«Ο κ. Τσίπρας βάζει στο δημόσιο διάλογο τον τηλεδικαστή», είπε μεταξύ άλλων ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1 αναφερόμενος σε σημερινό δημοσίευμα που υποστηρίζει ότι «750.000 ευρώ έδωσε ο δήμαρχος Στυλίδας στον συνεταίρο του, Μίλτο Χατζηγιαννάκη» ο κ. Μαρινάκης τόνισε:

«Από τις μεγαλύτερες πληγές της χώρας είναι οι τηλεδικαστές. Εγώ δεν θα γίνω. O κ. Τσίπρας εμφανίζεται ως ο κήνσορας της ηθικής. Το δημοσίευμα για τον κ. Χατζηγιαννάκη χρήζει απαντήσεων. Αν είχε γραφτεί για στέλεχος της ΝΔ θα είχε καεί το σύμπαν».

Κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι λέει τη μισή αλήθεια στον κόσμο και υποστήριξε ότι «κάθε απευθείας ανάθεση κρίνεται αυτοτελώς».

«Είμαι περήφανος που εκπροσωπώ μια κυβέρνηση και έναν πρωθυπουργό που μεγαλώνει την Ελλάδα στην πράξη», ανέφερε σε άλλο σημείο ο κ. Μαρινάκης.

Αναφορικά με την ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης – Κύπρου και τις τουρκικές αντιδράσεις ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επανέλαβε: «Πάντοτε η Ελλάδα απαντάει με βάση το διεθνές δίκαιο»Για την υπόθεση των Τεμπών είπε ότι πρόκειται για «μια εθνική τραγωδία που αξιολογείται από τη δικαιοσύνη». «Με απόλυτο σεβασμό αντιμετωπίζουμε κάθε υπόθεση. Ο κ. Τριαντόπουλος ζήτησε μόνος του να πάει στο ειδικό δικαστήριο».

Τέλος ερωτώμενος και για το χρόνο των εκλογών απάντησε: Όσο παραπάνω χρόνο έχουμε, τόσα παραπάνω παραδοτέα θα δουν οι πολίτες μέχρι εκείνη την ημέρα.

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