Ηράκλειο: Πήγε για κάρτα καυσαερίων και ανακάλυψε ότι το αυτοκίνητό της είχε μεταβιβαστεί

Η ίδια ζητά να αποκατασταθεί η εικόνα του οχήματος στα μητρώα

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου, Επιμέλεια

Ηράκλειο: Πήγε για κάρτα καυσαερίων και ανακάλυψε ότι το αυτοκίνητό της είχε μεταβιβαστεί
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Μια γυναίκα στο Ηράκλειο ανακάλυψε ότι το αυτοκίνητό της είχε μεταβιβαστεί σε εταιρεία της Αθήνας χωρίς τη γνώση της.
  • Η αλλαγή ιδιοκτησίας αποκαλύφθηκε όταν η γυναίκα πήγε για έκδοση κάρτας καυσαερίων και έλεγξε τα στοιχεία του οχήματος μέσω της εφαρμογής MyAuto.
  • Η ιδιοκτήτρια δηλώνει ότι δεν έκανε καμία αγοραπωλησία ούτε εξουσιοδότησε τρίτο πρόσωπο για μεταβίβαση και δεν έλαβε ειδοποίηση.
  • Η Διεύθυνση Μεταφορών έχει ενημερωθεί και διερευνά πιθανή λανθασμένη καταχώριση στα ηλεκτρονικά μητρώα.
  • Η γυναίκα εξακολουθεί να έχει την άδεια κυκλοφορίας και να χρησιμοποιεί το όχημα, παρά την αλλαγή ιδιοκτησίας στην ψηφιακή εφαρμογή.
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Μια ασυνήθιστη υπόθεση μεταβίβασης οχήματος χωρίς τη γνώση της ιδιοκτήτριάς του διερευνάται στο Ηράκλειο, μετά την καταγγελία γυναίκας ότι το αυτοκίνητό της εμφανίζεται να ανήκει πλέον σε εταιρεία με έδρα την Αθήνα.

Σύμφωνα με το neakriti.gr, η γυναίκα διαπίστωσε την αλλαγή όταν επισκέφθηκε το ΚΤΕΟ για να εκδώσει νέα κάρτα καυσαερίων. Ελέγχοντας στη συνέχεια τα στοιχεία του οχήματος μέσω της ψηφιακής εφαρμογής MyAuto, διαπίστωσε ότι αυτό είχε μεταβιβαστεί τον περασμένο Σεπτέμβριο σε εταιρεία της Αθήνας.

Η ίδια υποστηρίζει ότι δεν είχε πραγματοποιήσει αγοραπωλησία, δεν είχε εξουσιοδοτήσει τρίτο πρόσωπο για τη μεταβίβαση και δεν είχε λάβει καμία σχετική ειδοποίηση.

Για την υπόθεση έχει ενημερωθεί η Διεύθυνση Μεταφορών, η οποία αναμένεται να διερευνήσει τα στοιχεία, εξετάζοντας το ενδεχόμενο λανθασμένης καταχώρισης στα ηλεκτρονικά μητρώα.

Όπως αναφέρει το neakriti.gr, η γυναίκα εξακολουθεί να έχει στην κατοχή της την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου στο όνομά της και να χρησιμοποιεί κανονικά το όχημα, παρά το γεγονός ότι στην ψηφιακή εφαρμογή εμφανίζεται διαφορετικός ιδιοκτήτης.

Η διερεύνηση της υπόθεσης αναμένεται να αποσαφηνίσει πώς καταχωρίστηκε η μεταβίβαση και ποιες ενέργειες απαιτούνται για την αποκατάσταση των στοιχείων του οχήματος.

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