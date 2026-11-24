Snapshot Συμπληρώθηκαν 48 ώρες από την εμφάνιση ζώου στην περιοχή Σαριγέρ της Κωνσταντινούπολης, με αρχικές υποψίες ότι ήταν λιοντάρι, χωρίς να έχει διευκρινιστεί η προέλευσή του ή ο υπεύθυνος.

Οι αρχές διεξάγουν εκτεταμένες έρευνες με περισσότερα από 100 άτομα, χρησιμοποιώντας drones και θερμικές κάμερες, ενώ έχουν λάβει αυστηρά μέτρα ασφαλείας στην περιοχή.

Η Νομαρχία Κωνσταντινούπολης ανακοίνωσε ότι το ζώο που εμφανίστηκε δεν είναι λιοντάρι ούτε άλλο μεγάλο αιλουροειδές, παρά τις αρχικές αναφορές και εικόνες.

Η Εισαγγελία έχει ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστωθεί πώς το ζώο βρέθηκε στην Τουρκία και ποιος είναι ο ιδιοκτήτης του.

Το περιστατικό αναζωπύρωσε την ανησυχία για τους κινδύνους της παράνομης κατοχής άγριων ζώων, με αναφορά σε παρόμοια επίθεση λιονταριού το 2025 στην Αττάλεια. Snapshot powered by AI

Συνεχίζεται το θρίλερ στην Κωνσταντινούπολη, καθώς συμπληρώθηκαν 48 ώρες από την εμφάνιση του λιονταριού που αναστάτωσε τους κατοίκους της περιοχής Σαριγέρ, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει αποσαφηνιστεί πώς βρέθηκε το άγριο ζώο στη δασική έκταση ούτε ποιος βρίσκεται πίσω από την υπόθεση.

Οι έρευνες των αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τη συμμετοχή περισσότερων από 100 ατόμων, ενώ η Νομαρχία ανακοίνωσε τελικά ότι το ζώο που καταγράφηκε στις εικόνες δεν ήταν λιοντάρι ούτε άλλο μεγάλο αιλουροειδές. Την ίδια ώρα, η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία, επαναφέροντας στο προσκήνιο τους κινδύνους από την παράνομη κατοχή άγριων ζώων.

Εισαγγελική έρευνα για την υπόθεση

SON DAKİKA / İstanbul Sarıyer’de aslan paniği: Yakalama çalışması başlatıldı İstanbul’un Sarıyer ilçesine bağlı Uskumruköy Mahallesi’nde aslan görüldüğü bildirildi. Aslanın yakalanması için bölgede çalışma başlatılırken, yetkililer çevrede yaşayan vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı. Aslan termal kameralar ve güvenlik kameralarıyla tespit edildi. — Aykırı (@aykiri) November 22, 2026

Τα συνεργεία που ξεκίνησαν τις έρευνες στην περιοχή εξέτασαν υλικό από κάμερες ασφαλείας. Από την επισκόπηση προέκυψαν εικόνες ενός ζώου, το οποίο εκτιμάται ότι είναι θηλυκό λιοντάρι, μέσα στη δασική έκταση του Ουσκουμρουκόι.

Με τη χρήση drones εξοπλισμένων με θερμικές κάμερες, οι ομάδες εντόπισαν το λιοντάρι. Στην περιοχή ελήφθησαν εκτεταμένα μέτρα ασφαλείας, ενώ η Χωροφυλακή κάλεσε προληπτικά τους κατοίκους να παραμείνουν στα σπίτια τους.

Παρά τις ολονύχτιες προσπάθειες των δυνάμεων για τη σύλληψη του ζώου, η επιχείρηση δεν είχε αποτέλεσμα, ενώ αργότερα μέσα στη νύχτα χάθηκαν και πάλι τα ίχνη του, όπως αναφέρει η Hurriyet.

Οι έρευνες για τον εντοπισμό του λιονταριού συνεχίστηκαν χθες, υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας, τόσο από αέρος όσο και από το έδαφος. Παράλληλα, οι δυνάμεις της Χωροφυλακής απέκλεισαν την είσοδο και την έξοδο από τη συνοικία Ουσκουμρουκόι.

Σε μεταγενέστερη ανακοίνωσή της, η Νομαρχία Κωνσταντινούπολης ανέφερε: «Έχει εντοπιστεί η περιοχή στην οποία βρίσκεται το λιοντάρι και λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα για την ασφαλή σύλληψή του».

Στο γραφείο της τοπικής κοινότητας του Ουσκουμρουκόι δημιουργήθηκε κέντρο συντονισμού, από όπου οι ομάδες συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό του θηλυκού λιονταριού.

Στο σημείο όπου είχε εντοπιστεί τελευταία φορά το ζώο έφτασε επίσης ομάδα περίπου 20 καταδρομέων της Διοίκησης Χωροφυλακής της επαρχίας Κωνσταντινούπολης, οι οποίοι αναπτύχθηκαν μέσα στο δάσος.

Η επικεφαλής της τοπικής κοινότητας, Σέιντα Ουστ, ανέφερε σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Το γραφείο της κοινότητάς μας έχει μετατραπεί σε κέντρο συντονισμού. Οι έρευνες πραγματοποιούνται σε μια ευρεία περιοχή με τη συμμετοχή περισσότερων από 100 ατόμων».

