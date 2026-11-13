Συναγερμός στις ΗΠΑ: Καθηλώνονται όλα τα αεροσκάφη για λόγους ασφαλείας

Snapshot Η FAA διέταξε την αναστολή όλων των απογειώσεων σε αεροδρόμια των ΗΠΑ λόγω σοβαρών προβλημάτων στις επικοινωνίες ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας.

Η απόφαση για την αναστολή ήταν εξαιρετικά σπάνια και ελήφθη για λόγους ασφαλείας και έκτακτες περιστάσεις.

Οι εισερχόμενες διεθνείς πτήσεις θα διαχειρίζονται ξεχωριστά ανά περίπτωση.

Πριν την εθνική αναστολή, είχε ήδη σταματήσει η εναέρια κυκλοφορία στο Σικάγο και το Διεθνές Αεροδρόμιο Μίντγουεϊ λόγω των προβλημάτων.

Όλα τα αεροσκάφη που επρόκειτο να αναχωρήσουν παραμένουν καθηλωμένα στο έδαφος μέχρι νεωτέρας. Snapshot powered by AI

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA) διέταξε την Παρασκευή την αναστολή των απογειώσεων σε εθνικό επίπεδο, «λόγω έκτακτων περιστάσεων και για λόγους ασφαλείας».

Σύμφωνα με ειδοποίηση της υπηρεσίας ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, η οποία αναρτήθηκε το απόγευμα της Παρασκευής, «όλα τα αεροσκάφη που πρόκειται να αναχωρήσουν πρέπει να παραμείνουν καθηλωμένα στο έδαφος μέχρι νεωτέρας».

«Οι εισερχόμενες διεθνείς πτήσεις θα αντιμετωπίζονται κατά περίπτωση», διευκρινίζεται στην ίδια ειδοποίηση.

Σύμφωνα με την υπηρεσία παρακολούθησης πτήσεων FlightAware, σχεδόν 7.000 πτήσεις έχουν καθυστερήσει ή ακυρωθεί, ενώ η διαταραχή ενδέχεται να επηρεάσει και δρομολόγια από και προς το Ισραήλ.

Η εξαιρετικά ασυνήθιστη απόφαση της FAA να αναστείλει τις απογειώσεις σε όλη τη χώρα ακολούθησε αναφορές της υπηρεσίας για σοβαρά προβλήματα στις επικοινωνίες νωρίτερα το βράδυ.

Η υπηρεσία είχε ανακοινώσει ότι αντιμετώπιζε προβλήματα στις επικοινωνίες του ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας.

Λίγο πριν από την ανακοίνωση του μέτρου σε εθνικό επίπεδο, η FAA είχε αναστείλει την εναέρια κυκλοφορία στο Σικάγο λόγω αυτών των προβλημάτων.

Το CBS News μετέδωσε επίσης ότι είχε επιβληθεί αναστολή απογειώσεων και στο Διεθνές Αεροδρόμιο Μίντγουεϊ.

Στην ειδοποίησή της ανέφερε:

«Λόγω έκτακτων περιστάσεων και για λόγους ασφαλείας: Προσοχή, προς όλους τους φορείς εκμετάλλευσης αεροσκαφών. Με εντολή του Κέντρου Διοίκησης της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, αναστέλλονται οι απογειώσεις σε όλα τα αεροδρόμια. Όλα τα αεροσκάφη που πρόκειται να αναχωρήσουν πρέπει να παραμείνουν καθηλωμένα στο έδαφος μέχρι νεωτέρας. Οι εισερχόμενες διεθνείς πτήσεις θα αντιμετωπίζονται κατά περίπτωση».

Ο υπουργός Μεταφορών των ΗΠΑ, Σον Ντάφι, δήλωσε ότι η βλάβη στις επικοινωνίες επηρεάζει και τα 22 περιφερειακά κέντρα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, τα οποία είναι υπεύθυνα για την καθοδήγηση των αεροσκαφών κατά την πτήση τους μεταξύ αεροδρομίων σε όλη τη χώρα.

Τεχνικοί της FAA διερευνούν το πρόβλημα, ωστόσο οι αρχές δεν έχουν ανακοινώσει πότε θα αποκατασταθεί η κανονική λειτουργία. Οι διεθνείς πτήσεις που βρίσκονται ήδη καθ’ οδόν προς τις Ηνωμένες Πολιτείες αντιμετωπίζονται κατά περίπτωση.

Η βλάβη σημειώνεται ενώ η ομοσπονδιακή κυβέρνηση επιχειρεί να εκσυγχρονίσει την απαρχαιωμένη τεχνολογία που χρησιμοποιούν οι Αμερικανοί ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας. Το Κογκρέσο ενέκρινε πέρυσι 12,5 δισ. δολάρια για το έργο, χρηματοδοτώντας την αντικατάσταση παλαιών χάλκινων καλωδίων μήκους πολλών μιλίων με οπτικές ίνες, καθώς και τη σταδιακή εγκατάσταση νέων συστημάτων ασύρματης επικοινωνίας στα αεροδρόμια της χώρας.

Μεγάλο μέρος του εκσυγχρονισμού παραμένει ανολοκλήρωτο. Ο Ντάφι έχει δηλώσει ότι θα χρειαστούν επιπλέον 30 δισ. δολάρια για την ολοκλήρωση της αναβάθμισης, ενώ ο Λευκός Οίκος έχει αρχίσει να ασκεί πιέσεις στο Κογκρέσο για την έγκριση της χρηματοδότησης.