Στο Πεδίον του Άρεως εγκαθίσταται και συναρμολογείται εντυπωσιακή ρόδα λούνα πάρκ ύψους 33 μέτρων η οποία αποτελεί το νέο κεντρικό στοιχείο για το Χριστουγεννιάτικο Χωριό 2026 - 2027 που διοργανώνεται στο πάρκο. Τετάρτη 18 Νοεμβρίου 2026 (ΜΙΧΑΛΗΣ...

Snapshot Στον χώρο θα υπάρχει λούνα παρκ με μεγάλη ρόδα 33 μέτρων, καρουζέλ, παγοδρόμιο και διάφορες ψυχαγωγικές δραστηριότητες, όπως κινηματογράφος 3D και παιχνίδια VR.

Το χωριό θα περιλαμβάνει ξύλινα σπιτάκια με χριστουγεννιάτικα δώρα, χώρους εστίασης, συναυλίες και εκδηλώσεις.

Οι ώρες λειτουργίας είναι Δευτέρα έως Παρασκευή 16:30-22:00 και Σαββατοκύριακα 10:00-22:00.

Ορισμένες ομάδες κατοίκων εκφράζουν ανησυχίες για την ασφάλεια της μεγάλης ρόδας και ζητούν διευκρινίσεις. Snapshot powered by AI

Το Πεδίον του Άρεως αρχίζει να φορά τα γιορτινά του, καθώς έχουν ξεκινήσει οι προετοιμασίες για τη δημιουργία του Χριστουγεννιάτικου Χωριού της Περιφέρειας Αττικής. Η επίσημη έναρξη έχει προγραμματιστεί για το Σάββατο 28 Νοεμβρίου, ενώ οι εγκαταστάσεις θα παραμείνουν ανοιχτές έως τις 7 Ιανουαρίου 2027, με δωρεάν είσοδο για το κοινό.

Το φετινό σκηνικό αναμένεται ιδιαίτερα εντυπωσιακό, καθώς στον χώρο θα στηθεί ένα μικρό λούνα παρκ με πολλές επιλογές ψυχαγωγίας. Στην περιοχή κοντά στο άγαλμα του Κωνσταντίνου θα δεσπόζει μια μεγάλη ρόδα ύψους 33 μέτρων, η οποία θα είναι ορατή από μεγάλη απόσταση, ενώ δίπλα της θα βρίσκεται καρουζέλ.

Στην πλατεία Οικονομίδη θα δημιουργηθεί παγοδρόμιο, ενώ οι επισκέπτες θα μπορούν ακόμη να απολαύσουν μικρότερη ρόδα, προβολές σε κινηματογράφο 3D, παιχνίδια εικονικής πραγματικότητας (VR), τραμπολίνο και δραστηριότητες για παιδιά.

Την εορταστική ατμόσφαιρα θα συμπληρώνουν ξύλινα σπιτάκια με χριστουγεννιάτικα δώρα και στολίδια, χώροι εστίασης, συναυλίες και διάφορες εκδηλώσεις.

Το Χριστουγεννιάτικο Χωριό θα λειτουργεί από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 16:30 έως τις 22:00, ενώ τα Σαββατοκύριακα οι πύλες του θα ανοίγουν από τις 10:00 το πρωί και θα παραμένουν ανοιχτές έως τις 22:00.

Ωστόσο, ο σχεδιασμός δεν έχει μείνει χωρίς αντιδράσεις. Ομάδες κατοίκων της περιοχής εκφράζουν προβληματισμούς για τις εγκαταστάσεις και ζητούν περισσότερες διευκρινίσεις σχετικά με την ασφάλεια της τοποθέτησης και λειτουργίας της μεγάλης ρόδας.