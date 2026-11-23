Snapshot Οι τιμές στα προϊόντα των ζαχαροπλαστείων αναμένεται να παραμείνουν στα περσινά επίπεδα κατά την εορταστική περίοδο.

Ορισμένες κατηγορίες προϊόντων σοκολάτας παρουσιάζουν φέτος χαμηλότερες τιμές σε σύγκριση με την περυσινή χρονιά.

Το συνολικό κόστος για το χριστουγεννιάτικο τραπέζι του 2026 εκτιμάται σε 220,75 ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 18% σε σχέση με το 2025.

Η αύξηση στο κόστος του τραπεζιού οφείλεται στις ανατιμήσεις βασικών τροφίμων και ειδών που περιλαμβάνονται στο εορταστικό μενού.

Τα ζαχαροπλαστεία διατηρούν σημαντικό ρόλο στις τοπικές αγορές και την καθημερινότητα των πολιτών, προσφέροντας τις παραδοσιακές γλυκές δημιουργίες τους. Snapshot powered by AI

Στην προσπάθεια να διατηρήσουν τις τιμές των προϊόντων τους στα επίπεδα της προηγούμενης χρονιάς προσανατολίζονται τα ζαχαροπλαστεία ενόψει των Χριστουγέννων, συγκρατώντας το κόστος για τους καταναλωτές σε μια περίοδο αυξημένων οικογενειακών εξόδων.

Τη διαβεβαίωση αυτή έδωσε ο υφυπουργός Ανάπτυξης, Βασίλης Σπανάκης, μετά τη συνάντηση που είχε με εκπροσώπους της Ομοσπονδίας Ζαχαροπλαστών, κατά την οποία συζητήθηκε η πορεία της αγοράς και η τιμολογιακή πολιτική των επιχειρήσεων του κλάδου.

Όπως ανέφερε, ένα μέσο ζαχαροπλαστείο διαθέτει περίπου 250 διαφορετικούς κωδικούς προϊόντων, με τις επιχειρήσεις του κλάδου να έχουν καταφέρει να διατηρήσουν αμετάβλητες τις τιμές σε σημαντικό αριθμό από αυτούς. Μάλιστα, όπως σημείωσε, σε ορισμένες κατηγορίες προϊόντων σοκολάτας καταγράφονται χαμηλότερες τιμές συγκριτικά με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Ο υφυπουργός υπογράμμισε ακόμη τον σημαντικό ρόλο που διατηρούν τα ζαχαροπλαστεία στην καθημερινότητα των πολιτών και στις τοπικές αγορές, επισημαίνοντας ότι εξακολουθούν να αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της γειτονιάς και να προσφέρουν τις γλυκές δημιουργίες τους στους καταναλωτές.

«Ακριβότερο» το χριστουγεννιάτικο τραπέζι του 2026

Την ίδια ώρα, διαφορετική είναι η εικόνα όσον αφορά το κόστος του φετινού χριστουγεννιάτικου τραπεζιού, καθώς οι εκτιμήσεις της ΙΝΚΑ δείχνουν σημαντική επιβάρυνση για τα νοικοκυριά.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ομοσπονδίας, το συνολικό κόστος για το χριστουγεννιάτικο τραπέζι του 2026 υπολογίζεται στα 220,75 ευρώ, έναντι 186,85 ευρώ που ήταν το 2025. Πρόκειται για αύξηση της τάξης του 18%, η οποία αποτυπώνει τις ανατιμήσεις σε βασικά τρόφιμα και είδη που περιλαμβάνονται στο εορταστικό μενού.

Η συγκεκριμένη εκτίμηση αφορά ένα τραπέζι για τέσσερα έως έξι άτομα, υπολογίζοντας τα γεύματα που θα καταναλωθούν το μεσημέρι και το βράδυ των Χριστουγέννων.

Αναλυτικά οι τιμές των προϊόντων για το χριστουγεννιάτικο τραπέζι

Σύμφωνα με την καταγραφή του ΙΝΚΑ, το κόστος των βασικών προϊόντων που συνθέτουν το φετινό εορταστικό τραπέζι διαμορφώνεται ως εξής:

Γαλοπούλα: 2 κιλά, με τιμή 16 ευρώ το κιλό – συνολικά 32 ευρώ.

Αρνίσια παϊδάκια: 2 κιλά, με τιμή 19 ευρώ το κιλό – συνολικά 38 ευρώ.

Λουκάνικα: 1 κιλό, με τιμή 14 ευρώ – συνολικά 14 ευρώ.

Ντομάτες: 500 γραμμάρια – 1,50 ευρώ.

Αγγούρι: 1 τεμάχιο – 0,80 ευρώ.

Φρέσκα κρεμμύδια: 1 ματσάκι – 0,95 ευρώ.

Λάχανο: 1 τεμάχιο – 2,50 ευρώ.

Καρότα: 500 γραμμάρια – 1,25 ευρώ.

Πατάτες: 1 κιλό – 1,25 ευρώ.

Φέτα: 500 γραμμάρια – 7,50 ευρώ.

Κασέρι – γραβιέρα: 500 γραμμάρια – 11 ευρώ.

Εμφιαλωμένο κρασί: 1 φιάλη των 750 ml – 18 ευρώ.

Αναψυκτικά: 8 τεμάχια – 8,80 ευρώ.

Μπύρες: 4 τεμάχια – 9,20 ευρώ.

Μελομακάρονα και κουραμπιέδες: 1 κιλό – 22 ευρώ.

Γλυκά: 1 κιλό – 24 ευρώ.

Φρούτα: 6 τεμάχια – 6 ευρώ.

Υλικά για τη γέμιση της γαλοπούλας: 22 ευρώ.

Διαβάστε επίσης