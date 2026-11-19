Snapshot Η γέφυρα της Κριμαίας δέχθηκε δεύτερη επίθεση μέσα σε δύο ημέρες, με προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας.

Η πρώτη επίθεση προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές στο οδικό τμήμα της γέφυρας, σύμφωνα με την Ουκρανία.

Οι ρωσικές αρχές εκτιμούν τις ζημιές και βρίσκονται σε ετοιμότητα για αποκατάσταση της κυκλοφορίας.

Η γέφυρα συνδέει στρατηγικά την Κριμαία με τη ρωσική ενδοχώρα και έχει ιδιαίτερη συμβολική σημασία για τη Μόσχα.

Οι επιθέσεις καταγράφονται πριν από διεθνή συνάντηση όπου αναμένεται να συζητηθεί ο πόλεμος στην Ουκρανία. Snapshot powered by AI

Νέα επίθεση δέχθηκε το βράδυ της Τετάρτης (18/11) η γέφυρα της Κριμαίας, που συνδέει τη χερσόνησο με τη ρωσική ενδοχώρα, με τις αρχές να ανακοινώνουν την προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας.

Το νέο χτύπημα σημειώθηκε μόλις δύο ημέρες μετά την προηγούμενη ουκρανική επίθεση, η οποία, σύμφωνα με το Κίεβο, προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές στο οδικό τμήμα της γέφυρας.

«Ως αποτέλεσμα νέας επίθεσης εναντίον της γέφυρας της Κριμαίας, η κυκλοφορία έχει διακοπεί προσωρινά. Όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες βρίσκονται επί ποδός και η εκτίμηση των ζημιών βρίσκεται σε εξέλιξη», ανακοίνωσε μέσω Telegram ο Σεργκέι Αξιόνοφ, επικεφαλής των ρωσικών αρχών της Κριμαίας.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιήθηκε η νέα επίθεση ή την έκταση των ζημιών.

Το περιστατικό καταγράφεται λίγες ώρες πριν από την προγραμματισμένη τριμερή συνάντηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν και τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ στη Σεντζέν της Κίνας, όπου ο πόλεμος στην Ουκρανία αναμένεται να βρεθεί στην ατζέντα.

Δεύτερο χτύπημα μέσα σε 48 ώρες

Τη νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη, η γέφυρα είχε αποτελέσει στόχο μεγάλης ουκρανικής επιχείρησης με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Η Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU) υποστήριξε ότι καταστράφηκε ολοσχερώς τμήμα του οδοστρώματος, χωρίς να υπάρχει ανεξάρτητη επιβεβαίωση για την ακριβή έκταση των ζημιών.

Από την πλευρά του, το ρωσικό υπουργείο Μεταφορών ανακοίνωσε την Τρίτη ότι είχε αποκατασταθεί η κυκλοφορία των τρένων στη μία από τις δύο σιδηροδρομικές γραμμές, ενώ οι εργασίες επισκευής συνεχίζονταν στη δεύτερη.

Η γέφυρα αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους οδικούς και σιδηροδρομικούς συνδέσμους της Κριμαίας με τη Ρωσία, εξυπηρετώντας τόσο τις μετακινήσεις όσο και τον ανεφοδιασμό της χερσονήσου.

Για τη Μόσχα έχει και ιδιαίτερη συμβολική αξία, καθώς συνδέθηκε με την προσάρτηση της Κριμαίας το 2014, την οποία η Ουκρανία και η διεθνής κοινότητα δεν αναγνωρίζουν ως νόμιμη.

Η επαναλαμβανόμενη στοχοποίησή της από το Κίεβο αναδεικνύει τη στρατηγική σημασία της υποδομής, αλλά και τη δυσκολία της Ρωσίας να διασφαλίσει την προστασία της από ουκρανικά πλήγματα.

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