ΣΟΧ 2/2026: Οι προσωρινοί πίνακες για τους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς – Για λίγο ακόμα οι ενστάσεις

Snapshot Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης υποψηφίων για τις συμβάσεις ορισμένου χρόνου στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς της ΔΥΠΑ για το σχολικό έτος 2026–2027.

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικές ενστάσεις κατά των προσωρινών πινάκων μέχρι την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2026.

Η υποβολή ενστάσεων γίνεται αποκλειστικά μέσω ΑΣΕΠ με καταβολή παραβόλου 50 ευρώ, το οποίο επιστρέφεται αν η ένσταση γίνει δεκτή.

Οι προσωρινοί πίνακες περιλαμβάνουν κατάταξη υποψηφίων, τοποθετηθέντες και απορριφθέντες αιτήσεις. Snapshot powered by AI

Ανακοινώθηκαν οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης των υποψηφίων που υπέβαλαν αίτηση για την πρόσληψη προσωπικού με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς (ΒΝΣ) της ΔΥΠΑ.

Οι προσλήψεις αφορούν την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών για το σχολικό έτος 2026–2027, σύμφωνα με την ανακοίνωση ΣΟΧ 2/2026.

Για λίγο ακόμα οι ενστάσεις

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά ενστάσεις κατά των προσωρινών πινάκων κατάταξης προσλαμβανομένων και αποκλειομένων έως και την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2026.

Οι ενστάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στο ΑΣΕΠ, στη διεύθυνση prosl.enstasi@asep.gr. Για να εξεταστεί κάθε ένσταση, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου ύψους 50 ευρώ. Το παράβολο εκδίδεται είτε μέσω της εφαρμογής e-Παράβολο, στην οποία παραπέμπει ο ιστότοπος του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), είτε από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ).

Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει στην ένσταση τον κωδικό ή τον αριθμό του παραβόλου και να καταβάλει το αντίτιμό του έως τη λήξη της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων. Εάν η ένσταση γίνει δεκτή, το ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο.

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