ΣΟΧ 2/2026: Oι προσωρινοί πίνακες κατάταξης στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς της ΔΥΠΑ

Snapshot Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης υποψηφίων για συμβάσεις ορισμένου χρόνου στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς της ΔΥΠΑ για το σχολικό έτος 2026–2027.

Οι προσλήψεις αφορούν την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών σύμφωνα με την ανακοίνωση ΣΟΧ 2/2026.

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά ενστάσεις έως τις 13 Νοεμβρίου 2026 μέσω ΑΣΕΠ με καταβολή παραβόλου 50 ευρώ.

Το παράβολο εκδίδεται μέσω της εφαρμογής e-Παράβολο ή από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και επιστρέφεται σε περίπτωση αποδοχής της ένστασης.

Διαθέσιμοι είναι προσωρινοί πίνακες κατάταξης, τοποθετηθέντων και απορριφθέντων αιτήσεων. Snapshot powered by AI

Γνωστοί έγιναν οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης των υποψηφίων που υπέβαλαν αίτηση για την πρόσληψη προσωπικού με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς (ΒΝΣ) της ΔΥΠΑ. Οι προσλήψεις αφορούν την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών για το σχολικό έτος 2026–2027, σύμφωνα με την ανακοίνωση ΣΟΧ 2/2026.

Ξεκίνησαν οι ενστάσεις

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά ενστάσεις κατά των προσωρινών πινάκων κατάταξης προσλαμβανομένων και αποκλειομένων έως και την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2026.

Οι ενστάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στο ΑΣΕΠ, στη διεύθυνση prosl.enstasi@asep.gr. Για να εξεταστεί κάθε ένσταση, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου ύψους 50 ευρώ. Το παράβολο εκδίδεται είτε μέσω της εφαρμογής e-Παράβολο, στην οποία παραπέμπει ο ιστότοπος του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), είτε από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ).

Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει στην ένσταση τον κωδικό ή τον αριθμό του παραβόλου και να καταβάλει το αντίτιμό του έως τη λήξη της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων. Εάν η ένσταση γίνει δεκτή, το ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο.

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