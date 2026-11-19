Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ χαιρετά καθώς επιβιβάζεται στο Air Force One στη Στρατιωτική Βάση Άντριους, στο Μέριλαντ, καθ’ οδόν προς τη Μανίλα, όπου θα συμμετάσχει στην 49η Σύνοδο Κορυφής της ASEAN, τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου 2026.

Snapshot Ο Ντόναλντ Τραμπ παρενέβη τηλεφωνικά στη συνεδρίαση της «Συμμαχίας των Προθύμων» στο Βερολίνο ενώ βρισκόταν εν πτήσει στο Air Force One.

Ο Τραμπ αμφισβήτησε έντονα τη συνέχιση της στρατιωτικής βοήθειας των Ευρωπαίων προς την Ουκρανία.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν είναι σοβαρός σχετικά με τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία.

Η παρέμβαση έγινε μετά τη συνάντηση Τραμπ με τον Πούτιν και τον Σι Τζινπίνγκ στο Σενζέν της Κίνας.

Την κλήση μετέφερε σε ανοιχτή ακρόαση ο Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρός του Τραμπ, που βρισκόταν στη συνεδρίαση. Snapshot powered by AI

Παρέμβαση στη συνεδρίαση της Συμμαχίας των Προθύμων στο Βερολίνο έκανε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ μετά την τριμερή συνάντηση που είχε με τον Σι Τζινπίγνγκ και τον Βλαντίμιρ Πούτιν στην Σενζέν.

Σύμφωνα με το Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος βρισκόταν εν πτήσει στο Air Force One, τηλεφώνησε στο κινητό τηλέφωνο του γαμπρού του Τζάρεντ Κούσνερ ο οποίος ήταν παρών στη συνεδρίαση της «Συμμαχίας των Προθύμων».

Του ζήτησε να βάλει την κλήση σε ανοιχτή ακρόαση και ο Κούσνερ τοποθέτησε ένα μικρόφωνο στο τηλέφωνο προκειμένου να ακούγεται καθαρά στην αίθουσα ο Αμερικανός πρόεδρος. Το τηλεφώνημα επιβεβαιώθηκε λίγο αργότερα στους δημοσιογράφους από τον Τζάρεντ Κούσνερ.

Τέσσερις Ευρωπαίοι αξιωματούχοι, που ενημερώθηκαν για τη συζήτηση και μίλησαν στο περιοδικό Politico, ανέφεραν ότι ο Τραμπ επέκρινε έντονα την οικονομική βοήθεια και την στρατιωτική υποστήριξη των Ευρωπαίων στην Ουκρανία.

Μάλιστα ο Τραμπ φέρεται να δήλωσε ότι ο Ρώσος ηγέτης ήταν σοβαρός όσον αφορά τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία.

Κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής συνομιλίας, ο Τραμπ εξέφρασε έντονα τον σκεπτικισμό του σχετικά με την παροχή περαιτέρω βοήθειας ύψους 70 δισεκατομμυρίων στην Ουκρανία, την οποία συζητά η Ε.Ε., σύμφωνα με τρεις από τους Ευρωπαίους αξιωματούχους.

Ο Πούτιν προσκάλεσε τους Ευρωπαίους ηγέτες στη Μόσχα

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε την Πέμπτη ότι η Ρωσία είχε προτείνει στους Ευρωπαίους απεσταλμένους να μεταβούν στη Μόσχα για να διευκρινίσουν τη θέση τους σχετικά με τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία, πριν αποφασιστεί η μορφή των περαιτέρω συνομιλιών.

