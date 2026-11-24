Snapshot Άνοιξε η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων για 10 θέσεις Ελεγκτών Ιατρών μέσω της προκήρυξης 1Ε/2026 του ΑΣΕΠ με θητεία τριών ετών, ανανεώσιμη.

Οι θέσεις κατανεμήθηκαν σε δέκα υπουργεία και το Πανεπιστήμιο Πατρών, καλύπτοντας διάφορες ιατρικές ειδικότητες.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του ΑΣΕΠ έως τις 8 Δεκεμβρίου 2026, ώρα 14:00.

Η προκήρυξη και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι διαθέσιμα στο ΦΕΚ 66/09.11.2026 και στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ.

Για τις θέσεις των υπουργείων Ανάπτυξης και Υποδομών απαιτείται ειδικότητα Παθολογίας ή Γενικής Ιατρικής, ενώ για τις υπόλοιπες θέσεις απαιτείται συγκεκριμένη ιατρική ειδικότητα. Snapshot powered by AI

Εκκίνησε η διαδικασία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων των υποψηφίων στην Προκήρυξη 1Ε/2026 του Α.Σ.Ε.Π. (Φ.Ε.Κ. 66/09.11.2026/τ. Α.Σ.Ε.Π.) που αφορά την πλήρωση συνολικά 10 θέσεων Ελεγκτών Ιατρών με θητεία τριών ετών, που μπορεί να ανανεώνεται, στο Υπουργείο Ανάπτυξης, στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στο Υπουργείο Πολιτισμού, στο Πανεπιστήμιο Πατρών (Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού), στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, στο Υπουργείο Εξωτερικών, στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σύμφωνα με τα άρθρα 31 – 35 του ν. 4765/2021 (Α΄6), όπως ισχύει.

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο Α.Σ.Ε.Π., με επισυναπτόμενα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr> Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες > Αίτηση) ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη (Κεφάλαιο Β΄ Παράρτημα Ε΄).

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, στην ανωτέρω διαδικασία, λήγει στις 8 Δεκεμβρίου 2026, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00.

Το ΦΕΚ της προκήρυξης έχει καταχωριστεί στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr) και διατίθεται από το Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Αθήνα).

Δείτε το ΦΕΚ και παρακάτω:

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο Α.Σ.Ε.Π., με επισυναπτόμενα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr), ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄).

Οι θέσεις ανά φορέα και περιοχή

Πανεπιστήμιο Πατρών (10001)

Υπουργείο Ανάπτυξης (10002)

Υπουργείο Δικαιοσύνης – Κεντρική Υπηρεσία (10003)

Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου (10004)

Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (10005)

Υπουργείο Πολιτισμού (10006)

Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών (10007)

Υπουργείο Εξωτερικών (10008)

Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης(10009)

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (10010)

Για επίσης θέσεις 10001 και 10007, ο πίνακας αναγράφει ειδικότητα ΠΕ Ελεγκτών Ιατρών Παθολογίας ή Γενικής Ιατρικής. Για επίσης υπόλοιπες αναγράφει ΠΕ Ελεγκτών Ιατρών, ενώ τα απαιτούμενα πρόσθετα προσόντα περιλαμβάνουν επίσης συγκεκριμένο τίτλο ιατρικής ειδικότητας.

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