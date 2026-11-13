Κρήτη: Drones και τεχνητή νοημοσύνη επιστρατεύονται για τον εντοπισμό και την καταμέτρηση ζώων

Μια νέα τεχνολογική εφαρμογή δοκιμάζεται στην Κρήτη , με στόχο να διευκολύνει την καθημερινότητα των κτηνοτρόφων και να δώσει λύσεις στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν κατά την παρακολούθηση των κοπαδιών τους.

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