Ο Πούτιν, μιλώντας στην Κίνα μετά από τη σύνοδο κορυφής με τους προέδρους της Κίνας και των ΗΠΑ, είπε ότι οι ΗΠΑ πίεζαν τη Ρωσία «με αρκετή επιμονή» να συμφωνήσει στη συμμετοχή των Ευρωπαίων στις συνομιλίες, οι οποίες μέχρι τώρα διεξάγονταν κυρίως μεταξύ Μόσχας, Ουάσιγκτον και Κιέβου, χωρίς να σημειωθεί σημαντική πρόοδος.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ (αριστερά) ανταλλάσσει χειραψία με τον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν (δεξιά) κατά τη διάρκεια συνάντησης στο περιθώριο της συνόδου κορυφής της APEC στο Σενζέν της Κίνας, την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου 2026 ΑΡ

Παράλληλα, σύμφωνα με τον Πούτιν, η Ρωσία υποστήριξε την πρόταση των Αμερικανών διαπραγματευτών να εξεταστούν τα ζητήματα ασφάλειας της Ουκρανίας στο πλαίσιο του συνολικού ευρωπαϊκού συστήματος ασφαλείας. «Συμφωνήσαμε με την πρόταση των Αμερικανών διαπραγματευτών, την πρόταση ότι η ασφάλεια της Ουκρανίας θα πρέπει να ενσωματωθεί στην πανευρωπαϊκή ασφάλεια», δήλωσε ο Ρώσος ηγέτης.

Ο Πούτιν τόνισε επίσης ότι η Ρωσία ενδιαφέρεται για τον τερματισμό της ένοπλης σύγκρουσης και δεν σκοπεύει να τη συνεχίσει για χάρη των συνεχιζόμενων εχθροπραξιών. Συνέδεσε επίσης τις μελλοντικές προοπτικές για μια διευθέτηση με τη θέση της ουκρανικής ηγεσίας.

Κούσνερ: Το ΝΑΤΟ θα είναι πυλώνας στην επίλυση του ουκρανικού

Ο ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ είπε μετά το τέλος της συνεδρίασης στο Βερολίνο ότι «η Ευρώπη είναι πολύ ενωμένη και πολύ, πολύ ισχυρή στην υποστήριξή της προς την Ουκρανία». «Το μεταφέραμε αυτό στον Πρόεδρο Τραμπ όταν του μιλήσαμε μετά τη συνάντηση. Θα το μεταφέρουμε επίσης και στην ρωσική αντιπροσωπεία», τόνισε ο Κούσνερ.

Επιπλέον σημείωσε ότι η Ρωσία συμφώνησε να συμμετάσχει σε πολυμερείς συνομιλίες με τους Ευρωπαίους και εξήγησε ότι το ΝΑΤΟ θα είναι πυλώνας για τις εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία, όπως ζητούν εδώ και καιρό οι Ευρωπαίοι ηγέτες. «Το ΝΑΤΟ θα αποτελέσει θεμελιώδη πυλώνα για την επίλυση της κατάστασης στην Ουκρανία κατά τη μεταπολεμική περίοδο», είπε χαρακτηριστικά ο Τζάρεντ Κούσνερ.

Εκνευρισμένος ο Πούτιν για το χτύπημα στην Γέφυρα της Κριμαίας

Το δικό τους μήνυμα αμφισβήτησης στον Βλαντίμιρ Πούτιν έστειλαν οι Ουκρανοί για την τριμερή ΗΠΑ, Ρωσίας, Κίνας στην Σενζέν. Στη διάρκεια της νύχτας η γέφυρα που ενώνει τη Ρωσία με την Κριμαία δέχθηκε επίθεση από τις ουκρανικές δυνάμεις, με πυραύλους Neptune.

Η συγκεκριμένη γέφυρα αποτελεί σύμβολο της ισχύς του Πούτιν στην Ουκρανία, καθώς χτίστηκε μετά την προσάρτηση της Κριμαίας από την Ρωσία το 2014. Στο παρελθόν έχει δεχθεί πολυάριθμες επιθέσεις από τις ουκρανικές δυνάμεις.

Σύμφωνα με το αμερικανικό δίκτυο NBC ο Πούτιν είπε στον Τραμπ ότι ήταν εξαιρετικά δυσαρεστημένος με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξαιτίας της επίθεσης στη γέφυρα. Σύμφωνα με τον Τραμπ, τα συναισθήματα του Πούτιν ήταν «κατανοητά».

Ο πρόεδρος Τραμπ επιβεβαίωσε ότι δεν θα ληφθούν τελικές αποφάσεις σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία χωρίς τον Ζελένσκι.

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