Ηράκλειο: Συνελήφθη 22χρονος για διακίνηση ναρκωτικών - Κατασχέθηκαν 290 ευρώ

Snapshot Συνελήφθη 22χρονος στο Ηράκλειο για διακίνηση ναρκωτικών μετά από αστυνομική επιχείρηση στις 13 Νοεμβρίου 2026.

Στην κατοικία του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 47,1 γραμμάρια κοκαΐνης και 290 ευρώ, που εκτιμώνται ως προερχόμενα από εγκληματική δραστηριότητα.

Η επιχείρηση οργανώθηκε βάσει ειδικού σχεδιασμού της Ελληνικής Αστυνομίας για την αντιμετώπιση της διακίνησης ναρκωτικών.

Η προανάκριση της υπόθεσης ανατέθηκε στο Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.

Για τον 22χρονο σχηματίστηκε δικογραφία σε σχέση με την υπόθεση. Snapshot powered by AI

Στη σύλληψη ενός 22χρονου για υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών προχώρησαν αστυνομικοί στο Ηράκλειο της Κρήτης, έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2026.

Όπως αναφέρει το Cretalive σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, ο νεαρός εντοπίστηκε σε περιοχή του Δήμου Ηρακλείου από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών. Αφού ακινητοποιήθηκε, ακολούθησε έρευνα στην κατοικία του, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 47,1 γραμμάρια κοκαΐνης.

Επιπλέον, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν το χρηματικό ποσό των 290 ευρώ, το οποίο, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., εκτιμάται ότι προέρχεται από εγκληματική δραστηριότητα.

Πώς οργανώθηκε η αστυνομική επιχείρηση

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κρήτης, η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του ειδικού επιχειρησιακού σχεδιασμού για την αντιμετώπιση της κατοχής, της εμπορίας και της διακίνησης ναρκωτικών.

Οι αστυνομικοί αξιοποίησαν πληροφορίες που είχαν συγκεντρώσει και προχώρησαν στον εντοπισμό του 22χρονου, ενώ η έρευνα στην κατοικία του οδήγησε στην κατάσχεση των ναρκωτικών και των χρημάτων.

Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ την προανάκριση έχει αναλάβει το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.

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