ΗΠΑ: «Δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι υφίσταται απειλή για τη χώρα», λέει ο υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας

Ένας ταξιδιώτης κάνει ένα τηλεφώνημα, καθώς οι πτήσεις έχουν καθυστερήσει στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Λος Άντζελες την Παρασκευή, 13 Νοεμβρίου 2026, στο Λος Άντζελες.

Snapshot Ο υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ δήλωσε ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις απειλής για τη χώρα σχετικά με την εντολή καθήλωσης των αεροσκαφών.

Η καθήλωση των αεροσκαφών αποδόθηκε σε διακοπή τηλεπικοινωνιών και όχι σε κακόβουλη επίθεση.

Το FBI εκτιμά ότι τα προβλήματα στις επικοινωνίες δεν προκλήθηκαν από κυβερνοεπίθεση.

Ήταν η δεύτερη φορά μετά την 11η Σεπτεμβρίου 2001 που καθήλωθηκαν όλα τα αεροσκάφη στα αμερικανικά αεροδρόμια.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει ενημερωθεί για την κατάσταση. Snapshot powered by AI

Η εντολή της ομοσπονδιακής υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (FAA) για καθήλωση των αεροσκαφών σε όλα τα αμερικανικά αεροδρόμια δεν φαίνεται πως σχετίζεται με απειλή για τις ΗΠΑ, δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας Μαρκγουέιν Μάλιν.

«Δεν πρόκειται για νέα 11η Σεπτεμβρίου», είπε ο Μάλιν σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο που ζητούσαν απαντήσεις για τα αίτια της απαγόρευσης. «Δεν υπάρχει καμία ένδειξη επί του παρόντος ότι πρόκειται για κακόβουλη επίθεση εναντίον μας. Προς το παρόν, πρόκειται απλώς για διακοπή τηλεπικοινωνιών», δήλωσε ο υπουργός, συμπληρώνοντας πως ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει ενημερωθεί για την κατάσταση.

Το FBI εκτιμά πως τα προβλήματα στις επικοινωνίες που καθήλωσαν τα αεροσκάφη στα αεροδρόμια των ΗΠΑ δεν οφείλονται σε κυβερνοεπίθεση, όπως μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων Bloomberg το οποίο επικαλείται καλά πληροφορημένη πηγή.

Ήταν μόλις η δεύτερη φορά, μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου του 2001, που καθηλώθηκαν τα αεροσκάφη σε όλα τα αεροδρόμια των ΗΠΑ. Η προηγούμενη ήταν τον Ιανουάριο του 2023, όταν η FAA είχε αναστείλει τις απογειώσεις αεροσκαφών για σχεδόν δύο ώρες.