Snapshot Ξεκίνη οι αιτήσεις για Β’ πρόσκλη του προγράμματος vouchers για βφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, με προθεσμία υποβολής έως τις 26 Νοεμβρίου 2026.

Η Β’ πρόσκληση χρηματοδοτείται από το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και καλύπτει τη φιλοξενία παιδιών από 1η Ιανουαρίου έως 31 Ιουλίου 2027.

Η αξία των vouchers αυξήθηκε κατά 10% και τα εισοδηματικά κριτήρια κατά 2.000 ευρώ, ενώ καταργείται το εισοδηματικό όριο για τις τρίτεκνες οικογένειες στα vouchers μειωμένης αξίας.

Τα ήδη χορηγημένα vouchers αναπροσαρμόζονται αυτόματα με αύξηση της αξίας και μετατροπή των μειωμένων σε πλήρους αξίας εφόσον πληρούνται τα νέα εισοδηματικά όρια.

Τα εισοδηματικά όρια για πλήρη ενίσχυση φτάνουν έως 38.000 ευρώ για οικογένειες με πέντε ή περισσότερα παιδιά, ενώ οι τρίτεκνες και πολύτεκνες συμμετέχουν χωρίς εισοδηματικό περιορισμό στα μειωμένα vouchers. Snapshot powered by AI

Ξεκινούν σήμερα, Τετάρτη 18 Νοεμβρίου, οι αιτήσεις της Β’ πρόσκλησης του προγράμματος vouchers για βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς.

Η εφαρμογή για την υποβολή των αιτήσεων θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου και αφορά σε όσες οικογένειες δεν έλαβαν voucher κατά την Α’ πρόσκληση.

Η Β’ πρόσκληση χρηματοδοτείται αποκλειστικά από πόρους του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και αφορά τη φιλοξενία παιδιών σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς από την 1η Ιανουαρίου έως την 31η Ιουλίου 2027.

Οι ενδιαφερόμενοι γονείς, ανάδοχοι γονείς και όσοι ασκούν νόμιμα τη γονική μέριμνα ή την επιμέλεια παιδιών, εφόσον δεν έχουν λάβει voucher κατά την Α΄ πρόσκληση, μπορούν να υποβάλουν αίτηση από τις 18 έως και τις 26 Νοεμβρίου 2026, αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας της ΕΕΤΑΑ (www.eetaa.gr), με τους προσωπικούς τους κωδικούς Taxisnet.

Αυξημένη αξία και νέα εισοδηματικά κριτήρια

Μετά από απόφαση του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, η αξία των vouchers ανεβαίνει κατά 10%, ενώ τα εισοδηματικά κριτήρια αυξάνονται κατά 2.000 ευρώ, τόσο για την πλήρη όσο και για τη μειωμένη ενίσχυση.

Παράλληλα, καταργείται το εισοδηματικό κριτήριο για τη χορήγηση vouchers μειωμένης αξίας στις τρίτεκνες οικογένειες. Η νέα ρύθμιση έρχεται σε συνέχεια της περσινής πρωτοβουλίας του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, με την οποία καταργήθηκαν τα εισοδηματικά κριτήρια για τις πολύτεκνες οικογένειες.

Με τη φετινή επέκταση της ρύθμισης στις τρίτεκνες οικογένειες, η απαλλαγή από τα εισοδηματικά κριτήρια καλύπτει πλέον όλες τις οικογένειες με τρία ή περισσότερα παιδιά, εφόσον πληρούν τις υπόλοιπες προϋποθέσεις για τη χορήγηση voucher μειωμένης αξίας.

Πώς διαμορφώνονται τα ποσά

Σημειώνεται ότι η αύξηση εφαρμόζεται αυτόματα και στα vouchers που έχουν ήδη χορηγηθεί, χωρίς να απαιτείται νέα αίτηση. Παράλληλα, τα ήδη χορηγημένα vouchers μειωμένης αξίας μετατρέπονται αυτομάτως σε πλήρους αξίας, εφόσον οι οικογένειες πληρούν πλέον τα αυξημένα εισοδηματικά κριτήρια για πλήρη ενίσχυση.

Ενδεικτικά, για βρεφική θέση με σίτιση το ποσό αυξάνεται από 3.239 σε 3.563 ευρώ, για νηπιακή θέση με σίτιση από 2.612 σε 2.873 ευρώ, ενώ το voucher μειωμένης αξίας διαμορφώνεται από 2.178 σε 2.396 ευρώ.

Με τα νέα κριτήρια, τα εισοδηματικά όρια για τη χορήγηση voucher πλήρους αξίας διαμορφώνονται σε:

29.000 ευρώ για οικογένειες με έως δύο παιδιά,

32.000 ευρώ για τρίτεκνες,

35.000 ευρώ για οικογένειες με τέσσερα παιδιά και

38.000 ευρώ για οικογένειες με πέντε ή περισσότερα παιδιά.

Για τα vouchers μειωμένης αξίας, το εισοδηματικό όριο των οικογενειών με έως δύο παιδιά αυξάνεται στις 37.000 ευρώ, ενώ οι τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες μπορούν να συμμετέχουν χωρίς εισοδηματικό περιορισμό, εφόσον πληρούν τις υπόλοιπες προϋποθέσεις του προγράμματος.

Μιχαηλίδου: Σημαντική η αύξηση των vouchers για παιδιά και γονείς

Η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, δήλωσε ότι «η πρόσβαση σε βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς είναι σημαντική τόσο για την ανάπτυξη των παιδιών όσο και για τη δυνατότητα των γονιών να συνδυάζουν την οικογενειακή με την επαγγελματική τους ζωή. Γι’ αυτό αυξάνουμε κατά 10% την αξία των vouchers και διευρύνουμε κατά 2.000 ευρώ τα εισοδηματικά όρια, τόσο για την πλήρη όσο και για τη μειωμένη ενίσχυση.

Παράλληλα, καταργούμε το εισοδηματικό κριτήριο για τις τρίτεκνες οικογένειες στα vouchers μειωμένης αξίας. Η υποβολή νέων αιτήσεων ξεκινά, δίνοντας σε περισσότερες οικογένειες τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα».

Διαβάστε επίσης