Τραπεζικό χάος μετά τις πτήσεις στις ΗΠΑ: Χωρίς πρόσβαση στους λογαριασμούς πελάτες τριών τραπεζών

Δεν είναι ακόμα σαφές πόσες τράπεζες έχουν επηρεαστεί - Αναφορές και για την U.S. Bank

Δέσποινα Σοφιανίδου, Επιμέλεια

Τραπεζικό χάος μετά τις πτήσεις στις ΗΠΑ: Χωρίς πρόσβαση στους λογαριασμούς πελάτες τριών τραπεζών
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Πελάτες των τραπεζών Bank of America, Chase και Wells Fargo στις ΗΠΑ αντιμετωπίζουν προβλήματα πρόσβασης στους λογαριασμούς τους από το απόγευμα της Δευτέρας.
  • Χιλιάδες χρήστες ανέφεραν αδυναμία πρόσβασης στα υπόλοιπα και στις ηλεκτρονικές συναλλαγές μέσω των τραπεζικών εφαρμογών.
  • Η τράπεζα Chase ζήτησε συγγνώμη και ενημέρωσε ότι προσπαθεί να επιλύσει το πρόβλημα με τις ηλεκτρονικές συναλλαγές.
  • Τα τραπεζικά προβλήματα εμφανίστηκαν λίγες μέρες μετά την σπάνια εντολή αναστολής όλων των πτήσεων στις ΗΠΑ λόγω σοβαρής βλάβης στις επικοινωνίες.
  • Η αναστολή των πτήσεων οφειλόταν σε έκτακτες περιστάσεις ασφαλείας λόγω προσωρινής διακοπής τηλεπικοινωνιών, σύμφωνα με την FAA.
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Σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία τριών τραπεζικών κολοσσών στις ΗΠΑ παρατηρούνται από το απόγευμα της Δευτέρας, με πελάτες να διαμαρτύρονται ότι δεν έχουν πρόσβαση στους λογαριασμούς τους, λίγα μόλις 24ωρα μετά τα σοβαρά προβλήματα στα αμερικανικά αεροδρόμια.

Χιλιάδες άτομα ανέφεραν ότι δεν μπορούσαν να έχουν πρόσβαση στα υπόλοιπα των λογαριασμών τους και στις συναλλαγές τους, στις τράπεζες Bank of America, Chase και Wells Fargo, σύμφωνα με αναφορές που υποβλήθηκαν στο Down Detector, που παρακολουθεί αναφορές χρηστών σε πραγματικό χρόνο.

Αρκετοί πελάτες διαμαρτυρήθηκαν επίσης στο διαδίκτυο ότι δεν μπορούσαν να έχουν πρόσβαση στη σελίδα της εφαρμογής που τους επιτρέπει να πραγματοποιούν ηλεκτρονικές μεταφορές χρημάτων.

Η Chase ζήτησε συγγνώμη από τους πελάτες της στο X, απαντώντας σε ένα παράπονο: «Ζητούμε συγγνώμη, φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να επιλύσουμε ένα πρόβλημα με τις ηλεκτρονικές τραπεζικές συναλλαγές. Παρακαλώ δοκιμάστε ξανά αργότερα. Λυπούμαστε για την ταλαιπωρία και εκτιμούμε την υπομονή σας».

Αυτό συμβαίνει μόλις τρεις ημέρες αφότου η Ομοσπονδιακή Διοίκηση Αεροπορίας (FAA) εξέδωσε μια σπάνια εντολή αναστολής πτήσεων σε εθνικό επίπεδο σε όλα τα αεροδρόμια των ΗΠΑ, μετά από μια σοβαρή βλάβη στις επικοινωνίες.

Το Κέντρο Διοίκησης του Συστήματος Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας (ATCSCC) δήλωσε την Παρασκευή ότι η αναστολή των πτήσεων στις ΗΠΑ οφειλόταν «σε έκτακτες περιστάσεις για λόγους ασφαλείας». «Παρουσιάστηκε προσωρινή διακοπή των τηλεπικοινωνιών – από υπερβολική προσοχή, όλες οι πτήσεις έχουν ανασταλεί», ανέφερε η FAA.

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