Ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Άντι Μπέρναμ, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, καθώς και οι ειδικοί απεσταλμένοι των ΗΠΑ Τζάρετ Κούσνερ και Στιβ Γουίτκοφ

Snapshot Περίπου 30 σύμμαχοι, μαζί με απεσταλμένους των ΗΠΑ, δεσμεύτηκαν να στηρίξουν την Ουκρανία «για όσο χρειαστεί» στη σύνοδο του Βερολίνου.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ζήτησε ενίσχυση της ουκρανικής αεράμυνας και περισσότερα μαχητικά αεροσκάφη, όπως τα F-16, ενώ επανέλαβε το αίτημα για πλήρη ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ.

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς τόνισε ότι η Ουκρανία και η Ευρώπη πρέπει να είναι παρούσες σε οποιεσδήποτε διαπραγματεύσεις ειρήνης και απορρίπτει τα «σχήματα Γιάλτας».

Ο Εμανουέλ Μακρόν ζήτησε άμεση παράδοση αμυντικού εξοπλισμού και άνοιγμα του θέματος ένταξης της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ ως μέρος της ευρωατλαντικής ασφάλειας.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ τόνισε τη συνεχή υποστήριξη της Ουκρανίας και θεώρησε θετική την εμπλοκή των ΗΠΑ στη σύνοδο για την προώθηση της ειρήνης. Snapshot powered by AI

Ξεκάθαρο μήνυμα προς τη Μόσχα ότι η Ουκρανία δεν πρόκειται να εγκαταλειφθεί και πως καμία συμφωνία ειρήνης δεν μπορεί να κλειστεί ερήμην της Ευρώπης και του Κιέβου έστειλαν οι ηγέτες που συμμετείχαν στη σύνοδο της Συμμαχίας των Προθύμων στο Βερολίνο. Περίπου 30 σύμμαχοι του Κιέβου, με την παρουσία και απεσταλμένων του Ντόναλντ Τραμπ, έθεσαν στο επίκεντρο την άμεση ενίσχυση της ουκρανικής αεράμυνας και το πλαίσιο των επόμενων διπλωματικών κινήσεων.

Μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έβαλε ψηλά στην ατζέντα την προστασία του ουκρανικού εναέριου χώρου. Ζήτησε περισσότερα μαχητικά αεροσκάφη και επανέλαβε το πάγιο αίτημα για πλήρη ενσωμάτωση της χώρας του στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι (αριστερά), ο Πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν (δεξιά) και ο Ειδικός Απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ αποχωρούν στο τέλος μιας κοινής συνέντευξης Τύπου που πραγματοποιήθηκε μαζί με τον Βρετανό Πρωθυπουργό Άντι Μπέρναμ, τον Γερμανό Καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς, και του γαμπρού του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρετ Κούσνερ, στη σύνοδο κορυφής της λεγόμενης «Συμμαχίας των Προθύμων», μιας ομάδας φιλοουκρανικών χωρών, στην Καγκελαρία στο Βερολίνο της Γερμανίας, την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου 2026 Pool Reuters

«Η Ρωσία συνεχίζει να απορρίπτει προτάσεις για αποκλιμάκωση. Αυτά δεν είναι κενά λόγια. Σήμερα, ο ρωσικός στρατός επιτέθηκε επίσης στις πρεσβείες της Ολλανδίας και της Αυστρίας στο Κίεβο. Το πρώτο μας μέλημα είναι η ενίσχυση της αντιαεροπορικής άμυνας μας. Χρειαζόμαστε νέα αεροσκάφη F-16. Είναι κρίσιμο, καθώς πεθαίνουν Ουκρανοί», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Ουκρανός πρόεδρος ευχαρίστησε τους εταίρους για την αμείωτη βοήθεια, κάνοντας ειδική μνεία στην πρωτοβουλία της ΕΕ να καλύψει σημαντικό μέρος της χρηματοδότησης της χώρας του για το 2027. «Η Ουκρανία πρέπει να ενσωματωθεί πλήρως στην ΕΕ», τόνισε κλείνοντας την τοποθέτησή του.

Μερτς: Τα «σχήματα Γιάλτας» δεν φέρνουν ειρήνη

Σε ιδιαίτερα αιχμηρό τόνο εμφανίστηκε ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, σχολιάζοντας την τριμερή συνάντηση των ηγετών της Κίνας, των ΗΠΑ και της Ρωσίας. Την αποκάλεσε «απλώς μια φωτογραφία» και ξεκαθάρισε πως «τα σχήματα Γιάλτας δεν φέρνουν ειρήνη».

Για το Βερολίνο, η παρουσία τόσο της Ουκρανίας όσο και της Ευρώπης στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προϋπόθεση. «Σήμερα εδώ δηλώνουμε τη δική μας στάση. Θέλουμε διαρκή και δίκαιη ειρήνη για την Ουκρανία και ασφάλεια για την Ευρώπη και τον κόσμο», είπε ο Μερτς, προσθέτοντας πως η συνέχιση της στήριξης αφορά άμεσα και την ευρωπαϊκή ασφάλεια, ώστε το Κίεβο να μπορέσει να αμυνθεί και να προσέλθει σε συνομιλίες από καλύτερη θέση.

Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αριστερά, ο Πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, δεξιά, και ο Ειδικός Απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ αποχωρούν στο τέλος μιας κοινής συνέντευξης Τύπου που πραγματοποιήθηκε μαζί με τον Βρετανό Πρωθυπουργό Άντι Μπέρναμ, τον Γερμανό Καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς, και του γαμπρού του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρετ Κούσνερ, στη σύνοδο κορυφής της λεγόμενης «Συμμαχίας των Προθύμων», μιας ομάδας φιλοουκρανικών χωρών, στην Καγκελαρία στο Βερολίνο της Γερμανίας, την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου 2026 Pool Reuters

«Οι ΗΠΑ γνωρίζουν ότι χωρίς την Ευρώπη δεν υπάρχει ειρήνη», σημείωσε ο καγκελάριος, διαβεβαιώνοντας ότι η Ουάσινγκτον μπορεί να υπολογίζει στους Ευρωπαίους εταίρους της όσο οι στόχοι παραμένουν κοινοί. Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι πρώτα πρέπει να επιτευχθεί ειρήνη και έπειτα να ανοίξει η συζήτηση για τη νέα αρχιτεκτονική ασφάλειας στις διατλαντικές σχέσεις, αλλά και για το ζήτημα των κυρώσεων κατά της Ρωσίας. Κάλεσε τη Μόσχα να «δώσει τέλος στα όπλα», καθώς χάνονται χιλιάδες στρατιώτες της. Σε μια κίνηση με έντονο συμβολισμό, ο Φρίντριχ Μερτς χάρισε στους προσκεκλημένους του από ένα κομμάτι του Τείχους του Βερολίνου, θέλοντας να δείξει πως οι διχασμοί δεν μπορούν να γίνουν ανεκτοί.

Μακρόν: Να ανοίξει ξανά το θέμα της ένταξης στο ΝΑΤΟ

Την ίδια ώρα, ο Εμανουέλ Μακρόν απηύθυνε επείγουσα έκκληση προς όλους τους συμμετέχοντες να παραδώσουν άμεσα αμυντικό εξοπλισμό. Μιλώντας κυρίως παρουσία των απεσταλμένων του Ντόναλντ Τραμπ, ο Γάλλος πρόεδρος έδωσε το στίγμα των άμεσων αναγκών. «Η προτεραιότητα των προτεραιοτήτων είναι η ανάπτυξη των νέων αντιπυραυλικών συστημάτων και των νέων συστημάτων αναχαίτησης. Όσοι έχουν τη δυνατότητα να δώσουν μέσα άμυνας και προστασίας των Ουκρανών πολιτών, πρέπει να το κάνουν τώρα», υπογράμμισε.

Ο Μακρόν έβαλε ξανά στο τραπέζι και το ευρωατλαντικό μέλλον του Κιέβου. «Απέναντι στον μαξιμαλισμό των ρωσικών θέσεων, πιστεύω ότι πρέπει να ανοίξει ξανά το θέμα της ένταξης της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ. Σήμερα τίθεται και για εμάς τους Ευρωπαίους το θέμα της επόμενης ημέρας», δήλωσε, εκτιμώντας πως το ζήτημα είναι «συναφές» με την ασφάλεια της ηπείρου, καθώς ο ουκρανικός στρατός είναι πλέον ισχυρός και καλά εξοπλισμένος.

Μπέρναμ: Δεν θα δειλιάσουμε – Ευκαιρία η εμπλοκή των ΗΠΑ

Από την πλευρά του Λονδίνου, ο Βρετανός πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ διεμήνυσε ότι «ο επιτιθέμενος σε αυτή τη σύγκρουση δεν μπορεί να προβάλλει ευρείες και μη ρεαλιστικές απαιτήσεις».

«Ελπίζω ότι αυτό το μήνυμα θα ακουστεί πολύ καθαρά στη Μόσχα. Για όσο χρειαστεί, θα είμαστε στο πλευρό της Ουκρανίας και δεν θα δειλιάσουμε. Η υποστήριξή μας θα είναι αδιάκοπη», τόνισε ο ηγέτης των Εργατικών μετά τη λήξη της συνόδου της Συμμαχίας των Προθύμων.

Όσον αφορά τη συμμετοχή της αμερικανικής πλευράς στις συζητήσεις του Βερολίνου, ο Μπέρναμ την είδε θετικά. «Αυτή η στιγμή πρέπει σαφώς να αποτελέσει μια ευκαιρία για να προχωρήσουμε προς την ειρήνη, λόγω της εμπλοκής των ΗΠΑ που είδαμε σήμερα και της προόδου που σαφώς σημειώνεται», είπε, συμπληρώνοντας πως η Ευρώπη είναι έτοιμη να καθίσει στο τραπέζι αυτών των διαπραγματεύσεων.