Σύμφωνα με νέα έρευνα, οι ενήλικες με καρδιακή νόσο που κοιμούνται συνήθως 9 ώρες ή περισσότερο την ημέρα ενδέχεται να αντιμετωπίζουν σημαντικά υψηλότερο κίνδυνο θανάτου σε σύγκριση με όσους κοιμούνται 7-8 ώρες.

Το εύρημα αυτό εγείρει ένα σημαντικό ερώτημα: είναι ο παρατεταμένος ύπνος επιβλαβής από μόνος του ή μήπως η αυξημένη ανάγκη για ξεκούραση αποτελεί ένδειξη ότι η υγεία του ασθενούς επιδεινώνεται;

Ποιοι διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο θανάτου όταν κοιμούνται 9 ώρες ή περισσότερο

Η μελέτη, η οποία δημοσιεύθηκε στο περιοδικό PLOS ONE, εξέτασε 3.287 ενήλικες στις ΗΠΑ με προϋπάρχουσα καρδιακή νόσο.

Οι συμμετέχοντες ανέφεραν τη συνήθη διάρκεια του ύπνου τους το 2004 και χωρίστηκαν σε τρεις ομάδες:

εκείνους που κοιμούνταν 6 ώρες ή λιγότερο εκείνους που κοιμούνταν 7-8 ώρες εκείνους που κοιμούνταν 9 ώρες ή περισσότερο

Στη συνέχεια, οι ερευνητές εξέτασαν τα εθνικά αρχεία θανάτων έως το τέλος του 2019.

Κατά τη διάρκεια της περιόδου παρατήρησης, η οποία διήρκεσε περίπου 15 έτη, το 49,4% του συνόλου των συμμετεχόντων απεβίωσε.

Σε σύγκριση με όσους ανέφεραν διάρκεια ύπνου 7-8 ωρών, εκείνοι που κοιμόντουσαν τουλάχιστον 9 ώρες κάθε μέρα παρουσίασαν:

51% υψηλότερο σχετικό ποσοστό θανάτου από οποιαδήποτε αιτία

υψηλότερο σχετικό ποσοστό θανάτου από 53% υψηλότερο σχετικό ποσοστό θανάτου από καρδιακά αίτια

υψηλότερο σχετικό ποσοστό θανάτου από 50% υψηλότερο σχετικό ποσοστό θανάτου από άλλες αιτίες

Οι διαφορές αυτές παρέμειναν στατιστικά σημαντικές και αφότου συνυπολογίστηκαν παράγοντες όπως η ηλικία, το κάπνισμα, η σωματική δραστηριότητα, ο διαβήτης και η υπέρταση.

ΠΡΟΣΟΧΗ στην ερμηνεία αυτών αποτελεσμάτων:

Πρακτικά, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της περιόδου παρακολούθησης, τα άτομα με καρδιακή νόσο που ανέφεραν ότι κοιμούνταν 9 ώρες ή περισσότερο παρουσίαζαν εκτιμώμενο ποσοστό θνησιμότητας κατά 51% υψηλότερο σε σύγκριση με εκείνους που ανέφεραν ότι κοιμούνταν 7-8 ώρες, λαμβάνοντας υπόψη μόνο τους συμμετέχοντες που βρίσκονταν εν ζωή κατά το συγκεκριμένο χρονικό σημείο. Πρόκειται για μια σχετική σύγκριση μεταξύ των δύο ομάδων και όχι για την πιθανότητα θανάτου ενός συγκεκριμένου ατόμου.

Γιατί ο παρατεταμένος ύπνος ενδέχεται να συνδέεται με πρόωρο θάνατο;

Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι η μεγαλύτερη διάρκεια ύπνου θα μπορούσε να αποτελεί ένδειξη υποκείμενου προβλήματος υγείας, παρά άμεση αιτία θανάτου.

Πιθανές εξηγήσεις:

Υπνική άπνοια : Οι επαναλαμβανόμενες διακοπές της αναπνοής μπορούν να διαταράξουν τον αναζωογονητικό ύπνο και να αφήσουν τους ασθενείς εξαντλημένους.

: Οι επαναλαμβανόμενες διακοπές της αναπνοής μπορούν να διαταράξουν τον αναζωογονητικό ύπνο και να αφήσουν τους ασθενείς εξαντλημένους. Κατάθλιψη: Ορισμένα άτομα με κατάθλιψη παρουσιάζουν υπερβολική υπνηλία ή αφιερώνουν περισσότερο χρόνο στον ύπνο.

Ορισμένα άτομα με κατάθλιψη παρουσιάζουν υπερβολική υπνηλία ή αφιερώνουν περισσότερο χρόνο στον ύπνο. Σωματική εξασθένηση ή επιδείνωση καρδιακής νόσου : Η επιδείνωση της υγείας μπορεί να αυξήσει το αίσθημα κόπωσης και την ανάγκη για ξεκούραση.

: Η επιδείνωση της υγείας μπορεί να αυξήσει το αίσθημα κόπωσης και την ανάγκη για ξεκούραση. Επιδράσεις φαρμακευτικής αγωγής: Ορισμένα φάρμακα μπορεί να προκαλέσουν υπνηλία.

Η μελέτη δεν μπόρεσε να λάβει πλήρως υπόψη αυτούς τους παράγοντες. Επιπλέον, η διάρκεια του ύπνου καταγράφηκε μόνο μία φορά, επομένως οι ερευνητές δεν μπόρεσαν να διαπιστώσουν αν οι συνήθειες ύπνου των συμμετεχόντων άλλαξαν κατά τα επόμενα έτη.

