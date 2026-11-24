Κλήρωση Τζόκερ 24/11/2026: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί της κλήρωσης για τα 1,8 εκατ. ευρώ
Δείτε τα αποτελέσματα της αποψινής κλήρωσης
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης 24 Νοεμβρίου 2026, η κλήρωση του Τζόκερ που μοιράζει στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 1.800.000 εκατ. ευρώ.
Οι τυχεροί αριθμοί της αποψινής κλήρωσης είναι: 24, 26, 30, 34, 36 και Τζόκερ το 9.
Υπενθυμίζεται πως οι κληρώσεις του Τζόκερ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:06 ∙ ΑΠΟΨΕΙΣ
Η Ευρώπη είναι κορυφαίος τουριστικός προορισμός παγκοσμίως.
19:48 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Το «Φεγγάρι του Κάστορα» φωτίζει τον ουρανό - Βίντεο
19:34 ∙ ΕΛΛΑΔΑ