Snapshot Συνελήφθη 28χρονος αλλοδαπός στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» με 35 κιλά ακατέργαστης κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας στις αποσκευές του.

Η σύλληψη έγινε στις 17 Νοεμβρίου 2026, μετά από στοχευμένους ελέγχους της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών.

Οι έλεγχοι βασίστηκαν σε αξιολόγηση πληροφοριών, ανάλυση στοιχείων και δημιουργία προφίλ επιβατών.

Κατασχέθηκαν 23 συσκευασίες κάνναβης, ένα κινητό τηλέφωνο και δύο βαλίτσες που χρησιμοποιήθηκαν για τη μεταφορά των ναρκωτικών.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή και η υπόθεση βρίσκεται υπό δικαστική διερεύνηση. Snapshot powered by AI

Περισσότερα από 35 κιλά ακατέργαστης κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας (skunk) εντοπίστηκαν στις αποσκευές 28χρονου αλλοδαπού, ο οποίος συνελήφθη στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», κατά την άφιξή του στην Ελλάδα.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 17 Νοεμβρίου 2026, έπειτα από στοχευμένους ελέγχους αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Αερολιμένα Αθηνών, στο πλαίσιο επιχείρησης της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών.

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι έλεγχοι βασίστηκαν σε αξιολόγηση και διασταύρωση πληροφοριών, ανάλυση στοιχείων και δημιουργία προφίλ επιβατών.

Κατά τον έλεγχο στον χώρο των αφίξεων, ο 28χρονος εντοπίστηκε να μεταφέρει στις αποσκευές του 23 συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη υδροπονικής καλλιέργειας, συνολικού μικτού βάρους 35 κιλών και 300 γραμμαρίων.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν στην κατάσχεση των ναρκωτικών, καθώς και ενός κινητού τηλεφώνου και δύο βαλιτσών που χρησιμοποιήθηκαν για τη μεταφορά τους.

Ο 28χρονος συνελήφθη και οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια της Δικαιοσύνης.

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