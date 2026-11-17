Snapshot Τμήμα της γέφυρας της Κριμαίας κατέρρευσε μετά από ουκρανικό πλήγμα, διακόπτοντας την κυκλοφορία στην οδό ανεφοδιασμού της Ρωσίας προς την κατεχόμενη χερσόνησο.

Η γέφυρα του Κερτς, μήκους 19 χιλιομέτρων και κόστους 3,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων, έχει τεράστια στρατηγική και συμβολική σημασία για τη Ρωσία.

Ο ρωσικός στρατός κατέρριψε 1.441 ουκρανικά drones κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενώ το Κίεβο υπέστη σοβαρές ζημιές σε δύο βασικές γέφυρες από ρωσικούς βομβαρδισμούς.

Επιθέσεις σημειώθηκαν και σε γέφυρες του Κιέβου, οι οποίες προκάλεσαν προβλήματα στην υδροδότηση και την παροχή θέρμανσης στην πόλη, ενώ η έκταση των ζημιών και τυχόν θύματα δεν έχουν αποσαφηνιστεί.

Οι επιθέσεις σημειώνονται πριν από τις προγραμματισμένες τριμερείς συνομιλίες μεταξύ Τραμπ, Σι και Πούτιν για την Ουκρανία στο Σενζέν της Κίνας Snapshot powered by AI

Τμήμα μιας στρατηγικής γέφυρας, η οποία συνδέει τη Ρωσία με την κατεχόμενη χερσόνησο της Κριμαίας και η κατασκευή της οποίας κόστισε δισεκατομμύρια δολάρια, κατέρρευσε έπειτα από ουκρανικό πλήγμα, σύμφωνα με δημοσίευμα του CNN.

Ο λόγος για την γέφυρα της Κριμαίας, γνωστή και ως γέφυρα του Κερτς, η οποία αποτελεί ζωτικής σημασίας οδό ανεφοδιασμού για τα στρατεύματα της Μόσχας και έχει τεράστια συμβολική αξία για τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, ο οποίος έθεσε την κατασκευή της ως βασική προτεραιότητα μετά την παράνομη προσάρτηση της ουκρανικής χερσονήσου από τη Ρωσία το 2014.

Η γέφυρα, η κατασκευή της οποίας κόστισε 3,7 δισεκατομμύρια δολάρια, έχει μήκος σχεδόν 12 μίλια (19 χιλιόμετρα) και αποτελεί τη μεγαλύτερη σε μήκος γέφυρα στην Ευρώπη. Σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης της Ρωσίας, η γέφυρα κατασκευάστηκε για να εξυπηρετεί 40.000 αυτοκίνητα την ημέρα και να μεταφέρει 14 εκατομμύρια επιβάτες και 13 εκατομμύρια τόνους εμπορευμάτων ετησίως.

Βίντεο και εικόνες που εντοπίστηκαν γεωγραφικά από το CNN φαίνεται να δείχνουν ένα τμήμα της οδικής γέφυρας να έχει καταρρεύσει μέσα στο νερό. Η παράλληλη σιδηροδρομική γέφυρα φαίνεται να παραμένει όρθια. Σε ένα ακόμη βίντεο, διακρίνεται φωτιά να καίει σε ένα τμήμα της γέφυρας.

Δείτε βίντεο που δημοσίευσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι από την στιγμή της επίθεσης στην γέφυρα της Κριμαίας:

Η κυκλοφορία στη γέφυρα έχει διακοπεί, έπειτα από τη δεύτερη ουκρανική επίθεση μέσα σε δύο ημέρες, ανακοίνωσε το ρωσικό υπουργείο Μεταφορών, προσθέτοντας ότι η γέφυρα υπέστη ζημιές από επίθεση με drone.

«Εμπειρογνώμονες εκτιμούν τις ζημιές», ανέφερε το υπουργείο, προσθέτοντας ότι δεν υπάρχουν θύματα.

Η Ουκρανία έχει στοχεύσει επανειλημμένα τη Γέφυρα του Κερτς από την έναρξη της της πλήρους κλίμακας ρωσικής εισβολής το 2022.

Ο ρωσικός στρατός ανακοίνωσε ότι τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας κατέρριψαν 1.441 ουκρανικά drones κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Επιθέσεις σε βασικές γέφυρες και στο Κίεβο

Παράλληλα, το Κίεβο βρέθηκε επίσης στο επίκεντρο σφοδρού βομβαρδισμού, με αποτέλεσμα δύο κρίσιμες γέφυρες πάνω από τον ποταμό που διασχίζει την πόλη να υφίστανται σοβαρές ζημιές, προκαλώντας προβλήματα στην υδροδότηση και την παροχή θέρμανσης, σύμφωνα με αξιωματούχους.

Οι γέφυρες του Βορρά και του Νότου στο Κίεβο, οι οποίες αποτελούν βασικές οδικές αρτηρίες που συνδέουν πυκνοκατοικημένες περιοχές της ουκρανικής πρωτεύουσας, υπέστησαν σοβαρές ζημιές κατά τη διάρκεια των ρωσικών επιθέσεων τη νύχτα, με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία, ανέφεραν αξιωματούχοι.

«Συστήματα κρίσιμων υποδομών έχουν υποστεί ζημιές, προκαλώντας διακοπές στην υδροδότηση και την παροχή θέρμανσης σε ορισμένες περιοχές», ανέφερε η δημοτική αρχή του Κιέβου.

Η έκταση των ζημιών, καθώς και το αν υπήρξαν θύματα, εξακολουθούσαν να αποσαφηνίζονται το πρωί της Τρίτης.

Ο ρωσικός στρατός ανακοίνωσε ότι έπληξε ουκρανικές στρατιωτικές, μεταφορικές, ενεργειακές και λιμενικές υποδομές, χρησιμοποιώντας drones, καθώς και όπλα ακριβείας εδάφους και αέρα.

Τραμπ, Σι και Πούτιν θα συζητήσουν για την Ουκρανία

Οι εκατέρωθεν νέες επιθέσεις έρχονται δύο ημέρες πριν από τις προγραμματισμένες τριμερείς συνομιλίες μεταξύ Τραμπ, Σι και Πούτιν στο Σενζέν της Κίνας, στο περιθώριο της συνόδου κορυφής του Οικονομικού Φόρουμ Ασίας-Ειρηνικού (APEC).

Μιλώντας σε δημοσιογράφους την Δευτέρα, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι αναμένει να συζητήσει τον πόλεμο στην Ουκρανία με τους Ρώσους και Κινέζους ομολόγους του, παρά το γεγονός ότι Αμερικανοί αξιωματούχοι είχαν αναφέρει την περασμένη εβδομάδα ότι το θέμα δεν θα τεθεί επί τάπητος.

«Θα μιλήσουμε για το αγαπημένο μου θέμα, την Ουκρανία», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους καθώς αναχωρούσε από τον Λευκό Οίκο. «Η Ουκρανία χάνει — η Ουκρανία και η Ρωσία χάνουν 25.000 στρατιώτες τον μήνα, οπότε θα μιλήσουμε γι’ αυτό».

Τον Οκτώβριο, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξέφρασε την ανησυχία του ότι μια τριμερής συνάντηση μεταξύ Τραμπ, Σι και Πούτιν θα μπορούσε να οδηγήσει σε συμφωνίες σχετικά με το μέλλον της Ουκρανίας χωρίς να ζητηθεί η γνώμη του Κιέβου.

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