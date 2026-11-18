Ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν και ο Κινέζος Πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ ανταλλάσσουν χειραψία στο περιθώριο της συνόδου κορυφής της APEC στη Σενζέν. 18 Νοεμβρίου 2026.

Snapshot Ο Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Σι Τζινπίνγκ είχαν την τέταρτη συνάντηση τους φέτος στο πλαίσιο της Συνόδου Κορυφής του APEC στη Σενζέν.

Ο Σι Τζινπίνγκ υποδέχθηκε προσωπικά τον Ντόναλντ Τραμπ, ενώ έστειλε τον συνεργάτη του να υποδεχθεί τον Πούτιν.

Ο Πούτιν τόνισε τη σημαντική αύξηση της συνεργασίας Ρωσίας-Κίνας, με τουριστικές ροές αυξημένες κατά 43% μετά την κατάργηση της βίζας.

Η Ρωσία και η Κίνα προωθούν μια νέα παγκόσμια τάξη πραγμάτων βασισμένη σε πολυπολικότητα, απομακρυνόμενες από τη δυτική κυριαρχία.

Η Κίνα αποτελεί κρίσιμο εταίρο για τη ρωσική οικονομία, ειδικά μετά την αποχώρηση δυτικών εταιρειών λόγω των κυρώσεων για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Snapshot powered by AI

Πάνω από δύο ώρες διήρκεσαν οι συνομιλίες που είχε ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν με τον Κινέζο ομόλογό του στο πλαίσιο της Συνόδου Κορυφής του APEC στη Σενζέν της Κίνας. Την Πέμπτη οι δύο ηγέτες και ο Ντόναλντ Τραμπ θα πραγματοποιήσουν μία κρίσιμη τριμερή συνάντηση.

Ο Σι Τζινπίνγκ έσπασε το πρωτόκολλο και υποδέχθηκε ο ίδιος τον Ντόναλντ Τραμπ στο αεροδρόμιο κατά την άφιξη του στην Κίνα. Ωστόσο δεν επιφύλαξε την ίδια τιμή για τον Ρώσο πρόεδρο.

Ο Κινέζος πρόεδρος έστειλε τον στενό συνεργάτη του Κάι Τσι, να υποδεχθεί τον Πούτιν. Ο Ρώσος πρόεδρος έφτασε στην Κίνα πριν από τον Τραμπ και είχε την ευκαιρία να συναντηθεί προσωπικά με τους ηγέτες της Ασίας.

Αφιέρωσε μεγάλο μέρος της ημέρας του για να δείξει ότι, παρά την διπλωματική απομόνωσή του από πολλές δυτικές χώρες λόγω της αντίθεσής τους στον πόλεμο στην Ουκρανία, διατηρεί καλές σχέσεις με μεγάλο μέρος των ηγετών του υπόλοιπου κόσμου.Καμία διμερής σχέση δεν είναι τόσο κομβικής σημασίας για τον Βλαντίμιρ Πούτιν όσο οι δεσμοί με την Κίνα. Σήμερα οι Πούτιν και Σι πραγματοποίησαν την τέταρτη συνάντησή τους για φέτος.

Ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, αριστερά, ακούει τον Πρόεδρο της Κίνας Σι Τζινπίνγκ κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους στο περιθώριο της συνόδου κορυφής της APEC στηο Σενζέν. 18 Νοέμβριος 2026 ΑΡ

Συγκεκριμένα πραγματοποίησαν συνομιλίες σε ευρεία κλίμακα με τις ρωσικές και κινεζικές αντιπροσωπείες στο Σενζέν και μετά είχαν δεύτερη συνάντηση σε πιο περιορισμένο σχήμα με κορυφαίους συνεργάτες του.Στην αρχή των συνομιλιών με τον Σι, ο Πούτιν υπογράμμισε τη ραγδαία αύξηση της συνεργασίας μεταξύ Ρωσίας και Κίνας, επισημαίνοντας ότι οι τουριστικές ροές είχαν αυξηθεί κατά 43% από τότε που οι δύο χώρες προχώρησαν σε κατάργηση της βίζας.

Ο Πούτιν δήλωσε ότι τόσο η Ρωσία όσο και η Κίνα υιοθετούν «εποικοδομητικές προσεγγίσεις για τη διαμόρφωση μιας πιο δίκαιης, πολυπολικής παγκόσμιας τάξης». Αυτή είναι η αγαπημένη φράση του Ρώσου ηγέτη για να αναφέρεται σε μία νέα παγκόσμια τάξη πραγμάτων στην οποία δεν κυριαρχούν πλέον οι Ηνωμένες Πολιτείες.

Η Κίνα, η οποία αποτελεί σημαντικό αγοραστή του ρωσικού πετρελαίου και φυσικού αερίου και προμηθευτή ηλεκτρονικών ειδών και καταναλωτικών αγαθών, έχει προσφέρει σανίδα σωτηρίας για την οικονομίας της Ρωσίας σε καιρό πολέμου. Οι δυτικές εταιρείες αποχώρησαν από τη ρωσική αγορά μετά την εισβολή στην Ουκρανία. Η Μόσχα προσπάθησε να προσαρμοστεί ενόψει βαρύτατων κυρώσεων και βρήκε έναν σύμμαχο στο πρόσωπο του Σι Τζινπίνγκ.