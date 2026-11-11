ΔΥΠΑ: Άνοιξε η πλατφόρμα για τις 27.494 νέες θέσεις εργασίας με επιδότηση έως 11.817 ευρώ ανά θέση

Νέο πρόγραμμα από τη ΔΥΠΑ για περίπου 27.500 νέες επιδοτούμενες θέσεις εργασίας

Γιάννης Φιλιππάκος

ΔΥΠΑ: Άνοιξε η πλατφόρμα για τις 27.494 νέες θέσεις εργασίας με επιδότηση έως 11.817 ευρώ ανά θέση
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  • Η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για 27.494 νέες θέσεις εργασίας με επιδότηση έως 11.817 ευρώ άνοιξε στις 10 Νοεμβρίου 2026 και η οριστική υποβολή ξεκινά στις 24 Νοεμβρίου 2026.
  • Η δράση της ΔΥΠΑ απευθύνεται σε ανέργους ηλικίας 30 ετών και άνω, με έμφαση σε γυναίκες και άτομα άνω των 50 ετών, και η επιδότηση διαρκεί 12 μήνες.
  • Η επιχορήγηση καλύπτει το 50% ή το 75% του μηνιαίου κόστους που ορίζεται σε 1.313 ευρώ, με υψηλότερη επιδότηση για γυναίκες και ανέργους άνω των 50 ετών.
  • Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ) και η προετοιμασία της αίτησης είναι προαιρετική πριν την οριστική υποβολή.
  • Η δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Plus και το Ελληνικό Δημόσιο με συνολικό προϋπολογισμό 279.621.732 ευρώ.
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Ανοιχτή είναι από το μεσημέρι της Τρίτης 10 Νοεμβρίου, η πλατφόρμα για την προετοιμασία των αιτήσεων επιχειρήσεων στη νέα δράση της ΔΥΠΑ για την απασχόληση 27.494 ανέργων ηλικίας 30 ετών και άνω, με έμφαση στις γυναίκες και στα άτομα ηλικίας 50 ετών και άνω.

Η οριστική υποβολή των αιτήσεων ξεκινά στις 24 Νοεμβρίου 2026. Η επιδότηση διαρκεί 12 μήνες και φτάνει έως τα 11.817 ευρώ ανά θέση εργασίας.

Η δράση «Ανοικτό πρόγραμμα επιδότησης απασχόλησης για 12 μήνες σε ανέργους ηλικίας 30 ετών και άνω (30+) με έμφαση σε γυναίκες και σε άτομα άνω των 50 ετών (50+)» συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Plus (ΕΚΤ+) και το Ελληνικό Δημόσιο, μέσω του Προγράμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027». Η συνολική συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 279.621.732 ευρώ.

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται από τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ) του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, στη διεύθυνση https://app.opske.gr/.

Από τις 10 Νοεμβρίου 2026, οι επιχειρήσεις μπορούν να δημιουργήσουν την αίτησή τους στο ΟΠΣΚΕ, να συμπληρώσουν τα απαιτούμενα πεδία, να επισυνάψουν τα δικαιολογητικά, να ελέγξουν τα στοιχεία και να την αποθηκεύσουν προσωρινά. Σε αυτό το στάδιο δεν είναι δυνατή η οριστικοποίηση και η υποβολή της αίτησης.

Από τις 24 Νοεμβρίου 2026 και μέχρι την εξάντληση του προϋπολογισμού της δράσης, οι επιχειρήσεις μπορούν να οριστικοποιήσουν και να υποβάλουν την αίτηση που έχουν ήδη προετοιμάσει ή να δημιουργήσουν και να υποβάλουν νέα αίτηση.

Η συμμετοχή στο στάδιο προετοιμασίας είναι προαιρετική. Για πρώτη φορά, δίνεται στις επιχειρήσεις η δυνατότητα να προετοιμάσουν και να ελέγξουν την αίτησή τους πριν από την έναρξη της οριστικής υποβολής.

Η επιχορήγηση καλύπτει το 50% ή το 75% του μηνιαίου μοναδιαίου κόστους, το οποίο ορίζεται σε 1.313 ευρώ και περιλαμβάνει τις μικτές αποδοχές, τις εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές, τα δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα και το επίδομα αδείας.

Για την πρόσληψη ανέργων ανδρών ηλικίας 30 έως 49 ετών, η επιχορήγηση ανέρχεται σε 656,50 ευρώ τον μήνα (50%), δηλαδή σε 7.878 ευρώ για 12 μήνες. Για την πρόσληψη ανέργων γυναικών ηλικίας 30 ετών και άνω και ανέργων ανδρών ηλικίας 50 ετών και άνω, ανέρχεται σε 984,75 ευρώ τον μήνα (75%), δηλαδή σε 11.817 ευρώ για 12 μήνες.

Η διαδικασία, η μεθοδολογία και τα κριτήρια αξιολόγησης των αιτήσεων περιγράφονται αναλυτικά στη Δημόσια Πρόσκληση.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση https://www.dypa.gov.gr/active-employment-policies.

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