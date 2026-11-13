Κρήτη: Drones και τεχνητή νοημοσύνη επιστρατεύονται για τον εντοπισμό και την καταμέτρηση ζώων
Το ευρωπαϊκό ερευνητικό έργο AGRARIAN αξιοποιεί drones, τεχνητή νοημοσύνη και σύγχρονες ψηφιακές υποδομές, προκειμένου να εντοπίζει και να καταμετρά ζώα ακόμη και σε δύσβατες και απομακρυσμένες περιοχές
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Μια νέα τεχνολογική εφαρμογή δοκιμάζεται στην Κρήτη, με στόχο να διευκολύνει την καθημερινότητα των κτηνοτρόφων και να δώσει λύσεις στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν κατά την παρακολούθηση των κοπαδιών τους.
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