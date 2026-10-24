Τα άγνωστα «μυστικά» των βοσκών για να προστατεύουν τα κοπάδια από τη ζωοκλοπή - Βίντεο

Οι παλιές πρακτικές λαϊκής κτηνιατρικής και η παράδοση του Καλλικράτη

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Τα άγνωστα «μυστικά» των βοσκών για να προστατεύουν τα κοπάδια από τη ζωοκλοπή - Βίντεο
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Άγνωστες πτυχές της ζωής των παλαιότερων κτηνοτρόφων της Κρήτης αποκαλύπτουν οι μαρτυρίες για τις εμπειρικές πρακτικές που χρησιμοποιούσαν στην προσπάθειά τους να προστατεύσουν τα κοπάδια τους από τη ζωοκλοπή.

Σε μια εποχή κατά την οποία η απώλεια ζώων μπορούσε να απειλήσει άμεσα την επιβίωση μιας οικογένειας, οι βοσκοί αξιοποιούσαν μεθόδους που βασίζονταν στην παρατήρηση της φύσης και στις τοπικές παραδόσεις.

Χαρακτηριστική είναι η αναφορά από τον Καλλικράτη, και τον Κύριο Ανδρέα, όπου, σύμφωνα με την τοπική παράδοση, τοποθετούσαν ένα μικρό οστό πέρδικας, γνωστό ως «περδικοκόκκαλο», στο πρόσθιο άκρο αρσενικών προβάτων.

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