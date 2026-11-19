Snapshot Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συμμετέχει στη συνάντηση ηγετών της Συμμαχίας των Προθύμων για την Ουκρανία στο Βερολίνο.

Δημιουργείται κέντρο επιστροφής μεταναστών στη Ρουάντα, σε συνεργασία πέντε ευρωπαϊκών κρατών, με στόχο την αποτελεσματική διαχείριση επιστροφών και τον περιορισμό της παράνομης διακίνησης.

Η Ελλάδα εφαρμόζει αύξηση 10% στην αξία των vouchers για βρεφικούς και παιδικούς σταθμούς και διεύρυνση εισοδηματικών ορίων, με αυτόματη μετατροπή των μειωμένων vouchers σε πλήρους αξίας για δικαιούχους που πληρούν τα νέα κριτήρια. Snapshot powered by AI

Στο Βερολίνο μεταβαίνει σήμερα, Πέμπτη (19/11/2026), ο πρωθυπουργός Κυρικάκος Μητσοτάκης, για να συμμετάσχει στη συνάντηση ηγετών της Συμμαχίας των Προθύμων για την Ουκρανία, που οργανώνουν ο Καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς, ο Πρόεδρος της Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν και ο Πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Άντι Μπέρναμ.

Ο κ. Μητσοτάκης πηγαίνει στη γερμανική πρωτεύουσα μία ημέρα μετά την 4η Διακυβερνητική Σύνοδο Κύπρου - Ελλάδας. Όπως σημείωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Νίκος Χριστοδουλίδης επαναβεβαίωσαν τον στενό συντονισμό Κύπρου και Ελλάδας στην προώθηση της ασφάλειας και της σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο και την ευρύτερη περιοχή. Υπογράμμισαν τον ρόλο των δύο χωρών ως πυλώνων σταθερότητας και συνεργασίας, λειτουργώντας ως γέφυρα μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της περιοχής, με σταθερή προσήλωση στις αρχές του διεθνούς δικαίου και της καλής γειτονίας.

Επίσης, χαιρέτισαν την κινητικότητα στο Κυπριακό και την προοπτική συνάντησης με τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, τονίζοντας τη σημασία αξιοποίησης της παρούσας συγκυρίας για επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε τη σταθερή στήριξη της Ελλάδας στις προσπάθειες του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Η Σύνοδος επικεντρώθηκε σε τρεις κύριους πυλώνες συνεργασίας: την αξιοποίηση της κυπριακής εμπειρίας από την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενόψει της ελληνικής Προεδρίας, την Τεχνητή Νοημοσύνη και την Πολιτική Προστασία. Η επόμενη Διακυβερνητική Σύνοδος θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα εντός του 2027, σε ημερομηνία και με θεματολογία που θα καθοριστούν από κοινού.

Κέντρο επιστροφής μεταναστών στη Ρουάντα

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε στη δημιουργία κέντρου επιστροφής μεταναστών στη Ρουάντα, στο πλαίσιο της κοινής ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας πέντε κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ελλάδας, της Αυστρίας, της Γερμανίας, της Δανίας και της Ολλανδίας.

«Η πρωτοβουλία βασίζεται στη διαμόρφωση μιας ισότιμης και αμοιβαία επωφελούς στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ της Ρουάντα και αυτών των πέντε ευρωπαϊκών χωρών, με στόχο την επίτευξη συμφωνίας και την έναρξη των πρώτων μεταφορών έως το 2027. Κεντρικός στόχος είναι η ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των επιστροφών, ως βασικού πυλώνα μιας αξιόπιστης και αποτελεσματικής μεταναστευτικής πολιτικής, καθώς και η αντιμετώπιση του υφιστάμενου κενού στην εφαρμογή των αποφάσεων επιστροφής. Παράλληλα, η πρωτοβουλία αποσκοπεί στον περιορισμό της δράσης των κυκλωμάτων παράνομης διακίνησης μεταναστών».

