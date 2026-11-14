Eurocontrol: Αναστολή πτήσεων προς τις ΗΠΑ, κατόπιν αιτήματος της FAA

Ο ευρωπαϊκός οργανισμός ασφάλειας της αεροναυτιλίας παγώνει την κυκλοφορία προς την Αμερική μετά την κατάρρευση των αμερικανικών συστημάτων επικοινωνίας

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Eurocontrol: Αναστολή πτήσεων προς τις ΗΠΑ, κατόπιν αιτήματος της FAA
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Το Eurocontrol ανέστειλε προσωρινά όλες τις πτήσεις από 42 ευρωπαϊκές χώρες προς τις ΗΠΑ λόγω προβλημάτων στα αμερικανικά συστήματα επικοινωνίας.
  • Η απόφαση ελήφθη μετά από αίτημα της αμερικανικής Πολιτικής Αεροπορίας (FAA) εξαιτίας σοβαρών δυσλειτουργιών στα κέντρα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας.
  • Η διακοπή των επικοινωνιών καθιστά αδύνατη την ασφαλή καθοδήγηση των αεροσκαφών πάνω από την αμερικανική επικράτεια.
  • Το μπλακάουτ στις ΗΠΑ προκαλεί σημαντικές καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων, αφήνοντας χιλιάδες επιβάτες εγκλωβισμένους στα ευρωπαϊκά αεροδρόμια.
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Σε κατάσταση συναγερμού τίθεται η διεθνής αεροπλοΐα, καθώς ο ευρωπαϊκός οργανισμός για την ασφάλεια της αεροναυτιλίας προχώρησε σε μια δραστική κίνηση. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση από το Eurocontrol, ανεστάλησαν μέχρι νεωτέρας όλες οι πτήσεις από τις 42 χώρες-μέλη του με προορισμό τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η πρωτοφανής αυτή απόφαση ελήφθη κατόπιν έκτακτου αιτήματος της αμερικανικής υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (FAA). Όπως ανακοινώθηκε, σοβαρά προβλήματα στις επικοινωνίες έχουν πλήξει τα κέντρα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας σε ολόκληρη την αμερικανική επικράτεια, καθιστώντας αδύνατη την ασφαλή καθοδήγηση των αεροσκαφών. Την ίδια ώρα, το σαρωτικό μπλακάουτ στις ΗΠΑ δημιουργεί ένα άμεσο ντόμινο επιπτώσεων, καθηλώνοντας χιλιάδες ταξιδιώτες στα αεροδρόμια της Ευρώπης.

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