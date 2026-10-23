ΑΣΕΠ 1Κ/2026: Τα οριστικά αποτελέσματα για τις 324 θέσεις σε νοσοκομεία (ΥΕ)

Τα οριστικά αποτελέσματα της 1Κ/2026 του ΑΣΕΠ, κατηγορίας ΥΕ.

Γιάννης Φιλιππάκος

ΑΣΕΠ 1Κ/2026: Τα οριστικά αποτελέσματα για τις 324 θέσεις σε νοσοκομεία (ΥΕ)
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  • Εκδόθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα της προκήρυξης 1Κ/2026 του ΑΣΕΠ για 324 θέσεις μόνιμου προσωπικού Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε φορείς του Υπουργείου Υγείας.
  • Οι θέσεις αφορούν ειδικότητες όπως βοηθητικό υγειονομικό προσωπικό, επιμελητές, εργάτες γενικών καθηκόντων, προσωπικό εστίασης, καθαριότητας και νυχτοφύλακες.
  • Οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται μόνο με αριθμό μητρώου για την προστασία προσωπικών δεδομένων.
  • Οι υποψήφιοι ειδικών κατηγοριών σημειώνονται με την ένδειξη «ΝΑΙ» στον πίνακα διοριστέων.
  • Το ΦΕΚ της προκήρυξης και τα αποτελέσματα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ και δωρεάν από το Εθνικό Τυπογραφείο.
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Εκδόθηκαν και καταχωρίστηκαν στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ τα οριστικά αποτελέσματα της Προκήρυξης 1Κ/2026 του ΑΣΕΠ (Φ.Ε.Κ. 4/04.02.2026/τ. ΑΣΕΠ) για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας, μεταξύ άλλων τριακοσίων 324 θέσεων μόνιμου προσωπικού Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε Φορείς του Υπουργείου Υγείας και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου τριών ετών στο Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου (Ν.Π.Ι.Δ.) σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4765/2021.

Δείτε τα αποτελέσματα κάνοντας "κλικ" παρακάτω

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση και την υπ΄ αριθ. 2/2020 γνωμοδότηση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα:

α) Οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό μητρώου (Α.Μ.) υποψηφίου, ο οποίος αναγράφεται και στην ηλεκτρονική τους αίτηση και

β) Οι υποψήφιοι που ανήκουν σε ειδικές κατηγορίες περιλαμβάνονται στον πίνακα Διοριστέων με την ένδειξη «ΝΑΙ». Πρόσβαση στα πλήρη στοιχεία έχουν μόνο οι υποψήφιοι που συμμετείχαν στην εν λόγω προκήρυξη.

Το Φ.Ε.Κ. της προκήρυξης έχει καταχωριστεί στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr) και διατίθεται δωρεάν από το Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Αθήνα).

Μπορείτε να το δείτε και παρακάτω.

Ακολουθεί, ο πίνακας με τις θέσεις

Οι ειδικότητες

Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης - 324 θέσεις

  • ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού - 252 θέσεις
  • ΥΕ Επιμελητών - 14 θέσεις
  • ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων - 24 θέσεις
  • ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων (Πλύντων-Σιδερωτών) - 1 θέση
  • ΥΕ Προσωπικού Εστίασης (Τραπεζοκόμων) - 3 θέσεις
  • ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εσωτερικών Χώρων Μονάδων Υγείας - 25 θέσεις
  • ΥΕ Νυχτοφυλάκων - 5 θέσεις

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