Η Εισαγγελία Κωνσταντινούπολης έχει ξεκινήσει έρευνα προκειμένου να διαπιστωθεί πώς μεταφέρθηκε το λιοντάρι στην Τουρκία και ποιος είναι ο ιδιοκτήτης του.

«Δεν θα μπορούσες να είχες δει κάτι τέτοιο»

Η Ασγιά Φιλίζ Γκιουνές, η οποία κατοικεί στην περιοχή όπου πραγματοποιήθηκαν οι έρευνες, περιέγραψε όσα συνέβησαν:

«Είχα βγει το βράδυ. Όταν επέστρεψα εδώ, τα μεσάνυχτα, για να μπω στο σπίτι μου, η περιοχή ήταν γεμάτη χωροφύλακες, αστυνομικούς, δημοτικούς αστυνομικούς και συνεργεία. Φυσικά, φοβηθήκαμε.

Μιλήσαμε με ένα νεαρό αγόρι που βρισκόταν εδώ και μας είπε: "Αδελφή, είδα ένα λιοντάρι και κάλεσα τη Χωροφυλακή". Του απάντησα: "Είσαι καλά; Μήπως πήρες κάτι; Δεν θα μπορούσες να έχεις δει κάτι τέτοιο".

Στη συνέχεια μάθαμε ότι πράγματι υπήρχε ένα λιοντάρι. Οι ομάδες έστειλαν όλους τους κατοίκους στα σπίτια τους. Το σημαντικότερο ερώτημα είναι ποιος ταΐζει αυτό το λιοντάρι. Ποιος είναι αυτός ο ψυχοπαθής; Ένα ακόμη ερώτημα είναι πώς μπήκε στη χώρα μας. Δεν μπορέσαμε να κοιμηθούμε μέχρι το πρωί από τον φόβο μας».

Νομαρχία Κωνσταντινούπολης: Καμία ένδειξη για λιοντάρι

Η Νομαρχία Κωνσταντινούπολης ανακοίνωσε ότι δεν έχει εντοπιστεί κανένα στοιχείο που να αποδεικνύει την παρουσία λιονταριού στην περιοχή.

Στην ανακοίνωσή της αναφέρει: «Οι έρευνες στο πεδίο δεν έχουν αποκαλύψει κανένα συγκεκριμένο στοιχείο που να επιβεβαιώνει την παρουσία λιονταριού στην περιοχή. Μετά την εξέταση νέων εικόνων που καταγράφηκαν από διαφορετικές γωνίες, διαπιστώθηκε ότι το ζώο που εμφανίζεται σε αυτές δεν είναι λιοντάρι ούτε ανήκει σε κάποιο άλλο είδος μεγάλου αιλουροειδούς».

Προειδοποίηση από αγρότη που επιβίωσε από επίθεση λιονταριού: «Προστατέψτε τον λαιμό σας»

Το περιστατικό στην Κωνσταντινούπολη επανέφερε στο προσκήνιο την επίθεση λιονταριού που σημειώθηκε πέρυσι στην περιοχή Μανάβγκατ, στην Αττάλεια.

Στις 6 Ιουλίου 2025, ένα αρσενικό λιοντάρι με το όνομα «Δίας» δραπέτευσε από το κλουβί του στο πάρκο ζώων «Land of Lions» και επιτέθηκε στον αγρότη Σουλεϊμάν Κιρ, ο οποίος κοιμόταν σε έναν οπωρώνα με φιστικιές.

Ο άνδρας γλίτωσε την τελευταία στιγμή από σοβαρό τραυματισμό και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύτηκε για πέντε ημέρες. Μετά από έρευνες στην περιοχή, το λιοντάρι εντοπίστηκε και θανατώθηκε από κυνηγούς.

«Ο Θεός να μην αφήσει κανέναν να το ζήσει»

Ο Σουλεϊμάν Κιρ, περιγράφοντας στη «Hurriyet» τον εφιάλτη που έζησε στη Μανάβγκατ, προειδοποίησε για τον κίνδυνο που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι της Κωνσταντινούπολης.

«Οι άνθρωποι στην Κωνσταντινούπολη διατρέχουν μεγάλο κίνδυνο. Ο Θεός να μην αφήσει κανέναν να ζήσει αυτό που πέρασα εγώ. Αν ο κόσμος ενημερωθεί, δεν θα πέσει στην παγίδα του λιονταριού όπως έπεσα εγώ».

Περιγράφοντας τον τρόπο με τον οποίο το λιοντάρι προσπάθησε να τον στραγγαλίσει κατά τη διάρκεια της επίθεσης, ο Κιρ υπογράμμισε ότι η προστασία του λαιμού του κατά τη διάρκεια της πάλης με το ζώο έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην επιβίωσή του.

«Αν ένα λιοντάρι επιτεθεί ποτέ σε κάποιον συμπολίτη μας, πρέπει να προστατεύσει τον λαιμό του. Το λιοντάρι προσπάθησε να με στραγγαλίσει, αλλά δεν του επέτρεψα να πιάσει τον λαιμό μου. Μάλιστα, του τραβούσα τις τρίχες από τη χαίτη. Αν κάποιος τα παρατήσει κατά τη διάρκεια μιας τέτοιας επίθεσης, τότε τελείωσε. Γίνεται τροφή για το λιοντάρι».

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