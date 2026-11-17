Snapshot Υπάρχουν σοβαρές διακοπές σε παγκόσμιες ψηφιακές πλατφόρμες όπως το Gmail και το οικοσύστημα της Microsoft.

Το Outlook και το Microsoft 365 είναι εκτός λειτουργίας για πολλούς χρήστες.

Τα τεχνικά προβλήματα επεκτείνονται και στα συστήματα της αλυσίδας ξενοδοχείων Marriott.

Η Apple αντιμετωπίζει σημαντικές δυσλειτουργίες σε υπηρεσίες όπως το App Store, το iCloud, το Apple Pay και την υποστήριξη πελατών. Snapshot powered by AI

Σοβαρά προβλήματα λειτουργίας καταγράφονται τις τελευταίες ώρες σε κεντρικές ψηφιακές πλατφόρμες και υπηρεσίες παγκόσμιας εμβέλειας. Σύμφωνα με τις μαζικές αναφορές των χρηστών, οι διακοπές επηρεάζουν άμεσα το Gmail, καθώς και το οικοσύστημα της Microsoft, με το Outlook και το Microsoft 365 να βρίσκονται εκτός λειτουργίας για πολλούς λογαριασμούς.

Την ίδια ώρα, τα τεχνικά ζητήματα επεκτείνονται σε πολλαπλά μέτωπα, χτυπώντας τα συστήματα της αλυσίδας ξενοδοχείων Marriott.

Το κύμα των προβλημάτων επηρεάζει καθοριστικά και την Apple. Οι καταγραφές δυσλειτουργιών αυξάνονται ραγδαία, μπλοκάροντας την πρόσβαση σε βασικές λειτουργίες. Όπως προκύπτει από τις αναφορές, το App Store, το iCloud, το Apple Pay, καθώς και η υπηρεσία υποστήριξης της εταιρείας (Apple Support) αντιμετωπίζουν εκτεταμένες αρρυθμίες.

Διαβάστε επίσης