μια ξεχωριστή διακοπή που επηρέαζε τις αγορές μέσω του AppleCare στις συσκευές. Την ίδια ώρα, το Apple Pay δεν εμφάνιζε καμία σχετική ειδοποίηση δυσλειτουργίας στο σύστημα.

Τέσσερις υπηρεσίες στο κόκκινο

Η αμερικανική εταιρεία τοποθέτησε την έναρξη των προβλημάτων στο App Store, το Apple Music και τον Λογαριασμό & Σύνδεση iCloud στις 6:45 μ.μ. ώρα Ελλάδας, ενώ η διακοπή στις αγορές του AppleCare ξεκίνησε λίγο νωρίτερα, στις 6:15 μ.μ. Στις ειδοποιήσεις που κάλυπταν τις τρεις πρώτες υπηρεσίες η εταιρεία ανέφερε χαρακτηριστικά πως ενδέχεται να είναι αργές ή μη διαθέσιμες. Για το AppleCare ξεκαθαρίστηκε ότι οι αγορές ήταν προσωρινά εκτός λειτουργίας. Η συγκεκριμένη ειδοποίηση αφορούσε την αγορά κάλυψης απευθείας από τη συσκευή και όχι το σύνολο των λειτουργιών της Υποστήριξης της Apple.

Τα περιστατικά που αφορούσαν τη σύνδεση στο iCloud και τις αγορές του AppleCare επισημάνθηκαν ως διακοπές που επηρεάζουν όλους τους χρήστες. Αντίθετα, δεν διευκρινίστηκε ο ακριβής αριθμός των επηρεαζόμενων χρηστών για το App Store ή το Apple Music. Και τα τέσσερα περιστατικά παρέμεναν σε εξέλιξη κατά τη διάρκεια της ανασκόπησης του συστήματος, χωρίς οι ειδοποιήσεις να προσδιορίζουν κάποια συγκεκριμένη αιτία ή να παρέχουν χρονοδιάγραμμα πλήρους αποκατάστασης.

Η εικόνα για το Apple Pay και οι οδηγίες

Το Apple Pay, ο Λογαριασμός Apple και η Ενεργοποίηση Συσκευών iOS δεν είχαν ενεργά περιστατικά αναρτημένα στον πίνακα ελέγχου της Apple. Οι συγκεκριμένες καταχωρίσεις βέβαια δεν αποδεικνύουν απόλυτα ότι κάθε πελάτης μπορούσε να έχει απρόσκοπτη πρόσβαση σε αυτές τις υπηρεσίες.

Οι οδηγίες της Apple κατευθύνουν τους χρήστες που δεν μπορούν να συνδεθούν να ελέγχουν τη σελίδα Κατάστασης Συστήματος για τυχόν διακοπές στη χώρα ή την περιοχή τους. Επίσης συνιστάται η δοκιμή φόρτωσης άλλων ιστότοπων, ο έλεγχος της σύνδεσης της συσκευής στο διαδίκτυο και η επιβεβαίωση ότι τα δεδομένα κινητής τηλεφωνίας είναι ενεργοποιημένα για τη συγκεκριμένη εφαρμογή που παρουσιάζει το πρόβλημα. Όσοι χρήστες εξακολουθούν να μην μπορούν να συνδεθούν μετά από αυτή την αντιμετώπιση προβλημάτων, ίσως χρειαστεί να δοκιμάσουν ξανά αργότερα. Η νέα αυτή δυσλειτουργία ακολουθεί μια αντίστοιχη διακοπή του Microsoft 365 που επηρέασε το Outlook και άλλες υπηρεσίες την περασμένη εβδομάδα. Οι ανακοινώσεις της Apple δεν επιβεβαίωσαν καμία απολύτως σύνδεση με το εν λόγω περιστατικό.

Όπως ενημερωθήκατε από το newsbomb πάντως, σοβαρά προβλήματα λειτουργίας καταγράφονται τις τελευταίες ώρες και σε άλλες κεντρικές ψηφιακές πλατφόρμες και υπηρεσίες παγκόσμιας εμβέλειας. Σύμφωνα με τις μαζικές αναφορές των χρηστών, οι διακοπές επηρεάζουν άμεσα το Gmail, καθώς και το οικοσύστημα της Microsoft, με το Outlook και το Microsoft 365 να βρίσκονται εκτός λειτουργίας για πολλούς λογαριασμούς.

Την ίδια ώρα, τα τεχνικά ζητήματα επεκτείνονται σε πολλαπλά μέτωπα, χτυπώντας τα συστήματα της αλυσίδας ξενοδοχείων Marriott.

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