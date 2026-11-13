Βίντεο ντοκουμέντο: Στήνουν αγώνες μποξ σε παρκάκια στο Ηράκλειο - Οι τσιλιαδόροι και η διαφήμιση

Οι συμμετέχοντες, φορώντας γάντια του μποξ και κοντά σορτσάκια, άλλοι ξυπόλυτοι και άλλοι με αθλητικά παπούτσια, μπαίνουν στον αυτοσχέδιο αγωνιστικό χώρο και αρχίζουν να ανταλλάσσουν χτυπήματα

Δημήτρης Δρίζος

Βίντεο ντοκουμέντο: Στήνουν αγώνες μποξ σε παρκάκια στο Ηράκλειο - Οι τσιλιαδόροι και η διαφήμιση
ΕΛΛΑΔΑ
2'
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Snapshot
  • Σε ένα παρκάκι της οδού Λεβίνου στο Ηράκλειο διοργανώνονται αυτοσχέδιοι αγώνες μποξ τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα.
  • Οι αγώνες περιλαμβάνουν αθλητές, διαιτητή, θεατές και πιθανές στοιχηματικές δραστηριότητες.
  • Οι διοργανωτές χρησιμοποιούν «τσιλιαδόρους» για να ειδοποιούνται σε περίπτωση παρουσίας αστυνομίας.
  • Οι αγώνες προκαλούν έντονη αναστάτωση και δυσφορία στους κατοίκους της γειτονιάς λόγω φωνών και θορύβων.
  • Η δραστηριότητα λαμβάνει χώρα σε δημόσιο χώρο μέσα σε κατοικημένη περιοχή και όχι σε επίσημο αθλητικό χώρο.
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Μια ασυνήθιστη εικόνα για έναν δημόσιο χώρο, που όμως φαίνεται να έχει εξελιχθεί σε… ρουτίνα, καταγράφεται εδώ και καιρό σε ένα πολυσύχναστο σημείο του Ηρακλείου. Στο παρκάκι της οδού Λεβίνου, στην περιοχή της Θερίσου, στήνονται αυτοσχέδιοι αγώνες μποξ, με αθλητές, διαιτητή, θεατές και, σύμφωνα με πληροφορίες,με υπόνοιες ακόμη και για στοιχήματα!

Το σκηνικό, όπως αναφέρουν μαρτυρίες στο Cretalive, επαναλαμβάνεται τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, συνήθως τις Κυριακές, με τους αγώνες να αποκτούν το δικό τους κοινό. Μάλιστα, φέρεται να προηγούνται ακόμη και διαφημιστικές αναρτήσεις στο Facebook, ώστε να ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι και να δίνουν το «παρών» οι φίλοι του είδους.

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Οι συμμετέχοντες, φορώντας γάντια του μποξ και κοντά σορτσάκια, άλλοι ξυπόλυτοι και άλλοι με αθλητικά παπούτσια, μπαίνουν στον αυτοσχέδιο αγωνιστικό χώρο και αρχίζουν να ανταλλάσσουν χτυπήματα. Εκεί που τις προηγούμενες ώρες παίζουν αμέριμνα μικρά παιδάκια με τους γονείς τους, τώρα η τεστοστερόνη είναι στα…ύψη ! Υπάρχει μάλιστα και πρόσωπο που εκτελεί χρέη διαιτητή, επιτηρώντας τον χρόνο και την εξέλιξη της αναμέτρησης, μέχρι να αναδειχθεί ο νικητής.

Όπως φαίνεται και στο σχετικό βίντεο, οι θεατές έχουν πιάσει τις θέσεις τους, άλλοι όρθιοι και άλλοι καθισμένοι, παρακολουθώντας με ενδιαφέρον όσα διαδραματίζονται μπροστά τους.

Οι «τσιλιαδόροι» και η αναστάτωση στη γειτονιά

Το πλέον αξιοσημείωτο, πάντως, είναι ότι οι διοργανωτές φέρονται να λαμβάνουν και τα δικά τους… μέτρα προφύλαξης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχουν ακόμη και «τσιλιαδόροι», οι οποίοι παρακολουθούν την κίνηση στην περιοχή, ώστε να ειδοποιήσουν εγκαίρως τους συμμετέχοντες σε περίπτωση εμφάνισης περιπολικού της ΕΛ.ΑΣ. Την ίδια ώρα, οι κάτοικοι της περιοχής, όπως αναφέρουν, βρίσκονται αντιμέτωποι με μια κατάσταση που έχει πλέον παγιωθεί.

Οι φωνές, η ένταση και τα χτυπήματα που συνοδεύουν τις αναμετρήσεις προκαλούν αναστάτωση στη γειτονιά, με τους περίοικους να δυσκολεύονται να αντιδράσουν σε κάτι που, όπως φαίνεται, έχει μετατραπεί σε εβδομαδιαία συνήθεια. Και όλα αυτά όχι σε κάποιον οργανωμένο αθλητικό χώρο, αλλά σε ένα δημόσιο παρκάκι, μέσα σε μια κατοικημένη περιοχή του Ηρακλείου.

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