Όπως τόνισε ο κ. Μαρινάκης, το υπό διαμόρφωση πλαίσιο θα είναι πλήρως συμβατό με το ενωσιακό, το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της Ρουάντα, συμπεριλαμβανομένων των διεθνών εγγυήσεων προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. «Θα αφορά, αποκλειστικά, υπηκόους τρίτων χωρών, που διαμένουν παράνομα στα συμμετέχοντα κράτη-μέλη και σε βάρος των οποίων εκκρεμεί εκτελεστή απόφαση επιστροφής ή απομάκρυνσης, χωρίς να δικαιούνται διεθνή προστασία ή να διαθέτουν άλλο νόμιμο δικαίωμα παραμονής. Παράλληλα, θα προβλέπεται η δυνατότητα ένταξής τους στην κοινωνία της Ρουάντα ή οικειοθελούς επιστροφής τους στη χώρα καταγωγής τους ή σε άλλη χώρα στην οποία μπορούν να εισέλθουν και να διαμείνουν νόμιμα.

»Στις συζητήσεις συμμετέχει ως παρατηρητής η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενώ τεχνική υποστήριξη και συμβουλευτική συνδρομή παρέχουν ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης και η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, με στόχο τη διασφάλιση της τήρησης των διεθνών εγγυήσεων προστασίας και της ακεραιότητας των συστημάτων ασύλου.

»Η συμμετοχή της Ελλάδας στην πρωτοβουλία εντάσσεται στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής συνεργασίας για την αποτελεσματικότερη διαχείριση της παράνομης μετανάστευσης, την ενίσχυση των επιστροφών και την αντιμετώπιση των δικτύων διακίνησης ανθρώπων».

Συναντήσεις στην Ουάσιγκτον για την ελληνική αγορά εργασίας

«Το έντονο διεθνές ενδιαφέρον επιβεβαιώνει την αναγνώριση της προόδου της ελληνικής οικονομίας και της αποτελεσματικότητας των εφαρμοζόμενων πολιτικών» δήλωσε ο κ. Μαρινάκης, αναφερόμενος στην πρόοδο που έχει συντελεστεί στην αγορά εργασίας, την ενίσχυση της απασχόλησης και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, που αναδείχθηκαν σε σειρά εκδηλώσεων υψηλού επιπέδου στην Ουάσιγκτον, στις οποίες συμμετείχε η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως.

Στις συζητήσεις, με τη συμμετοχή εκπροσώπων κορυφαίων διεθνών οργανισμών, όπως η Παγκόσμια Τράπεζα, το ΔΝΤ και ο ΟΟΣΑ, παρουσιάστηκαν οι μεταρρυθμίσεις που έχουν συμβάλει στον μετασχηματισμό της ελληνικής αγοράς εργασίας, καθώς και οι πολιτικές για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και την αντιμετώπιση των προκλήσεων της τεχνητής νοημοσύνης και του δημογραφικού, ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Αύξηση κατά 10% στην αξία των vouchers βρεφονηπιακών σταθμών

Τέλος, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε στην αύξηση κατά 10% στην αξία των vouchers για βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς και στη διεύρυνση των εισοδηματικών ορίων κατά 2.000 ευρώ, τόσο για την πλήρη όσο και για τη μειωμένη ενίσχυση, ξεκίνησε η δεύτερη φάση του προγράμματος.

«Η αύξηση εφαρμόζεται αυτόματα και στα vouchers που έχουν ήδη χορηγηθεί κατά την πρώτη φάση του προγράμματος, χωρίς να απαιτείται νέα αίτηση. Παράλληλα, καταργήθηκε το εισοδηματικό κριτήριο για τη χορήγηση vouchers μειωμένης αξίας στις τρίτεκνες οικογένειες. Αυτή η νέα ρύθμιση έρχεται σε συνέχεια της περσινής πρωτοβουλίας του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, με την οποία καταργήθηκαν τα εισοδηματικά κριτήρια για τις πολύτεκνες οικογένειες. Σημειώνεται πως τα ήδη χορηγημένα vouchers μειωμένης αξίας μετατρέπονται, αυτομάτως, σε πλήρους αξίας, εφόσον οι οικογένειες πληρούν πλέον τα αυξημένα εισοδηματικά κριτήρια για πλήρη ενίσχυση» κατέληξε ο κ. Μαρινάκης.