Θα πρέπει τα άτομα με καρδιακή νόσο να κοιμούνται λιγότερες ώρες;

Ο ύπνος διάρκειας 6 ωρών ή λιγότερο δεν συσχετίστηκε σημαντικά με υψηλότερη θνησιμότητα, αφού ελήφθησαν υπόψη οι σχετικοί παράγοντες. Αν και ο χαμηλότερος εκτιμώμενος κίνδυνος θνησιμότητας παρατηρήθηκε σε διάρκεια ύπνου περίπου 6-7 ωρών, αυτό δεν καθορίζει μια ιδανική διάρκεια ύπνου για κάθε ασθενή ξεχωριστά.

Μια μετα-ανάλυση του 2025 εντόπισε συσχέτιση μεταξύ της μικρής ή μεγάλης διάρκειας ύπνου και της θνησιμότητας στους ενήλικες. Τα νέα ευρήματα επεκτείνουν αυτά τα δεδομένα, συγκεκριμένα για άτομα με διαγνωσμένη καρδιακή νόσο.

Η Αμερικανική Καρδιολογική Εταιρεία συνιστά 7-9 ώρες νυχτερινού ύπνου για τους περισσότερους ενήλικες. Δεν συνιστάται η σκόπιμη περιορισμένη διάρκεια ύπνου με βάση τη νέα μελέτη.

Πότε θα πρέπει να προκαλεί ανησυχία ο υπερβολικός ύπνος;

Δώστε προσοχή σε τυχόν αλλαγές στις συνήθεις ανάγκες σας για ύπνο, ιδιαίτερα εάν πάσχετε από καρδιακή νόσο. Συζητήστε με τον γιατρό σας εάν:

παρουσιάζετε επίμονη υπνηλία κατά τη διάρκεια της ημέρας

ξυπνάτε εξαντλημένοι παρά τον επαρκή ύπνο

έχετε έντονο ροχαλητό που συνοδεύεται από παύσεις στην αναπνοή

Αυτά τα συμπτώματα ενδέχεται να δικαιολογούν περαιτέρω διερεύνηση για διαταραχές ύπνου ή επανεξέταση της φαρμακευτικής σας αγωγής και της γενικότερης κατάστασης της υγείας σας.

Συχνές Ερωτήσεις

Δηλαδή το να κοιμάμαι 9 ώρες ή περισσότερο σημαίνει ότι έχω 51% πιθανότητα να πεθάνω πρόωρα;

Όχι. Το ποσοστό 51% αντικατοπτρίζει το υψηλότερο σχετικό ποσοστό θνησιμότητας που παρατηρήθηκε σε συμμετέχοντες με καρδιακή νόσο, οι οποίοι ανέφεραν ότι κοιμούνταν 9 ώρες ή περισσότερο, σε σύγκριση με εκείνους που κοιμούνταν 7-8 ώρες. Δεν υποδηλώνει την πιθανότητα θανάτου για ένα συγκεκριμένο άτομο.

Μπορεί ο υπερβολικός ύπνος να βλάψει άμεσα την καρδιά;

Η μελέτη δεν απέδειξε ότι ο παρατεταμένος ύπνος βλάπτει την καρδιά ή προκαλεί πρόωρο θάνατο. Αντιθέτως, η αυξημένη ανάγκη για ύπνο μπορεί να υποδηλώνει επιδείνωση μιας καρδιακής νόσου, μια αδιάγνωστη διαταραχή ύπνου ή κάποιο άλλο υποκείμενο πρόβλημα υγείας.

Θα πρέπει να κοιμάμαι εσκεμμένα λιγότερες ώρες αν πάσχω από καρδιακή νόσο;

Όχι. Δεν υπάρχουν στοιχεία από τη συγκεκριμένη μελέτη που να δείχνουν ότι η μείωση της διάρκειας του ύπνου βελτιώνει την επιβίωση. Εάν χρειάζεστε τακτικά ασυνήθιστα μεγάλα διαστήματα ύπνου ή ξυπνάτε νιώθοντας εξαντλημένοι, συζητήστε τους πιθανούς λόγους με τον γιατρό σας, αντί να περιορίζετε εσκεμμένα τον ύπνο σας.

Είναι ο ύπνος 6 ωρών πιο υγιεινός από τον ύπνο 8 ωρών για άτομα με καρδιακή νόσο;

Όχι απαραίτητα. Αν και οι ερευνητές παρατήρησαν τον χαμηλότερο εκτιμώμενο κίνδυνο θνησιμότητας σε διάρκεια ύπνου περίπου 6-7 ωρών, αυτό δεν αποδεικνύει ότι ο λιγότερος ύπνος είναι πιο υγιεινός. Πρόκειται για μελέτη παρατήρησης και οι ισχύουσες ιατρικές συστάσεις εξακολουθούν να προτείνουν 7-9 ώρες ύπνου για τους περισσότερους ενήλικες.

Συμπέρασμα

Για τα άτομα με καρδιακή νόσο, ο ασυνήθιστα μεγάλος ύπνος μπορεί να αποτελεί χρήσιμη ένδειξη για την κατάσταση της υγείας τους. Η διερεύνηση των αιτιών που οδηγούν στην ανάγκη για περισσότερη ξεκούραση είναι πιο ενδεδειγμένη από την απλή προσπάθεια μείωσης των ωρών ύπνου.

Πηγές: