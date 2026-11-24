Snapshot Τρία δεξαμενόπλοια τυλίχθηκαν στις φλόγες μετά από πρόσκρουση σε νάρκες στα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με τους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν.

Οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν αυξήσει τις αναφορές για πυρκαγιές ή εκρήξεις σε πλοία στα Στενά του Ορμούζ τις τελευταίες εβδομάδες.

Η Ουάσινγκτον ισχυρίζεται ότι έχει αποναρκοθετήσει σε μεγάλο βαθμό το θαλάσσιο πέρασμα των Στενών του Ορμούζ.

Πριν από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, περίπου το 20% των παγκόσμιων εξαγωγών υδρογονανθράκων περνούσε από τα Στενά του Ορμούζ.

Η Ισλαμική Δημοκρατία επιτίθεται συχνά σε πλοία που διασχίζουν τα Στενά χωρίς την έγκρισή της, ενώ οι ΗΠΑ έχουν επιβάλει αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια. Snapshot powered by AI

Οι Φρουροί της Επανάστασης στο Ιράν ανέφεραν τη Δευτέρα πως τρία πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλοια τυλίχθηκαν στις φλόγες μετά την πρόσκρουσή τους σε νάρκες στα Στενά του Ορμούζ, όπως μεταδίδει το ιρανικό δίκτυο Press TV, χωρίς λεπτομέρειες για την ταυτότητα των πλοίων.

Οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν πολλαπλασιάσει τις τελευταίες εβδομάδες τις ανακοινώσεις για πυρκαγιές ή εκρήξεις σε πλοία που προσκρούουν σε νάρκες στα Στενά του Ορμούζ, ενώ η Ουάσινγκτον υποστηρίζει πως έχει αποναρκοθετήσει σε μεγάλο βαθμό αυτό το θαλάσσιο πέρασμα.

Πριν από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, ο οποίος ξέσπασε στις 28 Φεβρουαρίου με τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα στο Ιράν, από τα Στενά του Ορμούζ διερχόταν περίπου το 20% των υδρογονανθράκων που εξάγονται σε παγκόσμια κλίμακα.

Έκτοτε, η Ισλαμική Δημοκρατία βάζει συχνά στο στόχαστρο πλοία που προσπαθούν να διασχίσουν τα στενά χωρίς την έγκρισή της, ενώ οι ΗΠΑ έχουν επιβάλει αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια.

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