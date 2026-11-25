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Δώρο Χριστουγέννων θα λάβουν αυτόματα χιλιάδες επιδοτούμενοι άνεργοι από τη ΔΥΠΑ, το οποίο θα πιστωθεί αυτόματα χωρίς την συμπλήρωση κάποιας αίτησης.

Δικαιούχοι κρίνονται όσοι έλαβαν τακτικό επίδομα ανεργίας για τουλάχιστον έναν ολόκληρο μήνα κατά το διάστημα 1 Μαΐου έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2026 και η ημερομηνία καταβολής του, αναμένεται να ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες.

Σημειώνεται ότι, δεν θα καταβληθεί το ίδιο ποσό σε όλους, αφού για έναν ολόκληρο μήνα επιδότησης καταβάλλονται τρία ημερήσια επιδόματα ανεργίας. Όσοι, επομένως, έλαβαν επίδομα σε όλο το διάστημα των οκτώ μηνών που αναφέρθηκε θα λάβουν πλήρες δώρο Χριστουγέννων, ενώ για τους υπόλοιπους θα υπολογιστεί αναλογικά με βάση τις ημέρες επιδότησης. Το πλήρες δώρο ισούται με 25 ημερήσια επιδόματα.

Οι δικαιούχοι άνεργοι μπορούν να ελέγξουν τα στοιχεία της επιδότησής τους μέσω της ιστοσελίδας της ΔΥΠΑ, συμπληρώνοντας τους προσωπικούς κωδικούς Taxisnet.

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