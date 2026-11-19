Snapshot Η Ελλάδα υποστήριξε και συνεχίζει να στηρίζει την Ουκρανία από την πρώτη ημέρα του πολέμου.

Η προτεραιότητα είναι η επίτευξη εκεχειρίας και μορατόριουμ σε πλήγματα κατά ουκρανικών ενεργειακών υποδομών και εμπορικών πλοίων στη Μαύρη Θάλασσα.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρότεινε ναυτική εκεχειρία ως μέτρο για τη μείωση των επιθέσεων.

Η Ευρώπη πρέπει να έχει ενεργό ρόλο και θέση στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για να διασφαλίσει τα συμφέροντα ασφαλείας της.

Η Ευρώπη αυξάνει τις δαπάνες άμυνας και ενισχύει τη συνείδηση και κουλτούρα ασφαλείας της. Snapshot powered by AI

Στην παρέμβασή του στη συνάντηση ηγετών της Συμμαχίας των Προθύμων στο Βερολίνο, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε ότι η στήριξη της Συμμαχίας των Προθύμων προς την Ουκρανία πρέπει να συνεχιστεί ώστε η Ουκρανία να βρεθεί στην όποια διαπραγμάτευση από την ισχυρότερη δυνατή θέση.

Τόνισε ότι αυτό που προέχει αυτή τη στιγμή είναι η επίτευξη εκεχειρίας, καθώς και μορατόριουμ πληγμάτων σε ουκρανικές ενεργειακές υποδομές, αλλά και σε πλήγματα κατά εμπορικών πλοίων στη Μάυρη Θάλασσα, επαναλαμβάνοντας την πρότασή του για ναυτικη εκεχειρία.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογραμμισε ότι η Ελλάδα στήριξε και συνεχίζει να στηρίζει την Ουκρανία από την πρώτη μέρα του πολέμου.

Ως προς τον ρόλο της Ευρώπης υπογράμμισε ότι όχι μόνο πρέπει να έχει θέση στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, αλλά και να διαδραματίσει ενεργό ρόλο, τόσο στη διαδικασία των διαπραγματεύσεων όσο και στην ουσία τους, προκειμένου να διασφαλίσει τα συμφέροντα ασφαλείας της. Πρόσθεσε δε ότι η Ευρώπη σήμερα ξοδεύει περισσότερα για την άμυνά της και έχει ισχυρότερη συνείδηση και κουλτούρα ασφαλείας σε σχέση με το παρελθόν.

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