Λασίθι: Έκλεβαν κοπάδια και τους έπαιρναν και τα… κουδούνια - Πέντε συλλήψεις

Snapshot Συνελήφθησαν πέντε άτομα στο Λασίθι για συμμετοχή σε κύκλωμα ζωοκλοπών που δρα τουλάχιστον πέντε χρόνια.

Η ομάδα φέρεται να έκλεψε πάνω από 320 αιγοπρόβατα και 692 κουδούνια από κοπάδια στην περιοχή.

Βρέθηκαν και κατασχέθηκαν όπλα, ξύλινες ράβδοι, ενώτια προβάτων και ένα φορτηγό που χρησιμοποιούνταν για τη μεταφορά ζώων.

Υπάρχουν ενδείξεις παράνομης δήλωσης ζώων στις δηλώσεις ΟΣΔΕ και πιθανή είσπραξη κοινοτικών ενισχύσεων ύψους 99.312,72 ευρώ.

Η έρευνα συνεχίζεται για τον πλήρη προσδιορισμό της έκτασης της δράσης του κυκλώματος και εμπλέκονται συνολικά δέκα άτομα. Snapshot powered by AI

Στα χέρια της Αστυνομίας έπεσαν πέντε άτομα στο Λασίθι, τα οποία φέρονται να συμμετείχαν σε ομάδα που, σύμφωνα με την έρευνα, έκανε συστηματικά ζωοκλοπές και έκλεβε κουδούνια από αιγοπρόβατα.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά από πολύμηνη έρευνα των αστυνομικών αρχών. Σύμφωνα με την Αστυνομία, η ομάδα φέρεται να δρούσε τουλάχιστον τα τελευταία πέντε χρόνια, βάζοντας στο στόχαστρο ποιμνιοστάσια και κοπάδια στην ευρύτερη περιοχή του Λασιθίου.

Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί επτά ζωοκλοπές, από τις οποίες φέρεται να αφαιρέθηκαν συνολικά περισσότερα από 320 αιγοπρόβατα. Παράλληλα, οι Αρχές εξιχνίασαν και τρεις κλοπές κουδουνιών.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν σε έρευνες σε σπίτια, ποιμνιοστάσια και οχήματα και βρήκαν συνολικά 692 κουδούνια αιγοπροβάτων, πέντε ενώτια προβάτων, δύο κυνηγετικά όπλα, ξύλινες ποιμενικές ράβδους και ένα φορτηγό, το οποίο φέρεται να χρησιμοποιούνταν για τη μεταφορά των ζώων.

Σύμφωνα με την έρευνα, τα μέλη της ομάδας πρώτα εντόπιζαν τα κοπάδια που θα έκλεβαν και στη συνέχεια παρακολουθούσαν την περιοχή. Οργάνωναν τα σημεία εισόδου και διαφυγής, μοίραζαν μεταξύ τους τους ρόλους και χρησιμοποιούσαν οχήματα για να μεταφέρουν τα ζώα σε άλλα σημεία.

Ως βασικό μέλος και πρόσωπο που φέρεται να είχε ρόλο στον σχεδιασμό και τον συντονισμό των ενεργειών εμφανίζεται ένας 22χρονος.

Η υπόθεση δεν σταματά στις ζωοκλοπές. Οι αστυνομικοί έκαναν και έλεγχο στις δηλώσεις ΟΣΔΕ για την περίοδο 2019-2025, που αφορούσαν πέντε από τα εμπλεκόμενα άτομα.

Από τη διασταύρωση των στοιχείων, σύμφωνα με την Αστυνομία, προέκυψαν ενδείξεις ότι σε ορισμένες περιπτώσεις είχαν δηλωθεί περισσότερα ζώα από όσα υπήρχαν πραγματικά. Οι Αρχές εξετάζουν έτσι και το ενδεχόμενο να είχαν εισπραχθεί παράνομα κοινοτικές ενισχύσεις, συνολικού ύψους 99.312,72 ευρώ.

Οι πέντε συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη πέντε άτομα.